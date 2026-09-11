    VIDEO: Duplantisa delili od svetového rekordu milimetre. Svetový líder odchádza bez platného pokusu

    Armand Duplantis.
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    Armand Duplantis. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|11. sep 2026 o 22:31
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    Duplantis skákal pokus o svetový rekord pri svojej vlastnej piesni, ktorá je aj hymnou podujatia.

    Česká štvrtkárka Lurdes Gloria Manuel nepostúpila do finále nového ultimátneho šampionátu pre elitných atlétov v Budapešti.

    Halová majsterka sveta dobehla v druhom semifinále siedma za 50,52 sekundy. Od postupovej štvrtej pozície ju delili dve desatiny sekundy. Kladivár Volodymyr Myslyvčuk obsadil piatu priečku.

    Dvadsaťjedenročná Manuel v závere vonkajšej sezóny nedokázala nadviazať na časy pod 50 sekúnd, ktoré pomerne pravidelne behala v jej úvode.

    Ešte na začiatku cieľovej rovinky útočila na postup, ale rovnako ako na majstrovstvách Európy a vo finále Diamantovej ligy potom na najlepšie nestačila. Celkovo obsadila 13. miesto, nechala za sebou tri súperky.

    Jej semifinále vyhrala majsterka Európy Henriette Jaegerová z Nórska výkonom 49,64 sekundy. V tom prvom bola najrýchlejším časom 49,58 tento rok neporazená olympijská šampiónka Marileidy Paulinová z Dominikánskej republiky. Finále sa pobeží v sobotu.

    Štvrtý muž augustových majstrovstiev Európy Myslyvčuk si v osobitnom skrátenom formáte súťaže druhým pokusom dlhým 78,19 metra zabezpečil postup medzi šesticu najlepších, ktorí mohli pokračovať do tretej série. V tej svoju piatu pozíciu nevylepšil a finálové štvrté kolo už bolo bez neho.

    VIDEO: Pokus Armanda Duplantisa o svetový rekord

    Vyhral Nemec Merlin Hummel (81,46), ktorý po strieborných medailách na vlaňajších MS aj tohtoročnej ME získal prvú veľkú trofej. Na ultimátnom šampionáte je s ňou spojená mimoriadne vysoká prémia 150.000 dolárov.

    Naopak sklamaním sa skončila súťaž pre najväčšieho favorita Ethana Katzberga z Kanady. Olympijský víťaz a dvojnásobný majster sveta nemal ani jeden platný pokus, keď najskôr poslal kladivo mimo výseč a potom do siete. Bol tak ôsmy a v ďalších kolách bleskovej súťaže už nepokračoval.

    Preteky na 5000 m vyhral Jakob Ingebrigtsen. Olympijský šampión sa v cieľovej rovinke pretlačil skupinou súperov do čela a vo finiši nikomu nedal šancu. Časom 12:59,24 minúty sa ako jediný dostal pod trinásť minút a v sezóne, ktorú po operácii achilovky začal až v neskorom lete, si po európskom titule odniesol z päťky ďalšiu trofej.

    Fotogaléria z 1. dňa Ultimátnych MS v atletike v Budapešti
    Ronnie Baker, Anavia Battle, Courtney Lindsey, and Kayla White, of the United States, pose after winning the mixed 4 X 100 meters relay final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)
    Yaroslava Mahuchikh, of Ukraine, stays warm while waiting for the start of the women's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)
    Ronnie Baker, Anavia Battle, Courtney Lindsey, and Kayla White, of the United States, pose after winning the mixed 4 X 100 meters relay final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)
    Ronnie Baker, Anavia Battle, Courtney Lindsey, and Kayla White, of the United States, pick up their trophies after winning the mixed 4 X 100 meters relay final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)
    67 fotografií
    Kayla White, of the United States reacts after leading her team to win the mixed 4 X 100 meters relay final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Athletes compete in the mixed 4 X 100 meters relay final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Ronnie Baker, Anavia Battle, Courtney Lindsey and Kayla White, of the United States, celebrate after winning the mixed 4 X 100 meters relay final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)General view of the venue ahead of the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Armand Duplantis, of Sweden, competes in the men's pole vault final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Armand Duplantis, of Sweden, reacts after a successful jump in the men's pole vault final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Armand Duplantis, of Sweden, reacts after a successful jump in the men's pole vault final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Masai Russell, of the United States, celebrates winning the women's 100 meters hurdles final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Masai Russell, of the United States, celebrates winning the women's 100 meters hurdles final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Masai Russell, of the United States, crosses the finish line ahead of Nadine Visser, of the Netherlands, right, to win the women's 100 meters hurdles final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Jakob Ingebrigtsen, of Norway races to the line to win the men's 5,000 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Masai Russell, of the United States, poses with her trophy after winning the women's 100 meters hurdles final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Femke Broeders-Bol, of the Netherlands leads Audrey Werro, of Switzerland in a women's 800 meters semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Keely Hodgkinson, of Britain waves after winning a women's 800 meters semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Jakob Ingebrigtsen, of Norway, fourth from right, competes in the men's 5,000 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Emmanouil Karalis, of Greece, reacts after an attempt in the men's pole vault final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Jakob Ingebrigtsen, of Norway, celebrates winning the men's 5,000 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Jakob Ingebrigtsen, of Norway crosses the line to win the men's 5,000 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Jakob Ingebrigtsen, of Norway crosses the line to win the men's 5,000 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Jakob Ingebrigtsen, of Norway, centre right, and Graham Blanks, of the United States, compete in the men's 5,000 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Kurtis Marschall, of Australia, makes an attempt in the men's pole vault final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Athletes compete in the men's 5,000 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Emmanouil Karalis, of Greece, reacts after a successful jump in the men's pole vault final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Yaroslava Mahuchikh, of Ukraine, poses with her trophy after winning the women's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Zachery Bradford, of the United States, competes in the men's pole vault final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Jamal Britt, of the United States, prepares to start a men's 110 meters semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Armand Duplantis, of Sweden, competes in the men's pole vault final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Yaroslava Mahuchikh, of Ukraine, poses with her trophy after winning the women's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Armand Duplantis, of Sweden, competes in the men's pole vault final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Kurtis Marschall, of Australia, competes in the men's pole vault final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Sondre Guttormsen, of Norway, competes in the men's pole vault final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Baptiste Thiery, of France, competes in the men's pole vault final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Emmanouil Karalis, of Greece, competes in the men's pole vault final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Yaroslava Mahuchikh, of Ukraine, makes an attempt in the women's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Masai Russell, of the United States, leaves the track after winning a women's 100 meters hurdles semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Masai Russell, of the United States, wins a women's 100 meters hurdles semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Masai Russell, of the United States, second right, wins a women's 100 meters hurdles semifinal ahead of Nadine Visser, of the Netherlands, left, and Ackera Nugent, of Jamaica, who falls during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Angelina Topic, of Serbia, left, and Eleanor Patterson, of Australia, wait their turn to make an attempt in the women's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Nicola Olyslagers, of Australia, claps her hands before an attempt in the women's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Ackera Nugent, of Jamaica, reacts after falling at the end of a women's 100 meters hurdles semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Ackera Nugent, of Jamaica, reacts after falling at the end of a women's 100 meters hurdles semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Merlin Hummel, of Germany, poses with his trophy after winning the men's hammer throw final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Merlin Hummel, of Germany, poses with his trophy after winning the men's hammer throw final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Nicola Olyslagers, of Australia, reacts after a successful jump in the women's high jump final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Nicola Olyslagers, of Australia, reacts after an attempt in the women's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Henriette Jaeger, of Norway looks up after a women's 400 meters semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Henriette Jaeger, of Norway, left, Martina Weil, of Chile, react after a women's 400 meters semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Lieke Klaver, of the Netherlands starts a women's 400 meters semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Eleanor Patterson, of Australia, makes an attempt in the women's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Nicola Olyslagers, of Australia, claps her hands before an attempt in the women's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Rudy Winkler, of the United States, makes an attempt in the men's hammer throw final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)From left: Salwa Eid Naser, of Bahrain, Nickisha Pryce, of Jamaica, and Marileidy Paulino, of the Dominican Republic, react after qualifying for the final of the women's 400 meters during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Bence Halasz, of Hungary, makes an attempt in the men's hammer throw final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Yuliia Levchenko, of Ukraine, reacts after a successful jump in the women's high jump final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Jacory Patterson, of the United States looks up after winning a men's 400 meters semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Matthew Hudson-Smith, of Britain prepares to start a men's 400 meters semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Yuliia Levchenko, of Ukraine, competes in the women's high jump final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Merlin Hummel, of Germany, makes an attempt in the men's hammer throw final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Lamara Distin, of Jamaica, makes an attempt in the women's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Attila Molnar, of Hungary, competes in a men's 400 meters semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Maria Zodzik, of Poland, makes an attempt in the women's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Jacory Patterson, of the United States, Matthew Hudson-Smith, of Britain, and Attila Molnar, of Hungary, cross the line to finish a men's 400 meters semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Kayla White, of the United States, left, celebrates winning the mixed 4 X 100 meters relay final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)

    Po odstúpení z finále Diamantovej ligy pre svalové problémy sa znovu v skvelej forme ukázal tyčkarsky kráľ Armand Duplantis.

    Vyhral výkonom 620 centimetrov. Potom sa na záver programu ešte za sprievodu ústrednej piesne tohto podujatia s názvom Gold, ktorú sám naspieval, neúspešne pokúšal o nový svetový rekord 632 centimetrov.

    V behu na 100 metrov prekážok potvrdila úlohu favoritky novopečená svetová rekordérka Masai Russellová z USA. Vyhrala výkonom 12,22 sekundy.

    Na mužských krátkych prekážkach zvíťazil svetový rekordér Ja'Kobe Tharp, ktorý za sebou časom 12,94 sekundy nechal o stotinu krajana Cordella Tincha.

    Ultimátne MS v Budapešti - finálové výsledky 1. súťažného dňa

    Muži:

    5000 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 12:59,24 min, 2. Cole Hocker 13:00,05, 3. Parker Wolfe (obaja USA) 13:00,13

    110 m prek.: 1. Ja'Kobe Tharp 12,94 s, 2. Cordell Tinch 12,95; 3. Bradley Franklin (všetci USA) 13,01

    Žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 620 cm, 2. Emmanuil Karalis (Gréc.) 615, 3. Sondre Guttormsen (Nór.) 595

    Kladivo: 1. Merlin Hummel (Nem.) 81,46 m, 2. Bence Halász (Maď.) 80,30, 3. Mychajlo Kochan (Ukr.) 78,90

    Ženy:

    100 m prek.: 1. Masai Russellová (USA) 12,22 s, 2. Tobi Amusanová (Nigéria) 12,34, 3. Nadine Visserová (Hol.) 12,39

    Diaľka: 1. Larissa Iapichinová (Tal.) 690 cm, 2. Jazmin Sawyersová (V. Brit.) 678, 3. Alyssa Jonesová (USA) 677

    Výška: 1. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 199 cm, 2. Nicola Olyslagersová (Austr.) 195, 3. Angelina Topičová (Srb.) a Eleanor Pattersonová (Austr.) obe 191

    Mix:

    Štafeta 4x100 m: 1. USA (Ronnie Baker, Anavia Battleová, Courtney Lindsey, Kayla Whiteová) 39,64 s, 2. Jamajka (Ackeem Blake, Tina Claytonová, Kadrian Goldson, Jonielle Smithová) 39,72, 3. Veľká Británia (Romell Glave, Imani Lansiquotová, Jeremiah Azu, Success Eduanová) 40,26

    Atletika

    Atletika

      Armand Duplantis.
      Armand Duplantis.
      VIDEO: Duplantisa delili od svetového rekordu milimetre. Svetový líder odchádza bez platného pokusu
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