Úžasný záver Američaniek. Dve minúty pred koncom prehrávali, no oslavujú zlato

    Krasokorčuliar Ilia Malinin na ZOH v Miláne.
    Zlyhania vás naučia viac ako výhry, vravel Malinin. Priznal, že olympijský tlak ho zaskočil
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
    Dokáže sa Vlhová vrátiť na vrchol? Nemeckú smoliarku na ZOH opäť zradila psychika
    Marianna Jagerčíková v cieli semifinále šprintu.
    Podmienky ju zradili. Športové nešťastie, hovorí expert. Jagerčíková: Nezbláznim sa z toho
    Český brankár Lukáš Dostál a kanadský hokejista Nick Suzuki.
    Česi majú radšej Škodu ako Suzuki. Slováci majú cool chlapca (power ranking)
    Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava)
    Veľká smola. Jagerčíkovú pripravili o postup do finále technické problémy
    Slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully
    Materstvo a olympiáda v jednom. Je to neskutočne náročné, hovorí Slovenka po debute
    Americké hokejistky sa tešia z triumfu nad Kanadou.
    Americké hokejistky sa tešia z triumfu nad Kanadou. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|19. feb 2026 o 22:00
    Vyrovnali až v hre bez brankárky.

    Hokej na ZOH 2026 - turnaj žien, finále

    USA - Kanada 2:1 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

    Góly: 58. Knightová (Edwardsová, Kellerová), 65. Kellerová (Heiseová) – 21. O'Neillová (Staceyová, Fastová)

    Rozhodovali: Cookeová, Murrayová (obe Kan.) - Hájková (ČR), Saarimäkiová (Fín.), vylúčené: 3:1 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 11.171 divákov

    USA: Frankelová - Edwardsová, Kellerová, Winnová, Harveyová, Barnesová, Steckleinová, Guildayová - Knightová, Carpenterová, Dunneová - Murphyová, Heiseová, Bilková - Zumwinkleová, Panneková, Coyneová-Schofieldová - Simmsová, Janeckeová, Curlová-Salemmeová - Scamurrová

    Kanada: Desbiensová - Fastová, Larocqueová, Jaquesová, Sheltonová, Ambroseová, Thompsonová, Tabinová - Fillierová, Poulinová, Wattsová - Staceyová, Turnbullová, Clarková - Jennerová, Nurseová, Maltaisová - Spoonerová, O'Neillová, Goslingová - Gardinerová

    Hokejistky USA sa stali víťazkami ženského hokejového turnaja na zimných olympijských hrách v Miláne 2026.

    Vo štvrtkovom severoamerickom finále olympijského turnaja v Miláne zvíťazili nad obhajkyňami titulu z Kanady 2:1 po predĺžení a pripísali si tretí triumf pod piatimi kruhmi. Bronz si odniesli Švajčiarky, ktoré v súboji o tretie miesto zdolali Švédky 2:1 po predĺžení.

    Bezgólový stav v Aréne Santa Giulia vydržal do úvodu druhej tretiny, keď sa Kanaďanky vo vlastnom oslabení dostali do brejku a skóre otvorila Kristin O'Neillová. Američanky v snahe vyrovnať vystupňovali tempo a zvýšili početnosť streľby, v kanadskej bránke však žiarila Ann-Renée Desbiensová.

    Vyrovnať sa im podarilo až dve minúty pred koncom riadneho hracieho času, keď v power play bez brankárky kapitánka USA Hilary Knightová úspešne tečovala strelu Laily Edwardsovej.

    VIDEO: Víťazný gól USA na ZOH 2026

    V predĺžení hranom 3 na 3 dokonala obrat gólom Megan Kellerová, ktorá si efektne obhodila brániacu Claire Thompsonovú a bekhendom prekonala Desbiensovú.

    Američanky zdolali svoje rivalky druhýkrát na olympijskom turnaji, v základnej skupine ich deklasovali 5:0.

    Súperkám tak odplatili prehru z finále v Pekingu 2022, kde podľahli hráčkam z „krajiny javorového listu“ 2:3. Kanadu pokorili vo finále na druhom veľkom podujatí za sebou, zvíťazili aj vlani v súboji o titul na majstrovstvách sveta v Českých Budějoviciach (4:3 pp).

    Fotogaléria zo zápasu USA - Kanada na hokejovom turnaji žien ZOH 2026 (finále
    Abbey Murphyová Sarah Fillierová počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.
    Hráčky USA počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.
    Hráčky USA počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.
    Hráčky Kanady počas finálového zápasu na ZOH 2026 USA-Kanada.
    Favorizované tímy Kanada a USA sa vo finále ZOH predstavili piatykrát za sebou, z ôsmich doterajších vyvrcholení zimnej olympiády nebol zámorský súboj o zlato iba na ZOH 2006 v Turíne. V ňom vtedy Kanada zdolala Švédsko.

    Kapitánka kanadského tímu Marie-Philip Poulinová odohrala vo finále svoj 27. zápas na ZOH a vytvorila národný reprezentačný rekord v počte štartov na olympiáde.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Juraj Slafkovský v opatere lekára slovenského tímu Pavla Lauka počas štvrťfinále medzi Slovenskom a Nemeckom (6:2).
    Martin Turčindnes 17:05|4
    Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekárLekár Pavol Lauko vysvetľuje, ako ošetroval Juraja Slafkovského.
    Martin Turčin|dnes 17:05|4
