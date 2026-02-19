19.02.2026 06:00
Deň 13
Miláno a Cortina 2026
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
Zlepšovala sa, ale potrebuje čas. Vlhová má na to, aby sa vrátila na vrchol, tvrdí lyžiarka
Český brankár Lukáš Dostál a kanadský hokejista Nick Suzuki.
Česi majú radšej Škodu ako Suzuki. Slováci majú cool chlapca (power ranking)
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava)
Veľká smola. Jagerčíkovú pripravili o postup do finále technické problémy
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully
Materstvo a olympiáda v jednom. Je to neskutočne náročné, hovorí Slovenka po debute
Slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik
Človek fyziológiu neoklame, hovorí Šiarnik. Viac si bude veriť v štafete
Skialpinizmus na ZOH 2026
Šiarnik zaostal za rýchlejšími súpermi, v semifinále šprintu sa neprestaví
Zlepšovala sa, ale potrebuje čas. Vlhová má na to, aby sa vrátila na vrchol, tvrdí lyžiarka

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
Fotogaléria (12)
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026. (Autor: TASR)
Miroslav Kováčik|19. feb 2026 o 13:50
Petra Vlhová má za sebou štvrté olympijské vystúpenie.

Tréner Matej Gemza priznal, že spolu so svojou zverenkou Petrou Vlhovou si ešte v decembri mysleli, že sa na zimných olympijských hrách nepredstavia.

Napokon však zlatá medailistka z Pekingu absolvovala na zjazdovke Tofane v Cortine tímovú kombináciu a tiež slalom, v ktorom obsadila 20. miesto. 

Napriek tomu, že vyše dva roky súťažne nelyžovala, zaznamenala jeden z najlepších individuálnych výsledkov slovenskej výpravy na hrách a určite sú jej dve slalomové jazdy motiváciou do ďalšieho obdobia. 

"Podstatné je, že Petru máme opäť na štarte a verím, že sa vráti do kolotoča Svetového pohára a bude naďalej tešiť slovenských lyžiarskych fanúšikov," hovorí pre Sportnet bývalá reprezentantka JANA WOLNEROVÁ.

Ako by ste zhodnotili výkon Petry Vlhovej v olympijskom slalome?

Myslím si, že ten súťažný výpadok sa ukázal. Bolo vidieť, že Petre dnes chýba pretekové nastavenie a to, čo sme videli, boli prakticky tréningové jazdy. 

Bohužiaľ, preteky neviete nasimulovať na tréningoch a tým, že Petra bola zranená a pred ZOH nemohla absolvovať žiadne preteky, jej to chýbalo. 

Bolo by to iné, keby štartovala trebárs vo Flachau alebo v Špindlerovom Mlyne. Lyžovať nezabudla, technika tam je, ale zatiaľ tomu chýba ťah na bránu. 

Mali ste obavy, či to napokon vyjde na druhé kolo?

Držala som palce, aby jej to vyšlo, ale máte pravdu, že chvíľu to vyzeralo, že to možno ani nevyjde na top 30. Športové šťastie stálo pri Petre, bola 29. a je veľmi dobré, že mohla ísť druhú jazdu na upravenej trati. 

Bola druhá jazda lepšia?

Ona sa zlepšovala od jazdy k jazde, od bránky k bránke. Verím, že to príde, ale nemožno hneď čakať zázraky. Chce to čas, ktorý jej treba dopriať.

Ako som povedala, technika je výborná, Petra v nej vždy bola výborná a postupne treba pridať na nasadení, odjazdiť nejaké preteky a získať sebavedomie, ktoré jej logicky chýba, keďže dva roky nebola na štarte.

Verili ste, že sa Vlhová bude po druhej jazde posúvať?

Samozrejme, mohla sa posunúť, ale nebola to taká hviezdna jazda, aby sa posunula niekde do top 15. Hneď za ňou išla Paula Moltzanová, ktorá je známa tým, že dokáže útočiť v druhom kole a napokon bola ôsma.

Ako hodnotíte konečné 20. miesto v slalome?

Dvadsiate miesto na prvé preteky po dvoch rokoch vôbec nie je zlé, ale zase to nie je nejaký nadštandard. Myslím si však, že o výsledok až tak nešlo. 

Podstatné je, že Petru máme opäť na štarte a verím, že sa vráti do kolotoča Svetového pohára a bude naďalej tešiť slovenských lyžiarskych fanúšikov. 

Očakávate, že sa vráti na svoju úroveň a bude opäť bojovať o víťazstvá?

Určite na to má. Ak bude zdravá a koleno ju pustí, tak sa môže vrátiť do svetovej špičky. Verím, že sa jej zranenia budú vyhýbať, bude sa jej dariť a potom by mohla absolvovať ešte jedny olympijské hry. 

Určite to prospeje aj samotnému lyžovaniu, keď budeme znova vidieť súboje medzi Petrou a Mikaelou Shiffrinovou, ktoré boli ozdobou predošlých sezón. 

Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Myslíte si, že Vlhová pôjde o mesiac aj slalom v Aare?

Ťažko povedať, nie som s ňou v kontakte. Záleží na tom, ako sa cíti a či jej bude stáť za to vycestovať ešte do Švédska a o mesiac absolvovať preteky. 

Možno dá prednosť kondičnému tréningu, na jar sa zvyčajne testujú nové lyže, takže možno sa sústredí na to a bude sa chcieť pripraviť na ďalšiu sezónu. 

Čo hovoríte na športovú tragédiu, ktorá sa stala Lene Dürrovej?

To je psychika. Lena bola veľmi koncentrovaná, chcela v dobrom tempe vstúpiť do tých prvých zatočených brán, ale napokon dostala špicara v prvej bránke.

Je taká smoliarka, bolo mi jej ľúto, ale taký je šport. Na druhej strane ma potešilo, že Anna Swennová-Larssonová získala olympijskú medailu. Je to kamarátka a tiež mala v kariére viac ako dosť športovej smoly.

A čo dodať k Mikaele Shiffrinovej, ktorá má po ôsmich rokoch zlatú olympijskú medailu, pričom v cieli mala obrovský náskok?

V úvode druhého kola si to trošku viac postrážila, ale potom sa fantasticky rozbehla. V spodnej časti dokonca anglický komentátor vtipkoval, že si Mikaela môže vyzuť lyže a v lyžiarkach prísť do cieľa. 

Náskok 1,5 sekundy hovorí za všetko. Bola to tá Mikaela, ktorá dominuje celú sezónu až na zopár výnimiek, keď ju ponaháňala Rastová. Zlatá medaila je v správnych rukách aj vzhľadom na to, čo sa jej stalo v Pekingu.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

