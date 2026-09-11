    PSG
    PSG
    Liga majstrov
    09.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    6 - 1
    3:0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo) a hráč Paríža St. Germain lľa Zabarnyj.
    S loptou si robí, čo chce, vraví Touré. Camara vyzerá, akoby bol v Slovane rok
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Lucas Digne bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan.
    Slovanista sa predal ako nik. Čo si to vyvádzal? Brutálne. Čistá extratrieda, híkali experti
    Yaya Touré počas pozápasovej tlačovej konferencie po zápase PSG - Slovan Bratislava v Lige majstrov.
    Teší ma, že najlepší tím na svete hral proti nám na 100 percent, vraví Touré. Sklamal ho Dembelé
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo), ktorého fauluje hráč Paríža St. Germain Lucas Digne.
    PSG valcoval, kapitán bol úprimný: Nič si neužil. Jeden slovanista mal svetový okamih
    Na snímke brankár Slovana Dominik Takáč (uprostred) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé (tretí sprava), ktorý strelil gól na 2:0 počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava.
    Lajdácky Blackman, behavý a bojovný Camara. V čom zlyhal Slovan proti PSG?
    Fanúšikovia Paríža St. Germain počas zápasu so Slovanom Bratislava v Lige majstrov.
    Slovanisti nechceli v Paríži provokovať. Camara ich potešil gólovým sólom
    PrehľadKde sledovať?PreviewZostavyOnline prenosSumárSúvisiace

    S loptou si robí, čo chce, vraví Touré. Camara vyzerá, akoby bol v Slovane rok

    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo) a hráč Paríža St. Germain lľa Zabarnyj.
    Fotogaléria (55)
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo) a hráč Paríža St. Germain lľa Zabarnyj. (Autor: TASR)
    Martin Kozinka|11. sep 2026 o 16:15
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    Jediný z hráčov Slovana v Parku Princu vynikol.

    Suleiman Camara získal loptu na vlastnej polovici a pustil sa s ňou do tanca. V ceste mu stál Achraf Hakimi, zrejme najlepší pravý obranca na svete. 

    Napriek tomu sa ho zbavil jednoduchou kľučkou, Maročan musel faulovať, aby ho zastavil.

    Bol to jeden zo zábleskov kvality, ktorou disponuje krídelník bratislavského Slovana.

    „Suleiman Camara bol jediný, kto vystúpil z radov slovenského tímu," chválil ho prestížny francúzsky denník Le Figaro po zápase Ligy majstrov medzi PSG a Slovanom Bratislava (6:1).

    Obrancom Paríža robil viackrát problémy. Najväčší v 58. minúte, keď pri vstupe do šestnástky z krídelného priestoru prešiel cez stopéra Illju Zabarného a následne prestrelil brankára Matveja Safonova.

    Bol len žolík z lavičky

    „Tento gól skutočne vystihol, aký typ hráča Suleiman je – rýchly, agresívny futbalista, ktorý sa rád púšťa do súbojov s obrancami súpera, pričom sila, s akou dokáže vystreliť, je obzvlášť pôsobivá," opísal pre Sportnet španielsky novinár a expert na klub Racing Santander Óscar García Mayo z rozhlasu Cadena SER a denníka AS.

    VIDEO: Výkon Suleimana Camaru proti PSG

    Camara prišiel na Slovensko práve z Racingu, kde strávil posledné dva ročníky. 

    V Španielsku nepatril medzi dôležitých hráčov. Na Pyrenejskom polostrove odohral iba tri 90-minútové zápasy (z celkovo 91) v druhej najvyššej súťaži.

    „Prvý rok bol pre neho veľmi náročný. Takmer vôbec nehrával. Vo väčšine zápasov sa ani nezmestil do zostavy, a keď nastúpil, zväčša hral na poste krajného obrancu," vraví novinár.

    Vlani odohral 33 ligových zápasov, no len v štyroch figuroval v základnej zostave. 

    „V sezóne, v ktorej tím postúpil do La Ligy, zohral v niekoľkých zápasoch dôležitú úlohu ako striedajúci hráč, ktorý dokázal oživiť hru," tvrdí expert.

    Vyzerá, akoby bol v Slovane rok

    Po príchode na Slovensko chytil nový dych. Bol to práve Camara, ktorý Slovanu vybavil postup cez švédske Mjällby v treťom predkole kvalifikácie do Ligy majstrov.

    „Suleiman vyzerá, akoby tu bol rok," chválil ho spoluhráč Alen Mustafić. V dvojzápase s Mjällby zaznamenal Camara dva góly a asistenciu. Takú bilanciu mal počas celej vlaňajšej sezóny v druhej najvyššej španielskej súťaži.

    Čo sa zmenilo?

    „Tréner (Yaya Touré) mi vrátil sebadôveru," ozrejmil Camara. „To mi chýbalo počas dvoch sezón v Racingu. Ak ju dostanete od trénera a spoluhráčov, všetko ide ľahšie. Je to najdôležitejšia vec pre hráča," dodal.

    VIDEO: Gól Suleimana Camaru

    „Je to skvelý hráč. Prinavrátil si sebavedomie. Je šťastný a verím, že stále môže ukázať viac. Páči sa mi jeho prístup. Keď dostane loptu, spraví s ňou čo len chce," opísal ho kouč Touré.

    Potešil aj bývalý klub

    „Je to rýchly, ofenzívne ladený futbalista, ktorého najväčšou prednosťou je práca s loptou. Navyše ako človek pôsobí veľmi skromným dojmom," opisuje ho španielsky expert.

    Na adresu Camaru sa deň po dueli s parížskym St. Germain vyjadril aj športový riaditeľ Chema Aragón.

    „Keď hráči váhajú, či odísť alebo zostať, a vy im musíte oznámiť, že už nefigurujú vo vašich športových plánoch – snažíte sa im ukázať príležitosti, ktoré sa im môžu naskytnúť. Suleiman Camara sa ocitol v situácii, ktorá mu otvorila dvere do európskej súťaže. Možnosť zahrať si v Lige majstrov, byť vo Francúzsku a nastúpiť proti dvojnásobnému víťazovi tejto súťaže – to musí byť úžasný zážitok," tvrdí Aragón.

    Podľa šéfa športovej zložky Santanderu je gambijský futbalista férový a pracovitý chlap: „Hoci to u nás z hľadiska herného času nemal ideálne, nikdy sa nesťažoval a vždy pracoval príkladne.

    Na Suliho adresu môžem povedať len samé pozitívne veci. Odchod hráča neznamená, že tu sedím a dúfam, že sa mu nebude dariť, ale naopak. Jeho úspech nevnímam ako chybu z našej strany."

    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara reaguje po gólovej šanci počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava.
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara reaguje po gólovej šanci počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: Tlačová agentúra SR)

    Bojovník a skvelý driblér

    Camara priemeroval vlani v Španielsku tretie najlepšie číslo v úspešných driblingoch (4) a pokusoch o dribling (7,5). Dokonca mal najlepší priemer vyhraných ofenzívnych súbojov v priemere na 90 minút (8,3).

    V dueli Ligy majstrov proti Parížanom päťkrát vystrelil, zaznamenal 32 dotykov s loptou, dva úspešné driblingy a vyhral až osem zo štrnástich súbojov o loptu, pričom mal dva úspešné obranné zákroky a celkovo získal šesť lôpt.

    To znamená, že vyhral rovnaký počet súbojov o loptu, ako celé obranné kvarteto slovanistov César Blackman, Sahmkou Camara, Svetozar Markovič a Sandro Cruz, ktorý ich vyhral spomedzi nich najviac (6).

    Bol to však jeho presný zásah, ktorý zaujal nielen Slovensko či Francúzsko, ale aj Španielsko.

    Fotogaléria zo zápasu PSG - Slovan Bratislava v Lige majstrov (ligová fáza, 1. kolo)
    PSG players celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Ousmane Dembele celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Ousmane Dembele, right, celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Nuno Mendes kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    55 fotografií
    PSG's Ousmane Dembele celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, left, and PSG's Nuno Mendes celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes eyes the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche , center, challenges with Slovan's Svetozar Markovic, right, during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes, left, and Slovan's Tigran Barseghyan challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, left, and Slovan's Sandro Cruz challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, right, challenges with Slovan's Svetozar Markovic during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, left, and Slovan's Sandro Cruz challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke sprava hráči Paríža St. Germain kapitán Ašraf Hakimí a Nuno Mendes sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Ousmane Dembélé počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Suleiman Camara (vpravo) a kapitán Paríža St. Germain Ašraf Hakimí bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG players poses before the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Svetozar Markovič (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč ŠK Slovan Bratislava Tigran Barseghjan (vľavo)a hráč Paríža St. Germain Fabián Ruiz bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Ferran Torres celebrates with PSG's Achraf Hakimi after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres walks on the pitch after the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrates after defeating Slovan Bratislava during their Champions League opening phase soccer in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrates after defeating Slovan Bratislava during their Champions League opening phase soccer in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Paríža St. Germain Fabián Ruiz (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Fabian Ruiz, center left, celebrates with teammates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz, center right, celebrates with teammates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Maghnes Akliouche, left, challenges with Slovan's Sandro Cruz during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Slovana Andraž Šporar (vpravo) a hráč Paríža St. Germain Willian Pacho bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Mika Godts, left, is challenged by Slovan's Peter Pokorny during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, center, kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke tréner Slovana Yaya Touré gestikuluje počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vpravo) a hráč Paríža St. Germain Nuno Mendes bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Paríža St. Germain Ferran Torres (uprostred) sa teší z hetriku počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé (vpravo) sa teší z hetriku, ktorý strelil jeho spoluhráč Ferran Torres počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Maghnes Akliouche runs during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres, left, challenges with Slovan's Peter Pokorny during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo), ktorého fauluje hráč Paríža St. Germain Lucas Digne počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Slovana Peter Pokorný (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Ferran Torres celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, and Slovan's Peter Pokorny battle for the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres scores during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke hráč Slovana Sandro Cruz (vpravo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Suleiman Camara počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráč Slovana Sandro Cruz (vpravo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Suleiman Camara počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáSlovan's goalkeeper Dominik Takac, left, makes a save as PSG's Ousmane Dembele kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, and Slovan's goalkeeper Dominik Takac eye the ball after a kick during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres intercepts the ball as Slovan's Cesar Blackman jumps during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke brankár Slovana Dominik Takáč, ktorý inkasuje gól počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Ferran Torres celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres celebrates after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ferran Torres, is congratulated by PSG's Ousmane Dembele, top, after scoring during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke brankár Slovana Dominik Takáč (uprostred) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé (tretí sprava), ktorý strelil gól na 2:0 počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke sprava brankár Slovana Dominik Takáč, hráč Slovana Svetozar Markovič a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé, ktorý strelil úvodný gól počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáSlovan's goalkeeper Dominik Takac dives during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke sprava tréner Slovana Yaya Touré a tréner Paríža St. Germain Luis Enrique reagujú počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáNa snímke hráči Slovana sprava Kenan Bajrič, Svetozar Markovič, Sandro Cruz a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé bojujú o loptu počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v Paríži v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Francúzsko - šport - futbal - ligová - fáza - prvé - 1. - kolo - PSG - Slovan - Bratislava - slovacikáPSG's Dro Fernandez, left, kicks the ball past to Slovan's Svetozar Markovic during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between PSG and Slovan Bratislava in Paris, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    „Ľudia sa z jeho gólu tešili, no chápu, prečo odišiel. V španielskej La Lige by zrejme dostával len minimum herného času," zakončil novinár Óscar García Mayo z rozhlasu Cadena SER a denníka AS.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo) a hráč Paríža St. Germain lľa Zabarnyj.
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo) a hráč Paríža St. Germain lľa Zabarnyj.
    S loptou si robí, čo chce, vraví Touré. Camara vyzerá, akoby bol v Slovane rok
    Martin Kozinkadnes 16:151
    Na snímke hráč Slovana Andraž Šporar (uprostred) a hráč Paríža St. Germain Senny Mayulu bojujú o loptu.
    št 10:19
    Ohňostroj na úvod európskej kampane, píšu Francúzi. Pre PSG to bol proti Slovanu bežný deňPrečítajte si ohlasy médií na víťazstvo Paríža Saint-Germain nad Slovanom Bratislava.
    št 10:19
    Hráč ŠK Slovan Bratislava Svetozar Markovič (vľavo) a hráč Paríža St. Germain Ousmane Dembélé
    st 21:29|4
    VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Paríž St. Germain - Slovan Bratislava v Lige majstrovSlovan Bratislava vstúpil do Ligy majstrov prehrou proti obhajcovi trofeje.
    st 21:29|4
    Ferran Torres a Peter Pokorný
    st 23:04
    Slovan padol na dno už po prvom zápase. Pozrite si tabuľku Ligy majstrovPozrite si tabuľku Ligy majstrov po zápasoch úvodného 1. kola ligovej fázy. Na ktorom mieste je Slovan Bratislava?
    st 23:04
    Na snímke uprostred tréner ŠK Slovan Bratislava Yaya Touré počas tréningu pred stredajším zápasom 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov proti Parížu St. Germain.
    Pavol Spálst 14:20|1
    Slovan má tajnú zbraň, šéf ho vyzval: Idú vážne veci. Ako to urobíme? O Slovane sa takmer nebavia.
    Pavol Spál|st 14:20|1
    Šéf PSG Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi oslavuje triumf v Lige majstrov.
    Pavol Spálut 07:00|9
    Kmotrík a najmocnejší muž začali spolu éru, čo nemá páru. Ako Slovan míňal? Prvý a druhý najdrahší v dejinách.
    Pavol Spál|ut 07:00|9
    Hráči základnej zostavy ŠK Slovan Bratislava v play-off Ligy majstrov.
    ut 10:00
    Slovan v Lige majstrov takmer na dne rebríčka. Európskemu futbalu kraľuje jeho prvý súperThe Athletic zostavil rebríček všetkých účastníkov prestížnej súťaže.
    ut 10:00
    Momentka pred zápasom Slovan Bratislava - Manchester City.
    Martin Kozinkast 07:00|43
    Slovan je absolútny outsider, počítač ho nazval najmenšou rybou. Inšpiruje sa cyperským návodom?Čo musí spraviť Slovan, aby z Ligy majstrov nevyšiel opäť s prázdnymi rukami?
    Martin Kozinka|st 07:00|43
    Cristian Martínez rozhodol o postupe Slovana Bratislava do hlavnej časti Ligy majstrov.
    Pavol Spálut 09:10|28
    Kmotrík verí, že padne magická hranica: Touré povedal, že talent má hodnotu 15 miliónovMali sme mladíkov zabiť?
    Pavol Spál|ut 09:10|28
    Luis Enrique.
    ut 16:58
    Máme katastrofálny úvod. Enrique pred Slovanom hovorí o nespravodlivom futbaleEnrique pred zápasom proti Slovanu priznal problematický vstup do sezóny, no verí, že jeho tím dokáže na ihrisku potvrdiť rolu favorita.
    ut 16:58
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo) a hráč Paríža St. Germain lľa Zabarnyj.
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo) a hráč Paríža St. Germain lľa Zabarnyj.
    S loptou si robí, čo chce, vraví Touré. Camara vyzerá, akoby bol v Slovane rok
    Martin Kozinkadnes 16:151
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»S loptou si robí, čo chce, vraví Touré. Camara vyzerá, akoby bol v Slovane rok