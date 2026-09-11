VIDEO: Duplantisa delili od svetového rekordu milimetre. Svetový líder odchádza bez platného pokusu

Česká štvrtkárka Lurdes Gloria Manuel nepostúpila do finále nového ultimátneho šampionátu pre elitných atlétov v Budapešti.
Halová majsterka sveta dobehla v druhom semifinále siedma za 50,52 sekundy. Od postupovej štvrtej pozície ju delili dve desatiny sekundy. Kladivár Volodymyr Myslyvčuk obsadil piatu priečku.
Dvadsaťjedenročná Manuel v závere vonkajšej sezóny nedokázala nadviazať na časy pod 50 sekúnd, ktoré pomerne pravidelne behala v jej úvode.
Ešte na začiatku cieľovej rovinky útočila na postup, ale rovnako ako na majstrovstvách Európy a vo finále Diamantovej ligy potom na najlepšie nestačila. Celkovo obsadila 13. miesto, nechala za sebou tri súperky.
Jej semifinále vyhrala majsterka Európy Henriette Jaegerová z Nórska výkonom 49,64 sekundy. V tom prvom bola najrýchlejším časom 49,58 tento rok neporazená olympijská šampiónka Marileidy Paulinová z Dominikánskej republiky. Finále sa pobeží v sobotu.
Štvrtý muž augustových majstrovstiev Európy Myslyvčuk si v osobitnom skrátenom formáte súťaže druhým pokusom dlhým 78,19 metra zabezpečil postup medzi šesticu najlepších, ktorí mohli pokračovať do tretej série. V tej svoju piatu pozíciu nevylepšil a finálové štvrté kolo už bolo bez neho.
VIDEO: Pokus Armanda Duplantisa o svetový rekord
Vyhral Nemec Merlin Hummel (81,46), ktorý po strieborných medailách na vlaňajších MS aj tohtoročnej ME získal prvú veľkú trofej. Na ultimátnom šampionáte je s ňou spojená mimoriadne vysoká prémia 150.000 dolárov.
Naopak sklamaním sa skončila súťaž pre najväčšieho favorita Ethana Katzberga z Kanady. Olympijský víťaz a dvojnásobný majster sveta nemal ani jeden platný pokus, keď najskôr poslal kladivo mimo výseč a potom do siete. Bol tak ôsmy a v ďalších kolách bleskovej súťaže už nepokračoval.
Preteky na 5000 m vyhral Jakob Ingebrigtsen. Olympijský šampión sa v cieľovej rovinke pretlačil skupinou súperov do čela a vo finiši nikomu nedal šancu. Časom 12:59,24 minúty sa ako jediný dostal pod trinásť minút a v sezóne, ktorú po operácii achilovky začal až v neskorom lete, si po európskom titule odniesol z päťky ďalšiu trofej.
Po odstúpení z finále Diamantovej ligy pre svalové problémy sa znovu v skvelej forme ukázal tyčkarsky kráľ Armand Duplantis.
Vyhral výkonom 620 centimetrov. Potom sa na záver programu ešte za sprievodu ústrednej piesne tohto podujatia s názvom Gold, ktorú sám naspieval, neúspešne pokúšal o nový svetový rekord 632 centimetrov.
V behu na 100 metrov prekážok potvrdila úlohu favoritky novopečená svetová rekordérka Masai Russellová z USA. Vyhrala výkonom 12,22 sekundy.
Na mužských krátkych prekážkach zvíťazil svetový rekordér Ja'Kobe Tharp, ktorý za sebou časom 12,94 sekundy nechal o stotinu krajana Cordella Tincha.
Ultimátne MS v Budapešti - finálové výsledky 1. súťažného dňa
Muži:
5000 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 12:59,24 min, 2. Cole Hocker 13:00,05, 3. Parker Wolfe (obaja USA) 13:00,13
110 m prek.: 1. Ja'Kobe Tharp 12,94 s, 2. Cordell Tinch 12,95; 3. Bradley Franklin (všetci USA) 13,01
Žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 620 cm, 2. Emmanuil Karalis (Gréc.) 615, 3. Sondre Guttormsen (Nór.) 595
Kladivo: 1. Merlin Hummel (Nem.) 81,46 m, 2. Bence Halász (Maď.) 80,30, 3. Mychajlo Kochan (Ukr.) 78,90
Ženy:
100 m prek.: 1. Masai Russellová (USA) 12,22 s, 2. Tobi Amusanová (Nigéria) 12,34, 3. Nadine Visserová (Hol.) 12,39
Diaľka: 1. Larissa Iapichinová (Tal.) 690 cm, 2. Jazmin Sawyersová (V. Brit.) 678, 3. Alyssa Jonesová (USA) 677
Výška: 1. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 199 cm, 2. Nicola Olyslagersová (Austr.) 195, 3. Angelina Topičová (Srb.) a Eleanor Pattersonová (Austr.) obe 191
Mix:
Štafeta 4x100 m: 1. USA (Ronnie Baker, Anavia Battleová, Courtney Lindsey, Kayla Whiteová) 39,64 s, 2. Jamajka (Ackeem Blake, Tina Claytonová, Kadrian Goldson, Jonielle Smithová) 39,72, 3. Veľká Británia (Romell Glave, Imani Lansiquotová, Jeremiah Azu, Success Eduanová) 40,26