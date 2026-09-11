Slovan dostal za zápas v Dunajskej Strede pokutu. Oproti domácim zaplatí dvojnásobok

Na snímke fanúšikovia DAC Dunajská Streda s transparentom počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
Fotogaléria (17)
Na snímke fanúšikovia DAC Dunajská Streda s transparentom počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede. (Autor: TASR)
Sportnet|11. sep 2026 o 14:18
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Disciplinárna komisia SFZ sa zaoberala správaním fanúšikov oboch táborov.

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) potrestala Dunajskú Stredu a Slovan Bratislava za incidenty zo zápasu 7. kola Niké ligy.

Kým domáci DAC dostal pokutu 2000 eur, bratislavský klub musí zaplatiť dvojnásobnú sumu. V samotnom dueli sa tešili domáci po výsledku 2:0.

DK SFZ sa zaoberala najmä správaním fanúšikov oboch táborov.

Dunajská Streda dostala pokutu za porušenie povinností organizátora, konkrétne za umožnenie použitia pyrotechniky a vhádzanie predmetov na trávnik. Klub zároveň pyká za hrubé nešportové správanie svojich priaznivcov.

Fotogaléria zo zápasu FC DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga, 7. kolo)
Na snímke hore Bálint Csóka (DAC) a Peter Pokorný (Slovan) a dole Tigran Barseghjan (Slovan) počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
Na snímke sprava Julien Eymard Bationo (DAC) a Peter Pokorný (Slovan) počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
Na snímke tréner DAC Dunajská Streda Robert Klauss pred zápasom 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
Na snímke tréner DAC Dunajská Streda Robert Klauss pred zápasom 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
17 fotografií
Na snímke fanúšikovia DAC Dunajská Streda s transparentom počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke tréner Slovana Touré Yaya počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke druhý vpravo hráč Alioune Sylla (DAC) a jeho spoluhráč Matej Trusa sa tešia z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke vľavo hráč Alioune Sylla (DAC) a jeho spoluhráč Ammar Ramadan sa tešia z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke zľava hráč Julien Eymard Bationo (DAC) a Daiki Matsuoka (Slovan) počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke tréner Slovana Touré Yaya počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke tréner Slovana Touré Yaya počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke druhý vľavo Tigran Barseghjan (Slovan) dostáva žltú kartu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke hráč Ammar Ramadan (DAC) strieľa počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke druhý vpravo hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.

Ešte vyššiu pokutu musí zaplatiť Slovan Bratislava. DK SFZ v rozhodnutí uvádza urážlivé pokrikovanie a urážlivé verbálne prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti.

Disciplinárna komisia riešila aj ďalšie prípady zo 7. kola najvyššej slovenskej súťaže. MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava dostali za udalosti zo vzájomného zápasu iba upozornenie.

Informovala o tom oficiálna stránka futbalsfz.sk.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
5
1
0
19:2
16
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
4
2
1
14:6
14
R
P
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
4
0
2
15:5
12
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
3
1
3
8:8
10
V
V
V
P
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
2
3
1
17:13
9
V
R
P
V
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
7
2
2
3
9:15
8
R
P
P
P
V
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
1
2
3
8:14
5
P
V
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
11
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
1
1
5
6:18
4
P
R
V
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
7
0
2
5
5:16
2
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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