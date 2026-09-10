    Ultimátne MS v atletike 2026: Kedy ide Emma Zapletalová? Pozrite si program a výsledky

    Ultimátne MS v atletike 2026: Kedy ide Emma Zapletalová? Pozrite si program a výsledky.
    Ultimátne MS v atletike 2026: Kedy ide Emma Zapletalová? Pozrite si program a výsledky. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|10. sep 2026 o 06:00
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    Pozrite si program a výsledky Ultimátnych MS v atletike 2026. Slovensko bude na podujatí reprezentovať Emma Zapletalová.

    Prvý ročník Ultimátnych MS v atletike 2026 sa koná od 11. do 13. septembra v maďarskej Budapešti.

    Na podujatí sa bude súťažiť od piatku do nedele v 26 individuálnych (13 mužských a 13 ženských; 16 dráhových a 10 technických) a dvoch štafetových disciplínach.

    Z individuálnych disciplín programu štandardných MS sa neuskutoční napríklad beh na 10 000 m, steeplechase, guľa, disk, mužský trojskok či ženské kladivo.

    Zo slovenských atlétov sa na podujatí predstaví iba Emma Zapletalová v disciplíne behu na 400 m cez prekážky, kde je úradujúcou majsterkou Európy.

    Iba tesne napokon ušla účasť na prestížnom podujatí Gabriele Gajanovej, ktorá v behu na 800 m skončila prvá pod čiarou.

    Celkovo sa na Ultimate Championship predstaví 381 atlétov a atlétok zo 65 krajín.

    Podujatie si budete môcť pozrieť so slovenským komentárom na STVR Šport. Šampionát vysiela aj české ČT Sport a ČT 2 či maďarská televízia M4 Sport.

    Kompletný program ultimátnych MS v atletike 2026

    Piatok 11. september:

    Čas

    Disciplína

    Časť súťaže

    Detail

    19:08

    Štafeta 4 x 100 m (mix)

    finále


    19:13

    Skok do výšky (ženy)

    finále


    19:19

    400 m (muži)

    semifinále


    19:23

    Hod kladivom (muži)

    finále


    19:38

    400 m (ženy)

    semifinále


    20:04

    100 m prekážky (ženy)

    semifinále

    20:08

    Skok o žrdi (muži)

    finále


    20:21

    110 m prekážky (muži)

    semifinále


    20:36

    5000 m (muži)

    finále


    20:53

    Skok do diaľky (ženy)

    finále


    20:57

    800 m (ženy)

    semifinále


    21:20

    100 m prekážky (ženy)

    finále


    21:49

    110 m prekážky (muži)

    finále

    Sobota 12. september:

    Čas

    Disciplína

    Časť súťaže

    Detail

    18:08

    400 m (ženy)

    finále


    18:13

    Oštep (ženy)

    finále


    18:18

    400 m (muži)

    finále

    18:26

    800 m (muži)

    semifinále


    18:43

    Skok o žrdi (ženy)

    finále


    18:46

    400 m prekážky (ženy) - Emma Zapletalová

    semifinále

    19:04

    100 m (ženy)

    semifinále


    19:21

    100 m (muži)

    semifinále


    19:36

    1500 m (ženy)

    finále


    19:44

    Skok do diaľky (muži)

    finále


    19:57

    400 m prekážky (muži)

    semifinále


    20:18

    800 m (ženy)

    finále


    20:38

    100 m (ženy)

    finále


    20:49

    100 m (muži)

    finále

    Nedeľa 13. september:

    Čas

    Disciplína

    Časť súťaže

    Detail

    18:08

    400 m prekážky (ženy) - Emma Zapletalová?

    finále


    18:13

    Oštep (muži)

    finále


    18:18

    200 m (muži)

    semifinále


    18:36

    400 m prekážky (muži)

    finále


    18:44

    200 m (ženy)

    semifinále


    19:04

    Skok do výšky (muži)

    finále


    19:10

    5000 m (ženy)

    finále


    19:34

    Trojskok (ženy)

    finále


    19:41

    800 m (muži)

    finále


    19:53

    Štafeta 4 x 400 m (mix)

    finále


    20:12

    1500 m (muži)

    finále


    20:38

    200 m (muži)

    finále

    20:49

    200 m (ženy)

    finále

    Atletika

    Atletika

      Ultimátne MS v atletike 2026: Kedy ide Emma Zapletalová? Pozrite si program a výsledky.
      Ultimátne MS v atletike 2026: Kedy ide Emma Zapletalová? Pozrite si program a výsledky.
      Ultimátne MS v atletike 2026: Kedy ide Emma Zapletalová? Pozrite si program a výsledky
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