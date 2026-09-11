Slovan dostal za zápas v Dunajskej Strede pokutu. Oproti domácim zaplatí dvojnásobok

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) potrestala Dunajskú Stredu a Slovan Bratislava za incidenty zo zápasu 7. kola Niké ligy.
Kým domáci DAC dostal pokutu 2000 eur, bratislavský klub musí zaplatiť dvojnásobnú sumu. V samotnom dueli sa tešili domáci po výsledku 2:0.
DK SFZ sa zaoberala najmä správaním fanúšikov oboch táborov.
Dunajská Streda dostala pokutu za porušenie povinností organizátora, konkrétne za umožnenie použitia pyrotechniky a vhádzanie predmetov na trávnik. Klub zároveň pyká za hrubé nešportové správanie svojich priaznivcov.
Ešte vyššiu pokutu musí zaplatiť Slovan Bratislava. DK SFZ v rozhodnutí uvádza urážlivé pokrikovanie a urážlivé verbálne prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti.
Disciplinárna komisia riešila aj ďalšie prípady zo 7. kola najvyššej slovenskej súťaže. MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava dostali za udalosti zo vzájomného zápasu iba upozornenie.
Informovala o tom oficiálna stránka futbalsfz.sk.