    19.02.2026 06:00
    Deň 13
    Miláno a Cortina 2026
    Denný programProgram Slovákov

    Program a výsledky Slovákov dnes - štvrtok, 19. február - ZOH Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - streda 18. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - streda 18. február - ZOH Miláno 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|19. feb 2026 o 00:00
    Pozrite si kompletný program a výsledky Slovákov z dňa 13 (19.2.2026) na olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo 2026 majú na programe deň číslo 13. V stredu 19. februára sa predstavia ďalší Slováci.

    Trinásty deň olympiády bude patriť premiérovému olympijskému športu - skialpinizmu.

    Slovensko v ňom bude mať trojnásobné zastúpenie. Najprv sa v 1. kole šprintu predstavia o 9:50 Marianna Jagerčíková a Rebeka Cullyová, následne o 10:30 Jakub Šiarnik.

    Ženy bude čakať prípadne semifinále o 12:55 a finále o 13:55, Šiarnika o 13:25, respektíve 14:15.

    Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 vo štvrtok 19. februára 2026 (deň 13).

    Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 13)

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    19. február

    09:50

    Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová

    skialpinizmus

    šprint, 1. kolo

    19. február

    10:30

    Jakub Šiarnik

    skialpinizmus

    šprint, 1. kolo

    19. február

    12:55

    Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová

    skialpinizmus

    šprint, semifinále

    19. február

    13:25

    Jakub Šiarnik

    skialpinizmus

    šprint, semifinále

    19. február

    13:55

    Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová

    skialpinizmus

    šprint, finále

    19. február

    14:15

    Jakub Šiarnik

    skialpinizmus

    šprint, finále

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - štvrtok, 19. február - ZOH Miláno 2026
    dnes 00:00
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - štvrtok, 19. február - ZOH Miláno 2026
    dnes 00:00
