Nemôže takto riskovať, kritizoval Valábik obrancu. Gáborík prezradil, od koho čakal viac

Slovenskí hokejisti druhýkrát po sebe nepostúpili na MS do vyraďovacej časti. Oproti predošlému šampionátu si síce o dve priečky zlepšili svoje umiestnenie, ale na účasť vo štvrťfinále to nestačilo.
O postup bojovali do posledných sekúnd. Proti silnému Švédsku potrebovali získať aspoň bod, no napriek streleckej prevahe (24:19) im to nevyšlo.
S bilanciou štyri víťazstvá a tri prehry obsadia deviate miesto.
"Chalanom nemožno vyčítať, že by nebojovali. Najmladší tím na turnaji hral najlepšie ako mohol," vravel bývalý útočník Marián Gáborík pre JOJ Play.
Štatistika, akú nikto nečakal
Slováci mali výborný vstup. Viac ako trinásť minút nepustili favorita k strele na bránku, pričom sami ohrozili Magnusa Hellberga až 11-krát.
"Wow, kto by čakal takúto štatistiku. Musíme byť však stále opatrní a rešpektovať silu súpera, aj keď má nula striel," upozorňoval Boris Valábik.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026
V tom čase už Slováci viedli 1:0, keď skvele vyviezol puk Patrik Koch, Adam Sýkora ho posunul do jazdy Martinovi Chromiakovi a ten skóroval.
"Brankár nemal žiadnu šancu. Krásne mu to Syky posunul, Martin mal hlavu hore a poslal puk nad lapačku brankára," rozobral gólový moment Gáborík.
Hráči v modrých dresoch mali neskôr výhodu dvoch presiloviek, v ktorých mohli zvýšiť náskok. Posledných šesť minút však už patrilo Švédom, ktorým sa pri avizovanom treste podarilo vyrovnať.
Valábik brániacemu kvintetu vyčítal, že nebolo dostatočne agresívne a až príliš bolo sústredené na pravej strane, no až následne si uvedomil, že švédskych hráčov bolo na ľade o jedného viac.
Kapitán dal tímu nádej
Druhá tretina bola zrkadlovým odrazom tej prvej. Švédi boli dlho lepším tímom, Slováci sa nedokázali udržať v útočnom pásme a robili chyby.
V 23. minúte poslal "tri korunky" do vedenia Jakob Silfverberg, keď rýchly brejk zakončil strelou medzi nohy. Predchádzala tomu chyba mladého obrancu.
"Veľké zaváhanie Maxima Štrbáka. Áno, hovoríme o dôraze, ale v takejto situácii nemôže vybehnúť proti hráčovi a riskovať prečíslenie dvoch proti jednému," komentoval Valábik a Gáborík dodal: "Brutálna chyba".