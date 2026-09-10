Ultimátne MS v atletike 2026: Kedy ide Emma Zapletalová? Pozrite si program a výsledky.

Prvý ročník Ultimátnych MS v atletike 2026 sa koná od 11. do 13. septembra v maďarskej Budapešti.
Na podujatí sa bude súťažiť od piatku do nedele v 26 individuálnych (13 mužských a 13 ženských; 16 dráhových a 10 technických) a dvoch štafetových disciplínach.
Z individuálnych disciplín programu štandardných MS sa neuskutoční napríklad beh na 10 000 m, steeplechase, guľa, disk, mužský trojskok či ženské kladivo.
Zo slovenských atlétov sa na podujatí predstaví iba Emma Zapletalová v disciplíne behu na 400 m cez prekážky, kde je úradujúcou majsterkou Európy.
Iba tesne napokon ušla účasť na prestížnom podujatí Gabriele Gajanovej, ktorá v behu na 800 m skončila prvá pod čiarou.
Celkovo sa na Ultimate Championship predstaví 381 atlétov a atlétok zo 65 krajín.
Podujatie si budete môcť pozrieť so slovenským komentárom na STVR Šport. Šampionát vysiela aj české ČT Sport a ČT 2 či maďarská televízia M4 Sport.
Kompletný program ultimátnych MS v atletike 2026
Piatok 11. september:
Čas
Disciplína
Časť súťaže
Detail
19:08
Štafeta 4 x 100 m (mix)
finále
19:13
Skok do výšky (ženy)
finále
19:19
400 m (muži)
semifinále
19:23
Hod kladivom (muži)
finále
19:38
400 m (ženy)
semifinále
20:04
100 m prekážky (ženy)
semifinále
20:08
Skok o žrdi (muži)
finále
20:21
110 m prekážky (muži)
semifinále
20:36
5000 m (muži)
finále
20:53
Skok do diaľky (ženy)
finále
20:57
800 m (ženy)
semifinále
21:20
100 m prekážky (ženy)
finále
21:49
110 m prekážky (muži)
finále
Sobota 12. september:
Čas
Disciplína
Časť súťaže
Detail
18:08
400 m (ženy)
finále
18:13
Oštep (ženy)
finále
18:18
400 m (muži)
finále
18:26
800 m (muži)
semifinále
18:43
Skok o žrdi (ženy)
finále
18:46
400 m prekážky (ženy) - Emma Zapletalová
semifinále
19:04
100 m (ženy)
semifinále
19:21
100 m (muži)
semifinále
19:36
1500 m (ženy)
finále
19:44
Skok do diaľky (muži)
finále
19:57
400 m prekážky (muži)
semifinále
20:18
800 m (ženy)
finále
20:38
100 m (ženy)
finále
20:49
100 m (muži)
finále
Nedeľa 13. september:
Čas
Disciplína
Časť súťaže
Detail
18:08
400 m prekážky (ženy) - Emma Zapletalová?
finále
18:13
Oštep (muži)
finále
18:18
200 m (muži)
semifinále
18:36
400 m prekážky (muži)
finále
18:44
200 m (ženy)
semifinále
19:04
Skok do výšky (muži)
finále
19:10
5000 m (ženy)
finále
19:34
Trojskok (ženy)
finále
19:41
800 m (muži)
finále
19:53
Štafeta 4 x 400 m (mix)
finále
20:12
1500 m (muži)
finále
20:38
200 m (muži)
finále
20:49
200 m (ženy)
finále