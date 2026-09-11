Veľká zmena sa dotkla aj Zapletalovej. V semifinále bude jasnou favoritkou na postup

Slovenská atlétka Emma Zapletalová napokon nebude v rovnakom semifinále na 400 m prekážok s americkou líderkou tohtoročných svetových tabuliek Annou Cockrellovou na Ultimátnych MS v atletike 2026 v Budapešti (11. – 13. septembra).
Oproti pôvodnej verzii, pri ktorej sa v priamom súboji mali už vo vstupnej fáze stretnúť tri najvyššie nasadené účastníčky vrátane ďalšej Američanky Jasmine Jonesovej, bude Slovenka v sobotu v prvom semifinále o 18.46 h, a to v dráhe číslo 7 proti siedmim súperkám.
Z každého z dvoch sobotňajších semifinálových behov postúpia do nedeľňajšieho finále (18.08 h) po štyri najrýchlejšie.
Za Zapletalovou, ktorá má národný rekord 52,30, je v tomto roku najrýchlejšia Jamajčanka Rushell Claytonová (53,05).
Ďalšími dvoma papierovo hlavnými uchádzačkami o štyri postupové miesta do nedeľňajšieho finále (18.08 h) podľa tohto ukazovateľa sú Belgičanka Paulien Couckuytová (53,20) a Portugalčanka Fatoumata Binta Diallová (53,30).
VIDEO: Zapletalová v rozhovore (zdroj: Slovenský atletický zväz)
Víťazka piatich podujatí Diamantovej ligy 2026 má pred teoreticky piatou Giannou Woodruffovou (53,56) z Panamy k dobru 1,26 sekundy.
Pobežia aj Francúzka Louise Maravalová (SB 54,05), Zimbabwčanka Ashley Millerová (54,08) a Američanka Shamier Littleová (54,15). Informoval o tom Slovenský atletický zväz.
Zapletalová je jedinou slovenskou zástupkyňou na podujatí, ktorému sa WA snaží vybudovať prestíž aj štedrou finančnou dotáciou.
„Sú to posledné preteky v sezóne, takže sa budem snažiť nechať na dráhe všetko, čo vo mne zostalo,“ vyhlásila po finále Diamantovej ligy.
Jej najväčšou súperkou je Cockrellová, ktorá má osobný rekord 51,87. Predviedla ho pri zisku striebra predvlani pod piatimi kruhmi na Stade de France v Saint-Denis.
Američanka zdolala Zapletalovú vo finále DL v Bruseli o deväť stotín, keď finišovala v čase 53,10.
„Cockrellová sa určite dá zdolať, tento rok sa mi to už viackrát podarilo. V Budapešti sa pokúsim zabojovať o víťazstvo,“ dodala Zapletalová.
Iba tesne napokon ušla účasť na prestížnom a štedro dotovanom podujatí Gabriele Gajanovej.
Slovenská rekordérka na 800 m bola po uzávierke renkingu síce až štvrtá pod čiarou, ale napokon sa na štartovku v maďarskej metropole dostala aj Švajčiarka Veronica Vancardová, ktorá bola len o jedno miesto nad ňou.
Celkovo sa na Ultimate Championship predstaví 381 atlétov a atlétok zo 65 krajín, informoval Slovenský atletický zväz (SAZ).