    Bez Slovenska, ale s Nórskom. Štvrťfinálové dvojice MS v hokeji 2026 (program)

    Nórski hokejisti oslavujú postup do štvrťfinále MS v hokeji 2026.
    Nórski hokejisti oslavujú postup do štvrťfinále MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|26. máj 2026 o 22:49
    ShareTweet0

    Pozrite si dvojice a kompletný program štvrťfinále na MS v hokeji 2026. Vyraďovacia časť pokračuje už bez Slovenska.

    Skupinová fáza MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsko je za nami. A žiaľ, vyraďovacia fáza bude už bez slovenských hokejistov.

    Slovensko obsadilo v skupine B až 5. miesto. Skupinu ovládla Kanada, ktorá stratila jediný bod proti Nórsku.

    To je prekvapivým postupujúcim do štvrťfinále až z druhého miesta, keď získalo celkovo 15 bodov.

    V skupine A sa z postupu z prvého miesta teší Švajčiarsko, ktoré nestratilo jediný bod.

    Najväčším šlágrom štvrťfinále bude zámorský súboj Kanady s USA. Švajčiarsko vyzve štvrtý tím - Švédsko.

    Nóri narazia vo štvrťfinále na Lotyšsko a Česko bude hrať o postup do semifinále s Fínskom.

    Pozrite si dvojice a program štvrťfinále MS v hokeji 2026.

    Dvojice a program štvrťfinále MS v hokeji 2026

    Štvrtok, 28. máj:

    28.05. 16:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Fribourg BCF Arena
    28.05. 16:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Swiss Life Arena
    28.05. 20:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Swiss Life Arena
    28.05. 20:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Fribourg BCF Arena

    Pavúk MS v hokeji 2026

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    0
    Kanada
    Kanada
    0
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    0
    Česko
    Česko
    0
    Nórsko
    Nórsko
    0
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Semifinále
    Finále

    Tabuľka skupiny A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    7
    7
    0
    0
    0
    39:7
    21
    2
    FínskoFínskoFIN
    7
    6
    0
    0
    1
    31:11
    18
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    7
    4
    0
    0
    3
    24:17
    12
    4
    USAUSAUSA
    7
    3
    1
    0
    3
    25:21
    11
    5
    NemeckoNemeckoGER
    7
    3
    0
    1
    3
    23:22
    10
    6
    RakúskoRakúskoAUT
    7
    3
    0
    0
    4
    17:29
    9
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    7
    1
    0
    0
    6
    14:38
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    7
    0
    0
    0
    7
    7:35
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    7
    6
    1
    0
    0
    33:13
    20
    2
    NórskoNórskoNOR
    7
    4
    1
    1
    1
    25:14
    15
    3
    ČeskoČeskoCZE
    7
    4
    0
    1
    2
    19:17
    13
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    7
    4
    0
    0
    3
    27:16
    12
    5
    SlovenskoSlovenskoSVK
    7
    3
    1
    0
    3
    21:19
    11
    6
    DánskoDánskoDEN
    7
    1
    1
    1
    4
    15:26
    6
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026


    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Kanady oslavujú gól proti Česku na MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Kanady oslavujú gól proti Česku na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Česko - Kanada na MS v hokeji 2026
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Bez Slovenska, ale s Nórskom. Štvrťfinálové dvojice MS v hokeji 2026 (program)