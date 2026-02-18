Program a výsledky Slovákov dnes - štvrtok, 19. február - ZOH Miláno 2026

Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo 2026 majú na programe deň číslo 13. V stredu 19. februára sa predstavia ďalší Slováci.
Trinásty deň olympiády bude patriť premiérovému olympijskému športu - skialpinizmu.
Slovensko v ňom bude mať trojnásobné zastúpenie. Najprv sa v 1. kole šprintu predstavia o 9:50 Marianna Jagerčíková a Rebeka Cullyová, následne o 10:30 Jakub Šiarnik.
Ženy bude čakať prípadne semifinále o 12:55 a finále o 13:55, Šiarnika o 13:25, respektíve 14:15.
Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 vo štvrtok 19. februára 2026 (deň 13).
Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 13)
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
09:50
šprint, 1. kolo
10:30
šprint, 1. kolo
12:55
šprint, semifinále
13:25
šprint, semifinále
13:55
šprint, finále
14:15
šprint, finále
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara