Slávneho Slováka nazvali gorilou. Kanadu ohúril opravár chladničiek z Bratislavy

Keď si v roku 1966 v tom čase 18-ročný hokejový talent Bobby Orr najal mladého právnika z Toronta, aby vyjednal jeho prvú zmluvu s tímom Boston Bruins, netušil, že výrazne ovplyvní medzinárodné dejiny tohto športu.
Z Orra sa stal vďaka kontraktu na 700-tisíc dolárov ročne najlepšie platený hráč v profesionálnom hokeji a z Alana Eaglesona fakticky prvý skutočný hráčsky agent.
Eagleson sa dostal k hokeju náhodou, cez priateľstvo s Bobom Pulfordom, vtedajším centrom Toronto Maple Leafs. Obaja totiž milovali lakros.
V roku 1967 založil Hráčsku asociáciu NHL a čoskoro sa z neho stal jeden z najvplyvnejších mužov svetového hokeja (s veľmi neslávnym koncom).
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Eagleson bol šikovný obchodník a vizionár. Začiatkom 70. rokoch zohral dôležitú úlohu pri organizácii takzvanej Série storočia, stretnutí najlepších kanadských profesionálov proti reprezentantom Sovietskeho zväzu, v ktorých sa rivalita studenej vojny preniesla aj na ľadové klziská.
Úspech série podnietil zrod myšlienky usporiadať turnaj najlepších hráčov sveta - bez ohľadu na ich profesionálny či amatérsky status.
Viac než dva roky strávil Eagleson rokovaniami so zástupcami Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a šéfmi najsilnejších európskych federácií. Výsledkom bol kompromis.
Kanada bude hostiť v domácom prostredí exkluzívny turnaj a na oplátku ukončí svoj bojkot majstrovstiev sveta a vráti sa na medzinárodný ľad.
Čechoslováci? Majú pekné dresy
V septembri 1976 došlo k prelomovému momentu. Najlepší európski hokejisti (nielen Sovieti) dostali prvý raz šancu porovnať sa s najlepšími severoamerickými hráčmi.
Canada Cup alebo Kanadský pohár (s názvom World Cup - Svetový pohár nesúhlasila IIHF) prezentoval šesť reprezentačných výberov - okrem domácej Kanady ešte USA a silnú európsku štvorku - Sovietsky zväz, Československo, Švédsko a Fínsko.
Hostiteľ a najväčší favorit Kanada obliekla do dresov s javorovým listom elitu. Aj s odstupom rokov sa podľa expertov postavil na modrú čiaru najlepší kanadský tím všetkých čias. Až 18 z 25 hráčov výberu neskôr uviedli do Hokejovej siene slávy.
Z hviezd NHL chýbal len zranený brankár Ken Dryden. Veterán Gordie Howe (48 rokov) dostal pozvánku reprezentovať Kanadu, ale odmietol, keďže nechcel hrať proti svojim synom, Markovi a Martymu, ktorí nastúpili za USA. Realizačný tím tvorili štyria manažéri, traja tréneri a ďalší dvaja poradcovia.
Sovieti nechali doma z nejasných dôvodov viacero opôr vrátane špičkového útoku Charlamov - Michailov - Petrov či obrancu Alexandra Jakuševa, no fanúšikovia v zámorí nepochybovali, že práve červená mašina vyzve kanadské hviezdy v súbojoch o trofej. Na striedačke ju koučoval Viktor Tichonov.
Československo pricestovalo na turnaj ako aktuálny majster sveta z Katovíc, ale tento status v Kanade veľa neznamenal.
„V ére pred internetom predstavovalo Československo pre Kanaďanov niečo exotické, záhadné a tajomné. Niektorí tušili, že nie tak dávno bolo napadnuté Sovietmi, ale o ich hokeji sme vedeli asi toľko, že na svojich dresoch mali písmená ČSSR,“ vysvetľoval vo svojom texte ku Kanadskému poháru '76 hokejový bloger Darren Clarke.
Tréner Karel Gut a Ján Starší sa spoliehali na takmer totožný výber, ktorý získal o niekoľko mesiacov skôr titul v Poľsku. Najmladší hráč výberu bol v tom čase 19-ročný útočník Peter Starší, najstarší zasa 34-ročný brankár Vladimír Dzurilla.
Okrem nich dvoch figurovali v nominácii ešte dvaja Slováci - Petrov starší brat Marián a Košičan Vladimír Šandrik.
Pred odchodom do zámoria ladilo mužstvo formu v Poprade a Plzni a pred štartom turnaja odohralo jediný prípravný zápas proti Kanade v Montreale, v ktorom prehralo 4:7.
VIDEO: Kanadský pohár 1976 - dokument
Keď sa po ňom pýtali jedného z kanadských trénerov Scottyho Bowmana na výkon československého tímu, utrúsil: „Zaujali ma ich pekné dresy.“
Bol v tom klasický mix kanadského sebavedomia a namyslenosti, ktorý však dostal o niekoľko dní vážne trhliny.
Kto je, do pekla, Dzurilla?
Kanadský pohár bol prelomový aj pre hokejových fanúšikov v Československu, ktorí spoznávali, aké to je bdieť pri rádiách a televízoroch až do rána.
Večerné zápasy sa začínali o jednej v noci stredoeurópskeho času. Ľudia chodili do práce nevyspatí, všade sa debatovalo o hokeji.
Vo fabrikách sa vtedy robilo od šiestej. Popoludní zasa mnohí oželeli minúty vo fronte u mäsiara a ponáhľali sa domov, aby stihli zápasy, ktoré vysielala Československá televízia zo záznamu.
Podľa hracieho formátu sa najskôr stretlo šesť tímov každý s každým a dva najlepšie čakalo vyvrcholenie na dva víťazné zápasy. Zápasy sa hrali v piatich kanadských mestách (Montreal, Ottawa, Toronto, Winnipeg a Quebec City) a vo Philadelphii (ako forma propagácie hokeja v USA).
Spočiatku šlo všetko podľa (domácich) plánov. Suverénna Kanada nadelila Fínom 11:2, Američanov zdolala 4:2 a Švédov 4:0. Súboj o jej vyzývateľa bol vyrovnaný. Sovieti prehrali s ČSSR a vyhrali nad USA, Švédi zdolali Američanov, ale zakopli s Fínmi, Československo ratovalo remízu s USA...
A potom nadišla noc na 10. septembra, ktorá sa vyníma v kronike československého hokeja.
„Vlado Dzurilla definitívne opúšťa bránku a odkladá svoj ťažký výstroj,“ napísal po MS 1976 v Katoviciach športový magazín Štart. Ale mýlil sa. Rodák z Bratislavy, ktorý odchytal šestnásť rokov za Slovan, až kým sa ako nepotrebný nepresunul o niekoľko desiatok kilometrov na západ do Brna, sa po tridsiatke vrátil do reprezentácie, kde robil spoľahlivú dvojku Jiřímu Holečkovi.
VIDEO: Ako chytal Vladimír Dzurilla
V ten pamätný večer v posvätnom hokejovom chráme montrealskej haly Forum však nastupoval v pozícii jednotky. Tréneri Starší a Gut argumentovali, že jeho brankársky štýl je proti zámorským ofenzívnym esám odolnejší než Holečkov.
Skôr než padlo úvodné buly, dal o sebe zavalitý chlapík s brankárskou maskou vedieť spôsobom, aký by si rád odpustil.
V autobiografii Svet pred maskou na to Dzurilla spomínal takto: „Tí, čo zápas otvárajú, sa stavajú priamo na svoje miesta, ostatní idú na striedačku. Hlásateľ predstavuje hráčov. Číta aj moje meno. V tej chvíli som kdesi pri modrej čiare a telo mám z olova. Každému sa tlieska, chcem sa obrátiť, aby som mohol do bránky elegantne zacúvať. A ako mám tie nohy málo pohyblivé, korčule mi vbehnú do ryhy a ja pri obrátke padám na zadok. Hala Forum v Montreale zaburácala smiechom ako jeden muž.“
Už o niekoľko minút si však 18-tisíc fanúšikov v hľadisku čoraz častejšie kladie otázku: Kto je, do pekla, Dzurilla?
Zápas Kanada - Československo sa zmenil na šou oboch brankárov - Rogatiena Vachona a Vladimíra Dzurillu. Obaja likvidovali jednu šancu za druhou.
Televízny komentátor Bernie Pascal, ktorý reportoval zápas s brankárom Kenom Drydenom, narýchlo listoval v zápasovom buletíne a predstavil československého brankára ako vyučeného opravára chladničiek.
Dryden, ktorý chytal na MS 1969 v Štokholme, ho pohotovo doplnil: „Videl som ho, keď Čechoslováci dvakrát zdolali Rusov a bol skvelý.“
Črtajúci sa bezgólový scenár odvrátil štyri minúty pred uplynutím riadneho hracieho času po akcii Vladimíra Martinca a Josefa Augustu Milan Nový.
„Strelec jednoducho vie, čo má v správnej chvíli spraviť. Nebola to žiadna šupa, ani gól do vinklu. Brankár trochu vykorčuľoval, spravil pohyb, akoby nevedel, čo urobím. Padal k zemi a keď si líhal, podstrčil som puk pod ním,“ opisoval s odstupom rokov jediný úspešný strelec zápasu.
Dzurilla zmaril v ten večer všetkých 29 pokusov, ktoré na jeho bránku vyslali kanadské hviezdy. Senzácia bola na svete. Československo zvíťazilo v Montreale nad Kanadou 1:0.
Slovenská verzia Gumpa Worsleyho
Informačná hmla okolo Dzurillu bola v zámorí tom čase prirodzená. Vyplývala z obmedzených možností dostať sa k faktom, ale aj z povrchnosti, s akou v Kanade pristupovali k medzinárodnému hokeju.
Ešte aj v roku 1987 známy kanadský športový publicista Jim Coleman vo svojej knihe Hockey is Our Game (Hokej je naša hra) o pamätnom montrealskom večeri napísal: „Starý, tučný Dzurilla, ktorý sa po štvorročnom dôchodku vrátil, aby nastúpil za národný tím, úplne frustroval našich útočníkov zvyknutých strieľať veľa gólov.“
Hokejový bloger Darren Clarke venoval o tri dekády neskôr hrdinovi zápasu rozsiahlu pasáž, kde so svojimi predchodcami polemizoval.
„Takže si to zhrňme. Dzurilla bol vykreslený ako tučný, starý opravár chladničiek, ktorý strávil posledné roky v nejakom medzinárodnom domove dôchodcov pre brankárov. Možno tam sústredil všetku svoju energiu na opravu československých chladničiek. Lenže predstaviť Dzurillu týmto spôsobom, je ako predstaviť Johna Lennona niekomu, kto nepozná Beatles, ako »chlapa s veľkým nosom, ktorý rád plachtil a piekol chlieb«.
Ani tie štyri roky v dôchodku celkom nesedeli, keďže počas tohto obdobia Dzurilla aktívne pôsobil v československej lige. Namiesto toho, aby ho Pascal prezentoval ako opravára chladničiek, mohol spomenúť jeho tri olympijské medaily, skvelé úspechy na majstrovstvách sveta, kde ho v roku 1965 vyhlásili za najlepšieho brankára a dovedna získal sedem medailí. To je životopis!“
Dzurilla zožal po zápase najväčší aplauz fanúšikov, chválili ho hviezdy NHL, aj kanadská tlač.
„Odchytal famózny zápas,“ vravel novinárom Phil Esposito. „V NHL robia brankári zvyčajne skvelé zákroky tak, že vystrčia nohu alebo lapačku, ale on nie. Nemusel, pretože sa zdalo, že je vždy v správnej pozícii. Väčšina našich striel ho trafila len do brucha,“ vysvetľoval Denis Potvin.
„Dzurilla pochytal všetky strely, z každého uhla, z každej vzdialenosti. Najmä v druhej tretine bol fenomenálny,“ napísali montrealské The Gazette. Dzurillu označili za „slovenskú verziu Gumpa Worsleyho, ktorá vynulovala najväčšie svetové ofenzívne esá.“
Worsley bol legendárny kanadský brankár, ktorý získal svoju druhú Vezinovu trofej už na prahu štyridsiatky.
Na titulke Montreal Star bol pod fotografiou Dzurillovho potmehúdskeho úškrnu krátky popis: HE WON (Vyhral).
Ottawa Citizen si pomohli slovnou hračkou. „Svojou postavou a ramenami dlhými ako hokejka zaberal podstatnú časť bránky, až máme pokušenie nazvať ho Dzurilla - Gorilla.“
VIDEO: Kanada - ČSSR (0:1) v základnej skupine, Kanadský pohár 1976
V šatni československého mužstva sa okolo chlapíka, ktorý si utieral tvár, zhŕkli reportéri. „Mal som šťastie,“ zhodnotil stručne svoj výkon.
Pýtali sa ho na najpamätnejšie zápasy v kariére... „Pamätám si deň, keď som ženil, deň, keď sa narodila naša dcéra, ale zápasy...“ Po chvíli sa predsa len rozhovoril a dodal, že tento zápas radí hneď za výhru 2:0 proti Sovietom na majstrovstvách sveta 1969.
„Tento zápas pre nás, Čechoslovákov, z viacerých dôvodov veľa znamenal,“ vysvetlil reportérom a pokračoval. „Počuli sme, že váš tréner Scotty Bowman povedal, že ho na nás zaujali iba pekné dresy. Tak sme mu chceli ukázať, že vieme hrať aj hokej a teraz tomu hádam verí.“
Za odmenu soška od Inuitov
Po víťazstve nad Kanadou 1:0 malo Československo už istú účasť vo finále, Kanada oň ešte musela zabojovať v poslednom zápase skupiny proti Sovietom (3:1).
V prvom zápase o trofej v Toronte vyhrali domáci jednoznačne 6:0, keď rozhodli už v prvej tretine (4:0).
„Je pravda, že ani Dzurilla nemal svoj šťastný deň, ale za takou obranou, ktorá doslova otvárala Kanaďanom dvere až pred bránku, by neobstál žiadny brankár,“ referoval z turnaja reportér denníka Šport.
Druhé finále sa hralo o dva dni neskôr v Montreale. Večer pred ním sa Alan Eagleson stretol v hotelovej loby s trénerom Jánom Starším, ktorý mu povedal, že druhý zápas jeho zverenci vyhrajú a v sobotu si vezmú trofej domov. „V takom prípade ma budete musieť vziať so sebou. Nebudem to môcť zostať,“ žartoval Eagleson.
Hľadisko haly Forum zaplnilo 18 040 fanúšikov, čo bola najvyššia návšteva na turnaji. Priekupníci so vstupenkami si podľa Montreal Star mädlili ruky. „Dvadsať minút pred začiatkom zápasu som už nemal žiadnu. Predal som všetkých štyridsať,“ chválil sa reportérovi jeden z nich.
Na zápase bol okrem kanadského premiéra Pierra Elliotta Trudeaua aj jeho britský kolega James Callaghan s manželkou, ktorí boli práve na návšteve Kanady. Hokejový zápas sledovali prvý raz v živote a boli nadšení.
Kanaďania vstúpili aj do druhého finále rovnako razantne ako do prvého.
Holeček vydržal v bránke len 189 sekúnd, za jeho chrbát prešli prvé dve strely súpera.
Denník Ottawa Citizen označil neskôr nasadenie Holečka za taktickú chybu československého tímu. Dzurilla, ktorý ho nahradil, predviedol ďalší famózny výkon.
Československí hokejisti otočili vývoj a po góloch Augustu a Mariána Šťastného viedli v 56. minúte 4:3, ale o necelé dve minúty Barber vyrovnal a zápas šiel do predĺženia. V prvej desaťminútovke mali oba tímy niekoľko príležitostí, ale zakončovatelia nechali vyniknúť oboch brankárov.
Na začiatku druhého predĺženia rozhodol o výhre Kanady Darryl Sittler.
„V prestávke pred druhým predĺžením chodil po striedačke Don Cherry (jeden zo štyroch koučov Kanaďanov - pozn.) a vravel, že ten ich chlapík (myslel Dzurillu) chodí von z bránky. Vykorčuľoval z nej, keď šiel na neho Leach, to isté spravil, keď mal šancu Shutt. Radil nám, aby sme pri ďalšom brejku naznačili strelu a skúsili ho obísť. V tom momente som si na tieto slová spomenul,“ vysvetľoval Sittler.
„Všetko sa zbehlo rýchlo. Videl som, že ku mne vykorčuľoval a spravil som presne to, čo vravel Don. Naznačil som strelu, spravil som pohyb a vystrelil. Potom si pamätám už len výkriky mojich spoluhráčov,“ dodal kanadský hrdina.
Atmosféra v hale Forum bola elektrizujúca. Ešte tridsať minút po rozhodujúcom góle diváci v hľadisku stáli a tlieskali. Aktéri zápasu sa zatiaľ na ľade zdravili a vymieňali si dresy.
Sittlera vyhlásili za najlepšieho hráča kanadského a Dzurillu československého tímu. Obaja dostali vyrezávané sošky od Inuitov z Baffinovho ostrova v kanadskej Arktíde.
Najužitočnejší hráč každého tímu získal od organizátorov automobil Toyota Celica. Kým kanadský brankár Rogie Vachon sa na ňom mohol odviezť do Los Angeles, jeho sovietsky kolega Vladislav Tretiak či československý útočník Milan Nový také šťastie nemali. Hokejové federácie automobily predali.
„Teraz niet pochýb, že Kanada je najlepšia na svete. Ale bol to turnaj na jej pôde, hrali doma a všetko bolo po ich. V apríli sú majstrovstvá sveta. Verím, že Kanada pošle na turnaj taký silný tím ako bol tento,“ vravel československým novinárom tréner Karel Gut.
Na svetovom šampionáte 1977 vo Viedni sa prvý raz v histórii predstavil kanadský tím zložený prevažne z profesionálov z NHL na čele s Philom Espositom, no nebol ani zďaleka taký kvalitný ako mužstvo, ktoré hralo na Kanadskom pohári.
Vladimír Dzurilla ukončil vo Viedni 1977 reprezentačnú kariéru tretím titulom majstra sveta. Zomrel v roku 1995 na zlyhanie srdca. Vyhlásili ho za najlepšieho slovenského hokejistu 20. storočia.
Dres, v ktorom odchytal Kanadský pohár a vymenil si ho s brankárom Vachonom, vydražili v roku 2010 za bezmála desaťtisíc dolárov.
Alan Eagleson zorganizoval ešte ďalších päť ročníkov Kanadského pohára. Vyšetrovanie amerického novinára Russa Conwaya v druhej polovici 90. rokov odhalilo, že Eagleson bezohľadne parazitoval na platoch a penziách hokejistov, dopustil sa podvodov a korupcie.
Odsúdili ho na 18 mesiacov väzenia (odsedel si tretinu), musel zaplatiť pokutu milión dolárov a bol nútený vystúpiť z Hokejovej siene slávy.
V súčasnosti má 93 rokov a žije v ústraní v Kanade.