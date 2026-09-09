Za facku z minulej sezóny sme radi, vraví manažér Žiliny. Cehlárik nastúpi už v prvom zápase

Vo štvrťfinále minulej sezóny Tipsport ligy mala Žilina sériu proti Popradu rozohranú veľmi sľubne.
Po dvoch zápasoch viedla 2:0 a v treťom stretnutí si vypracovala náskok 3:0. Poprad však duel otočil a napokon zvrátil aj celú sériu, vyhral 4:2 na zápasy.
„Možno to bude znieť zvláštne, ale sčasti sme za takúto facku radi," hovorí s odstupom času nový športový manažér „vlkov" MICHAL HLINKA, ktorý v klube pôsobil aj v uplynulom ročníku.
V rozhovore pre Sportnet priblížil, ako sa neúspech z minulej sezóny premietol do skladby kádra, čo považuje za najsilnejšie stránky Žilinčanov a na ktorom poste ešte potrebuje mužstvo posilniť.
Prezradil tiež, čo musel klub vyriešiť, aby si v úvodnom zápase Tipsport ligy proti Trenčínu mohol obliecť žilinský dres aj Peter Cehlárik, ktorý je hráčom švédskeho Växjö.
V máji ste sa stali športovým manažérom Žiliny. Ako sa zrodil váš príchod na túto pozíciu?
V Žiline som pracoval už minulý rok, no nebolo to úplne oficiálne, pretože som stále mal aj prácu v televízii. Klubu som však pomáhal a pred touto sezónou som už bol oficiálne predstavený. Som za to rád a vďačný generálnemu manažérovi Ferovi Skladanému a hlavne majiteľovi Rasťovi Chovancovi. Cítim sa tu fakt perfektne. Pracujeme každý deň, nemôžem sa na nič sťažovať a som tu rád.
V rozhovore sa dočítate:
- Prečo Žilina vníma štvrťfinálové vypadnutie s Popradom ako užitočnú facku
- Ako sa počas leta skladal nový káder
- Čo Hlinka hovorí o príchode skúsených Kanaďanov
- Kde vidí najväčšiu silu tímu
- Koľko zápasov by mohol odohrať Peter Cehlárik
Čo presne bolo vašou úlohou vlani a čo sa zmenilo po tom, ako ste sa stali športovým manažérom?
Veľa sa toho nezmenilo. Samozrejme, nejaké úlohy mi pribudli, ale moja práca zostáva v podstate rovnaká ako minulý rok. Na starosti mám predovšetkým analýzu hráčov a trhu.
Keď sa pozrieme na vedenie tímu, ste tam vy, tréner Milan Bartovič a generálny manažér František Skladaný. Kto má posledné slovo pri skladaní kádra?
Dobré je, že sa o všetkom rozprávame denne. Hlavné slovo má, samozrejme, majiteľ a generálny manažér, teda Rasťo Chovanec a Fero Skladaný. Vždy, keď niečo riešime, stretneme sa však všetci spolu a rozprávame sa o tom. Veľmi veľa komunikujeme a podľa mňa je to základ. Výber hráčov je naša kolektívna robota.
V predošlých rozhovoroch ste spomínali, že nemáte úplne radi reči o majstrovských ambíciách. Aký výsledok by ste na konci sezóny považovali za úspešný?
Teraz ste mi dali ťažkú otázku. Opäť však potvrdím, že nemám rád reči o titule a podobne. Každý manažér, hráč aj tím však chce úspech. Keby to niekto nerobil pre úspech, bola by to hlúposť. Myslím si, že každý tím chce uspieť.
Aj my by sme chceli titul, ale je to dlhá cesta. Je tam strašne veľa faktorov, či už ide o zranenia, výmeny hráčov a podobne. Aj konkurencia je veľká. Máme medailové ambície, ale chceme ísť skromne od zápasu k zápasu a dúfame, že naša letná aj dlhodobá práca sa vyplatí.
Fanúšikovia vás v posledných rokoch poznali najmä ako televízneho experta. Čo vám táto práca dala a v čom vám teraz pomáha?
Keď som pracoval v televízii, na každý zápas bola potrebná veľká príprava. Musel som mať zmapované oba tímy, presilovky, oslabenia, trénerov, hráčov. Bolo za tým veľa roboty.
Bola to perfektná práca a bavila ma. Už minulý rok, keď som čiastočne pôsobil v Žiline a zároveň pracoval v televízii, mi však nevyhovovalo sedieť na dvoch stoličkách. Chcel som sa naplno venovať jednej práci. Televízia mi bude sčasti chýbať, ale som rád a vďačný, že môžem byť na sto či dvesto percent v Žiline.
Vždy som chcel mať takúto prácu. Som preto vďačný za ponuku, ktorú som dostal od vedenia klubu.
Keď sa vrátime k minulej sezóne, Žilina po štvrtom mieste v základnej časti vypadla vo štvrťfinále proti Popradu. V sérii ste viedli 2:0 a potom prehrali štyri zápasy za sebou. Ako ste si sezónu v klube zanalyzovali? Čo bolo hlavnou príčinou neúspechu?
Podľa mňa treba dať kredit aj Popradu. Porazil nás štyrikrát za sebou, čo je úspech. My sme, samozrejme, pracovali na tom, aby sme do Žiliny priniesli úspech, ale nepodarilo sa to.
Možno to bude znieť zvláštne, ale sčasti sme za takúto facku radi. Uvedomili sme si, v čom sme zaostávali a kde nás tlačila topánka. Hneď po neúspešnej sérii s Popradom sme preto začali makať na ďalšej sezóne a podpisovať hráčov.
Ovplyvnilo vypadnutie s Popradom aj rozhodovanie o tom, ktorých hráčov ponechať a akých nových hráčov priviesť?
Úplne otvorene, niektorých hráčov sme mali v hľadáčiku už pred sériou play-off. Mali sme vytypovaných viacerých a sme radi, že sa nám ich potom podarilo pritiahnuť.
Hlavne sme však radi, že aj samotní hráči prejavili záujem. Hovorili nám, že počuli, že sa to v Žiline robí dobre a chceli by byť toho súčasťou. To nás veľmi motivuje. Nemuseli sme nikoho príliš presviedčať ani naňho tlačiť. Chalani boli radi, že sme sa ozvali, a sami prejavili záujem.
Vždy je to jednoduchšie, keď aj hráč chce pôsobiť v klube a nemusíte ho dlho presviedčať. Je to však aj výsledok roboty, ktorá sa tu odviedla. Patrí za to vďaka ľuďom, ktorí tu boli predo mnou. Žilina sa formuje a organizácia podľa mňa pracuje na vysokej úrovni.
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Ak som to správne zrátal, od apríla tím opustilo jedenásť hráčov a osem ich prišlo. Bola potrebná takáto veľká obmena kádra?
Áno, tá obmena bola potrebná. Sme radi, že sme vhodne doplnili jednotlivé miesta, ale stále sme neskončili. Naďalej pracujeme na importoch a máme voľné legionárske miesta.
Čo sa týka bránkoviska, podľa mňa sme ho vyriešili perfektne. Máme troch slovenských brankárov - Janusa, Košarišťana a Rychlíka. Tým sme ušetrili miesta pre legionárov a môžeme ich využiť najmä v obrane. Útok máme momentálne uzavretý.
Je reálne nájsť kvalitných importov týždeň pred začiatkom súťaže?
Je to ťažké. Snažíme sa získať importov, ale zatiaľ to vyzerá skôr na slovenskú cestu. Viacerí kvalitní slovenskí obrancovia stále nemajú zmluvu, takže možno sa niečo podarí, možno nie.
Momentálne komunikujeme s niekoľkými bekmi bez zmluvy, ktorí majú slovenské občianstvo.
Do kádra ste dokázali priviesť mimoriadne zvučné meno - Brant Harris. V Slovane, kde pôsobil tri sezóny (2020-2023), zbieral viac ako bod na zápas, produktívny bol aj dva roky v českej extralige. Čo si od neho sľubujete?
Je to skúsený hráč. Vieme, čo dokázal v minulosti. Aj on prejavil záujem pôsobiť u nás a rokovania boli naozaj veľmi rýchle, za čo sme radi.
Brant Harris je podľa mňa veľmi skúsený a kvalitný import. Veríme, že naplní naše očakávania. Aj v príprave vyzerá veľmi dobre. Nechcem predbiehať, ale určite je to veľmi kvalitný hráč.
Polemiku možno vyvolalo angažovanie Bretta Ritchieho. V Nitre sa s ním počas sezóny rozlúčili s tým, že jeho výkony a zanietenie nezodpovedali podmienkam, ktoré tam mal vytvorené. Nevnímali ste jeho angažovanie ako riziko napriek tomu, že ide o skúseného hráča?
Samozrejme, vnímali sme to. Prebehla však veľmi dobrá komunikácia s hráčom, trénermi, majiteľom aj generálnym manažérom. Vedeli sme, do čoho s Brettom ideme.
Za nás je Brett Ritchie perfektný hráč. Má čuch na góly, vie aj brániť a je potrebný všade. Dokáže zhodiť rukavice a priniesť aj fyzickosť. To sme potrebovali, pretože v sérii s Popradom nám niečo také chýbalo.
Brett zatiaľ vyzerá perfektne a v Žiline sa mu páči.
Za posledné tri sezóny vystriedal päť klubov. Čo vás presvedčilo, že tentoraz by to mohlo fungovať inak a že by mohol v Žiline zostať aj dlhšie?
Presvedčila nás komunikácia. Niekedy sa jednoducho stane, že hráč vystrieda viacero klubov. On však prejavil naozaj veľký záujem. Hľadal klub, ktorý chce úspech. My ho, samozrejme, chceme tiež, takže v tomto sa naše cesty stretli.
Veľmi dobre sa pozná aj s Brendenom Millerom a sú dobrí kamaráti. Práve Miller mu povedal veľa o našej organizácii.
Ritchie odohral približne štyristo zápasov v NHL, Harris bol zase veľmi úspešný v Európe. Ako náročné je priviesť do slovenského klubu takýchto hráčov? Čo pre to musí klub urobiť?
Je to náročné. Hlavne však musíme hráčom ukázať, že chceme úspech a máme vytvorené podmienky na to, aby sa niečo pozitívne dostavilo.
Nie je to jednoduché, pretože títo hráči majú veľa ponúk, či už z našej alebo iných líg. Sme preto naozaj radi, že sme takéto mená dokázali dotiahnuť k podpisu. Keď má niekto na konte približne štyristo zápasov v NHL, svedčí to o tom, že je to naozaj kvalitný hráč.
V minulosti boli v slovenskej extralige prípady, keď mali zahraniční hráči zabezpečené bývanie či auto, niekde dokonca aj stravu. Ponúka Žilina legionárom okrem platu aj ďalšie výhody, ktorými sa im snaží vyjsť v ústrety?
Keď podpíšeme hráča, snažíme sa, aby mal všetko zabezpečené, či už ide o bývanie, auto a podobne. Myslím si, že sme vždy splnili požiadavky hráčov a nebol s tým problém.
Povedal by som, že toto je už základ v každom klube. Hráči to musia mať, pretože bez toho by tu ani nemohli normálne fungovať. Keď sa podpíše zmluva, majú všetko zabezpečené a môžu sa sústrediť iba na tréningy a zápasy.
Počas leta odišli z klubu aj traja najproduktívnejší hráči Brendan Ranford, Ryder Korczak a Gabriel Chicoine. Bol to zámer alebo ste ich jednoducho nedokázali udržať?
S Ranfordom to bolo trochu nešťastné, pretože informácia o jeho podpise vo Fínsku sa objavila na internete. Teraz má za sebou dva ligové zápasy a štyri asistencie, takže dokazuje, že je to top hráč.
Chicoineho sme spočiatku chceli udržať, ale potom to stroskotalo na finančných predstavách. Aj on napokon podpísal vo Fínsku.
Korczak sa rozhodol tak, ako sa rozhodol, a my to rešpektujeme. Samozrejme, prajeme mu, nech sa mu darí, ale nie proti nám (úsmev).
Okrem legionárov ste dokázali počas leta prilákať aj zvučné slovenské mená. V Žiline budú pôsobiť Šimon Petráš, Marek Hecl či Peter Repčík. Hovorili sme o náročnosti získať legionárov, no čo musí klub urobiť pre to, aby prilákal do mužstva skúseného Slováka akým je napríklad Šimon Petráš, navyše z konkurenčného tímu?
Je to presne to, čo som už spomínal. Chalani vedeli od hráčov, ktorí tu pôsobili, ako fungujeme. Sme veľmi radi, pretože získať kvalitných slovenských hráčov nie je jednoduché.
Či už ide o Repčíka, Petráša, Výhonského, Hecla a ďalších, myslím si, že sme v tomto smere urobili maximum. Nie je to jeden či dvaja hráči, ale v podstate traja, štyria alebo piati kvalitní slovenskí hráči, niektorí aj reprezentanti, ktorých sme dokázali dotiahnuť.
Podľa mňa je to vizitka celého klubu a toho, ako fungujeme. Chalani tu chcú pôsobiť a chcú úspech. Myslím si, že sme všetci na jednej lodi a chceme niečo urobiť pre mesto, klub a Žilinu. Pracujeme na tom každý deň.
Na poslednú chvíľu prišiel aj skúsený brankár Jaroslav Janus, ktorý doplnil Romana Rychlíka a Andreja Košarišťana. Ako máte momentálne nastavenú hierarchiu brankárov?
Sme radi, pretože Jaro je brankár s obrovskými skúsenosťami. Myslím si, že môže pomôcť Andrejovi (Košarišťanovi) a hlavne Romanovi (Rychlíkovi), ktorý mal minulú sezónu podľa mňa prelomovú. Ukázal veľký potenciál a to, že sa naňho môžeme spoľahnúť.
Keď sa pozriem na trojicu našich brankárov, podľa mňa je to perfektná zostava. V zápasoch sa môžeme spoľahnúť na každého jedného z nich. Bránkovisko teda máme vyriešené, rovnako aj útok. Stále však potrebujeme posilniť obranu a na tom pracujeme.
Pri pohľade na súpisku ma zaujal fakt, že v kádri figurujú iba štyria hráči mladší ako 25 rokov. Z mužstva odišli aj mladíci Adrien Bartovič či Jakub Dúbravík. Akú filozofiu má Žilina v otázke mladých hráčov?
Chceme mladým chalanom stále dávať šancu. V tejto sezóne máme v zálohe tiež niekoľko dobrých mladíkov. Verím, že sa dokážu pozitívne zapojiť do zápasov.
Šancu určite dostanú, ale musia na sebe stále pracovať. Chceme im dávať príležitosť a verím, že sa niektorí chytia a budú hrať na dobrej úrovni.
Máte aj konkrétny cieľ, koľko vlastných odchovancov by ste chceli mať napríklad o tri či päť rokov stabilne v A mužstve?
To je veľmi ťažká otázka, pretože s mládežou to nie je jednoduché. Musíme si narovinu povedať, že tu nemáme milión talentov. Ako som však povedal, mladým hráčom chceme dávať šancu.
Minulý rok to bol napríklad spomenutý Dúbravík, ktorý odišiel do Ameriky a máme naňho pozitívne referencie. Chceme teda mladých zapájať. Ak tí chalani budú mať na to, budú hrať.
Keď sa na tento káder pozriete ako športový manažér – kde vidíte jeho najväčšiu silu a čo je naopak vec, z ktorej máte pred sezónou najväčší rešpekt?
Myslím si, že sa nám podarilo vybudovať skvelé mužstvo. V kádri máme top slovenských hráčov a stále pracujeme na obrane a importoch. S tvorbou kádra sme momentálne spokojní asi na 80 percent, stále však musíme dotiahnuť obrancov. S brankármi a útokom sme spokojní, no v obrane to momentálne ešte nie je úplne dobré.
S mužstvom opäť trénuje aj Peter Cehlárik, ktorý je hráčom švédskeho Växjö, no do Švédska môže odísť až v októbri. Cehlárik povedal, že jeho štart za Žilinu je veľmi reálny. Čo konkrétne ešte treba vyriešiť, aby mohol 15. septembra nastúpiť proti Trenčínu?
Je to už na 99 percent dohodnuté, takže Cehlárik by mal nastúpiť za Žilinu. Samozrejme, nikdy neviete, čo sa môže stať.
Rátame s tým, že za nás odohrá niekoľko prvých ligových zápasov a potom si pôjde plniť svoje povinnosti do Švédska.
Ako sa takáto situácia rieši zmluvne? Ide o dohodu so švédskym klubom?
Samozrejme, komunikovali sme aj s jeho klubom a máme to dohodnuté. Hlavne bolo potrebné doriešiť poistku pre prípad, že by sa Peťovi (Cehlárikovi) niečo stalo. Všetko je teda vyriešené aj zmluvne.
Sme hlavne radi, že Peter (Cehlárik) prejavil záujem. Nie je samozrejmosť, že vám hráč povie, že chce hrať. Je to žilinský odchovanec, vážime si ho a sme naozaj radi, že za nás odohrá tieto zápasy.
Už v príprave odohral perfektné stretnutia a bolo vidieť rozdiel. Veľmi dobre si rozumel s Patrikom Koyšom, s ktorým v minulosti hral aj v reprezentácii.
S akým rozpočtom ste operovali pri skladaní kádra na nový ročník?
Toto je skôr otázka na vedenie tímu, hoci ja to číslo poznám.
Ak nechcete hovoriť konkrétne číslo, je hráčsky rozpočet vyšší ako v minulej sezóne?
Áno. Hráčsky rozpočet je navýšený.
Dokáže dnes Žilina finančne súperiť o hráčov napríklad so Slovanom, Nitrou alebo ďalšími klubmi, ktoré patria medzi najsilnejšie značky v lige?
Pre mňa je to ťažká otázka, pretože rozpočet a financie riešia najmä majiteľ (Chovanec) a generálny manažér (Skladaný). My sa však snažíme pozerať hlavne na seba.
Máme predstavu o tom, aké rozpočty majú ostatné kluby, ale sústredíme sa na vlastnú robotu. Chceme urobiť maximum pre to, aby ľudia v Žiline chodili na hokej a aby sme zažili úspech.