S loptou si robí, čo chce, vraví Touré. Camara vyzerá, akoby bol v Slovane rok

Suleiman Camara získal loptu na vlastnej polovici a pustil sa s ňou do tanca. V ceste mu stál Achraf Hakimi, zrejme najlepší pravý obranca na svete.
Napriek tomu sa ho zbavil jednoduchou kľučkou, Maročan musel faulovať, aby ho zastavil.
Bol to jeden zo zábleskov kvality, ktorou disponuje krídelník bratislavského Slovana.
„Suleiman Camara bol jediný, kto vystúpil z radov slovenského tímu," chválil ho prestížny francúzsky denník Le Figaro po zápase Ligy majstrov medzi PSG a Slovanom Bratislava (6:1).
Obrancom Paríža robil viackrát problémy. Najväčší v 58. minúte, keď pri vstupe do šestnástky z krídelného priestoru prešiel cez stopéra Illju Zabarného a následne prestrelil brankára Matveja Safonova.
Bol len žolík z lavičky
„Tento gól skutočne vystihol, aký typ hráča Suleiman je – rýchly, agresívny futbalista, ktorý sa rád púšťa do súbojov s obrancami súpera, pričom sila, s akou dokáže vystreliť, je obzvlášť pôsobivá," opísal pre Sportnet španielsky novinár a expert na klub Racing Santander Óscar García Mayo z rozhlasu Cadena SER a denníka AS.
VIDEO: Výkon Suleimana Camaru proti PSG
Camara prišiel na Slovensko práve z Racingu, kde strávil posledné dva ročníky.
V Španielsku nepatril medzi dôležitých hráčov. Na Pyrenejskom polostrove odohral iba tri 90-minútové zápasy (z celkovo 91) v druhej najvyššej súťaži.
„Prvý rok bol pre neho veľmi náročný. Takmer vôbec nehrával. Vo väčšine zápasov sa ani nezmestil do zostavy, a keď nastúpil, zväčša hral na poste krajného obrancu," vraví novinár.
Vlani odohral 33 ligových zápasov, no len v štyroch figuroval v základnej zostave.
„V sezóne, v ktorej tím postúpil do La Ligy, zohral v niekoľkých zápasoch dôležitú úlohu ako striedajúci hráč, ktorý dokázal oživiť hru," tvrdí expert.
Vyzerá, akoby bol v Slovane rok
Po príchode na Slovensko chytil nový dych. Bol to práve Camara, ktorý Slovanu vybavil postup cez švédske Mjällby v treťom predkole kvalifikácie do Ligy majstrov.
„Suleiman vyzerá, akoby tu bol rok," chválil ho spoluhráč Alen Mustafić. V dvojzápase s Mjällby zaznamenal Camara dva góly a asistenciu. Takú bilanciu mal počas celej vlaňajšej sezóny v druhej najvyššej španielskej súťaži.
Čo sa zmenilo?
„Tréner (Yaya Touré) mi vrátil sebadôveru," ozrejmil Camara. „To mi chýbalo počas dvoch sezón v Racingu. Ak ju dostanete od trénera a spoluhráčov, všetko ide ľahšie. Je to najdôležitejšia vec pre hráča," dodal.
VIDEO: Gól Suleimana Camaru
„Je to skvelý hráč. Prinavrátil si sebavedomie. Je šťastný a verím, že stále môže ukázať viac. Páči sa mi jeho prístup. Keď dostane loptu, spraví s ňou čo len chce," opísal ho kouč Touré.
Potešil aj bývalý klub
„Je to rýchly, ofenzívne ladený futbalista, ktorého najväčšou prednosťou je práca s loptou. Navyše ako človek pôsobí veľmi skromným dojmom," opisuje ho španielsky expert.
Na adresu Camaru sa deň po dueli s parížskym St. Germain vyjadril aj športový riaditeľ Chema Aragón.
„Keď hráči váhajú, či odísť alebo zostať, a vy im musíte oznámiť, že už nefigurujú vo vašich športových plánoch – snažíte sa im ukázať príležitosti, ktoré sa im môžu naskytnúť. Suleiman Camara sa ocitol v situácii, ktorá mu otvorila dvere do európskej súťaže. Možnosť zahrať si v Lige majstrov, byť vo Francúzsku a nastúpiť proti dvojnásobnému víťazovi tejto súťaže – to musí byť úžasný zážitok," tvrdí Aragón.
Podľa šéfa športovej zložky Santanderu je gambijský futbalista férový a pracovitý chlap: „Hoci to u nás z hľadiska herného času nemal ideálne, nikdy sa nesťažoval a vždy pracoval príkladne.
Na Suliho adresu môžem povedať len samé pozitívne veci. Odchod hráča neznamená, že tu sedím a dúfam, že sa mu nebude dariť, ale naopak. Jeho úspech nevnímam ako chybu z našej strany."
Bojovník a skvelý driblér
Camara priemeroval vlani v Španielsku tretie najlepšie číslo v úspešných driblingoch (4) a pokusoch o dribling (7,5). Dokonca mal najlepší priemer vyhraných ofenzívnych súbojov v priemere na 90 minút (8,3).
V dueli Ligy majstrov proti Parížanom päťkrát vystrelil, zaznamenal 32 dotykov s loptou, dva úspešné driblingy a vyhral až osem zo štrnástich súbojov o loptu, pričom mal dva úspešné obranné zákroky a celkovo získal šesť lôpt.
To znamená, že vyhral rovnaký počet súbojov o loptu, ako celé obranné kvarteto slovanistov César Blackman, Sahmkou Camara, Svetozar Markovič a Sandro Cruz, ktorý ich vyhral spomedzi nich najviac (6).
Bol to však jeho presný zásah, ktorý zaujal nielen Slovensko či Francúzsko, ale aj Španielsko.
„Ľudia sa z jeho gólu tešili, no chápu, prečo odišiel. V španielskej La Lige by zrejme dostával len minimum herného času," zakončil novinár Óscar García Mayo z rozhlasu Cadena SER a denníka AS.