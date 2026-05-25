Famózny Slovák ovládol všetko, je anomáliou. Klub zažil katastrofu, on je jackpot

Jedno oko sa smeje, druhé plače. Tomáš Bobček prežil sezónu, na ktorú sa v Poľsku bude ešte dlho spomínať. Stal sa kráľom strelcov Ekstraklasy, prekonal hranicu dvadsiatich gólov a ovládol aj kanadské bodovanie. Zároveň však nedokázal zabrániť pádu svojho tímu do druhej ligy.
Práve v tom je celý príbeh výnimočný, až anomálny.
Lechia Gdańsk zakončila sezónu na zostupovej priečke a posledné týždne boli pre klub z Gdanska mimoriadne bolestivé. Rozhodujúci duel proti Bruk-Bet Termalica Nieciecza prehrala 2:3, pričom Bobček nepremenil pokutový kop. Práve táto prehra spečatila pád klubu do nižšej súťaže.
Individuálne však slovenský útočník prežil takmer dokonalý ročník. Dvadsaťštyriročný kanonier exceloval efektivitou v šestnástke a predstihol Karola Czubaka z Motor Lublin, ktorý strelil 18 gólov.
Často sa stáva, že kráľmi strelcov bývajú útočníci z popredných tímov ligy. Tentoraz to bolo inak. Korunu pre najlepšieho strelca získal hráč mužstva, ktoré zostúpilo.
Podpísal zmluvu do roku 2030
„Podpis novej zmluvy pre mňa znamená veľmi veľa. Od prvého dňa sa tu cítim ako doma. Som vďačný za dôveru, ktorú mi prejavil prezident klubu aj celý realizačný tím Lechie, rovnako ako za neuveriteľnú podporu, ktorú neustále dostávam od fanúšikov,“ uviedol útočník krátko po podpise novej zmluvy v rozhovore pre oficiálnu klubovú stránku Lechia Gdańsk. Kontrakt podpísal do roku 2030.
V tejto situácii je však len ťažko predstaviteľné, že by futbalista zostal a hral druhú ligu. Už počas zimy totiž za neho prichádzali lákavé ponuky.
O útočníka majú záujem zahraničné kluby a jedna z ponúk mala dosahovať až 12 miliónov eur, čo by bol rekordný prestup v rámci poľskej ligy smerom von.
"Pre Lechiu môže ísť aj napriek športovej katastrofe o prestupový jackpot. Klub môže na predaji svojho strelca zarobiť sumu, ktorá by sa zaradila medzi najväčšie transfery v histórii poľskej Ekstraklasy," tvrdil denník Weszło.
Dva góly, slzy a nepremenená penalta
Bobček strelil oba góly v rozhodujúcom zápase až po prestávke. Najskôr hneď v úvode druhého polčasu využil zaváhanie obrany, dostal sa k odrazenej lopte a po prekonaní Adriana Chovana vykresal fanúšikom nádej, že Lechia ešte dokáže otočiť duel proti Termalice a zachrániť sa v Ekstraklase.
Bobček pritom skóroval proti bývalému brankárovi ŠK Slovan Bratislava Adrianovi Chovanovi, ktorý má povesť veľkého smoliara. Aj jeho tím totiž napokon zostúpil do druhej ligy.
Napriek dvom presným zásahom mal Tomáš Bobček svoj podiel aj na tom, že sa nepriaznivý výsledok nepodarilo zvrátiť. Za stavu 1:3 nepremenil pokutový kop, čím prakticky pochoval akúkoľvek nádej na víťazstvo, ktoré bolo v tej chvíli nevyhnutné.
Slovenský útočník skóroval druhýkrát až v nadstavenom čase, keď už bolo jasné, že jeho tím si účasť medzi elitou neudrží. Aj preto svoj jubilejný dvadsiaty gól v sezóne vôbec neoslavoval a iba poklusom sa vrátil na vlastnú polovicu.
„Kanonier gdaňského mužstva však môže mať výhrady najmä voči defenzíve svojho tímu. Keby obrana neodohrala ďalší mimoriadne slabý zápas a nedovolila súperovi streliť tri góly, Bobčekov dvojgólový výkon by úplne stačil na záchranu,“ opisoval Mikołaj Duda z poľského denníka Weszło.
„Takto si trofej pre kráľa strelcov preberal vo veľmi pochmúrnej nálade.“ Nie je pritom vylúčené, že zároveň išlo aj o jeho rozlúčku s klubom.
Historický paradox v Poľsku
Ich zostup je v niekoľkých smeroch precedensom. Lechia strelila počas celej sezóny 62 gólov, teda rovnako ako poľský majster Lech Poznań. Išlo o najlepší ofenzívny výkon v celej Ekstraklase. Napriek tomu to na záchranu nestačilo.
Ako upozornil novinár Wojciech Frączek, v histórii Ekstraklasy sa ešte nikdy nestalo, aby tím kráľa strelcov ligy zároveň zostúpil do nižšej súťaže.
Po poslednom domácom zápase, prehre 1:2 s Legia Varšava (pred týždňom), sa Bobček po príchode k fanúšikom psychicky zlomil a neubránil sa slzám. Zrejme išlo o jeho posledný duel v aréne Lechie. Bol to mimoriadne bolestivý moment pre neho aj pre všetkých priaznivcov gdaňského klubu.
Najlepší strelci - Poľsko
Tomáš Bobček (Lechia Gdansk) — 20 gólov
Karol Czubak (Motor Lublin) — 18 gólov
Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa), Mikael Ishak (Lech Poznań) – každý po 16 góloch.
Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok) — 15 gólov
Sebastian Bergier (Widzew Lodž) – 14 gólov
Jesús Imaz (Jagiellonia Białystok) — 13 gólov
Luis Palma (Lech Poznań) — 10 gólov
Bobček pridal v lige aj šesť asistencií. V kanadskom bodovaní sa stal suverénne najproduktívnejším hráčom súťaže s 26 bodmi.
Demjan bol prvý Slovák
Žiaden Slovák nestrelil v sezóne 2025/26 viac gólov než Bobček. Dlhé roky sa nestalo, aby slovenský legionár pokoril hranicu dvadsiatich ligových zásahov.
Bobček sa stal len druhým Slovákom v dejinách, ktorý ovládol streleckú tabuľku Ekstraklasy. Prvým bol muž, na ktorého si dnes na Slovensku spomenie len málokto.
V sezóne 2012/13 explodoval v Poľsku pomerne neznámy slovenský útočník Róbert Demjan. Mal vtedy už 30 rokov. Zvolili ho za najlepšieho útočníka aj najlepšieho hráča súťaže. So štrnástimi gólmi sa stal aj najlepším strelcom poľskej ligy. Bolo leto 2013.
Demjan navyše pridal sedem gólových prihrávok a aj v tejto štatistike patril medzi trojicu najlepších hráčov súťaže.
Predovšetkým jeho zásluhou sa Podbeskidzie Bielsko-Biała zachránilo v najvyššej súťaži, čo sa Bobčekovi nepodarilo.
Bobček má väčšiu šancu
Server Transfermarkt v tom čase odhadol Demjanovu hodnotu na 500-tisíc eur, čo bolo jeho kariérne maximum.
Tomáš Bobček má však oproti Demjanovi jednu zásadnú výhodu – vek. Má iba 24 rokov a jeho hodnota sa môže pohybovať okolo desať miliónov eur.
Rozdiel je aj inde. Bobček už stihol za slovenskú reprezentáciu odohrať dva zápasy. A jeho gól proti Severné Írsko zabezpečil Slovensku postup do baráže o majstrovstvá sveta.
Demjan bol zázrak jednej sezóny.
Bobček má šancu, aby jeho príbeh nebol výnimkou, ale začiatkom. Nechýba v nominácii reprezentačného trénera Vladimíra Weissa.