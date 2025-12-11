Och, toto je ono, píšu v zámorí. Slovensko bude mať na olympiáde najkrajšie dresy

Do začiatku hokejového turnaja na ZOH 2026 zostávajú dva mesiace. Hoci súpisky jednotlivých reprezentácií ešte nie sú známe, už teraz vieme, ktoré dresy vzbudili najväčší ohlas.
Fanúšikovia aj odborníci sa zhodujú, že medzi predstavenými sadami sú jasní favoriti. A podľa prestížneho zámorského portálu Bleacher Report patria slovenské dresy na úplný vrchol.
Väčšina z dvanástich účastníckych krajín už svoje dresy pre Miláno predstavila, čaká sa už len na domáce Taliansko a Lotyšsko.
A keďže pôjde o prvý turnaj najlepších z najlepších na olympiáde od roku 2014, niet divu, že sa každý detail dôrazne hodnotí.
Takýto formát si jednoducho pýta, aby všetky tímy prišli nielen pripravené herne, ale aj dokonale oblečené.
Slováci na prvom mieste
„Och, toto je ono.“ Tak začal portál hodnotenie slovenských dresov pre olympiádu.
Slováci predstavili nové sady dresov v polovici novembra a sú iné, na aké sme boli doteraz zvyknutí.
VIDEO: Nové dresy slovenskej hokejovej reprezentácie
Dresom dominuje silueta Tatier a štátny znak, umiestnený uprostred dresu. „Nové dresy nesú v sebe to najtypickejšie pre našu krajinu – hory," uvádza zväz na webovej stránke.
Farby reprezentácie sa nezmenili, nové sady dresov budú v bielo-modro-červenej kombinácii. Domáca verzia dresu bude s prevládajúcou modrou, hosťovská zase s bielou.
Hokejisti by mali v nich odohrať nasledujúci olympijský cyklus, čiže obdobie od 2026 do 2030, vrátane Zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine.
„Už vieme, ako dobre sa červená, biela a modrá hodia k hokejovým dresom, ale s týmto vzhľadom budú Slováci zďaleka najlepšie oblečeným tímom turnaja," uviedol Bleacher Report.
„Slovensko bude mať v skupine so Švédskom, Fínskom a Talianskom plné ruky práce, a aj keď to nie je práve 'skupina smrti', bude to rozhodne najmódnejšia skupina na turnaji."
Kanada má dresy pre superhrdinov
Portál na druhé miesto zaradil Spojené štáty, ktoré vsadili na retro kombináciu, ktorá nadväzuje na rok 1960.
Práve vtedy získali americkí hokejisti prvú zlatú olympijskú medailu pred najväčším rivalom Kanadou.
„Sme si istí, že Jágr nehrá?" tak komentuje Bleacher Report dresy Česka, ktoré umiestnil na tretie miesto.
Naši západní susedia zvolili tradičnú kombináciu farieb, ktorá zaujala aj zámorie.
„Keď uvidíme Martina Nečasa a Davida Pastrňáka, ako sa v týchto dresoch preháňajú po ľade, bude ťažké nemyslieť na Jaromíra Jágra a Dominika Hašeka."
Štvrté miesto patrí tradičným farbám Nemecka, piatu pozíciu obsadili Švédi, šiestu Fíni.
Najsledovanejší tím na turnaji - Kanada - sa v rebríčku dresov nachádza až na siedmom mieste. Hoci ich dresy sa stretli aj s pozitívnym ohlasom, zámorský web ich hodnotí negatívne.
„Kanadský vzhľad sa snaží byť ultramoderný a odvážny, ale toto proste nie je ono. Javorový list je obrovský a skosený, vďaka čomu vyzerá skôr ako niečo určené pre superhrdinu než pre hokejový tím."
Ako pomerne nezaujímavé označil Bleacher Report dresy Švajčiarska a Francúzska, ktoré v rebríčku „najkrajších dresov" obsadili ôsme a deviate miesto.