    Tréner z Milionára, Buffalo Bill aj rakúsky zázrak. Kto sú nováčikovia Ligy majstrov?

    Tréner Sabahu Valdas Dambrauskas oslavuje postup do Ligy majstrov.
    Tréner Sabahu Valdas Dambrauskas oslavuje postup do Ligy majstrov. (Autor: Facebook/Sabah FC)
    Martin Turčin|7. sep 2026 o 16:27
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    V hlavnej fáze prestížnej súťaže debutujú štyri kluby.

    Ligu majstrov hrajú najlepšie európske kluby s najlepšími hráčmi. Každý rok sa však medzi nich dostanú aj menej známe tímy s nečakanými príbehmi.

    V sezóne 2026/27 sa medzi 36 účastníkmi predstaví druhýkrát aj Slovan Bratislava

    Štyri kluby si hlavnú fázu zahrajú vôbec prvýkrát: talianske Como, nórsky majster Viking, rakúsky majster LASK Linz a azerbajdžanský majster Sabah.

    Ako sa dostali až medzi európsku elitu a čo stojí za ich úspechom?

    Futbalová romantika - Como

    Pred siedmimi rokmi hralo Como vo štvrtej najvyššej talianskej súťaži. Teraz sa bude na brehu jedného z najznámejších jazier Európy hrať Liga majstrov.

    Taliansky nováčik zavŕšil prudký vzostup štvrtým miestom v minulej sezóne Serie A. Získal 71 bodov, vyhral dvadsať zápasov a strelil 65 gólov. Vo všetkých troch ukazovateľoch vytvoril klubové rekordy v najvyššej súťaži. Zároveň sa prvýkrát vo svojej histórii kvalifikoval do európskeho pohára. A rovno do Ligy majstrov.

    Ešte v sezóne 2023/24 pritom Como pôsobilo v Serie B. Medzi taliansku elitu sa vrátilo po 21 rokoch, prvú sezónu po postupe zakončilo na desiatom mieste a o rok neskôr už predstihlo väčšinu tradičných veľkoklubov.

    Jednou z hlavných postáv rozprávkového príbehu je Cesc Fábregas. Majster sveta a dvojnásobný majster Európy prišiel do Coma v roku 2022 ešte ako hráč a do projektu investoval aj vlastné peniaze.

    Po ukončení kariéry začal pri mládežníckych tímoch, neskôr viedol áčko dočasne a od leta 2024 je oficiálne hlavným trénerom.

    Tréner Cesc Fábregas z Coma sa raduje s hráčmi po víťazstve.
    Tréner Cesc Fábregas z Coma sa raduje s hráčmi po víťazstve. (Autor: TASR/AP)

    Nie je pritom jedinou futbalovou legendou medzi akcionármi. Menšinový podiel vlastní aj jeho niekdajší spoluhráč z Arsenalu Thierry Henry. Hlavným majiteľom klubu je mimoriadne bohatá indonézska rodina Hartonovcov, ktorá klub ovláda prostredníctvom konglomerátu Djarum Group.

    V čase ich príchodu sa Como práve šplhalo zo Serie D a za sebou malo bankrot. V roku 2021 postúpilo do Serie B, o tri roky neskôr do Serie A a po ďalších dvoch sezónach až do Ligy majstrov.

    Samotný klub má však oveľa dlhšiu históriu. Založený bol v roku 1907 a jeho vznik sprevádza jedna z najnezvyčajnejších historiek talianskeho futbalu.

    Vizitka Como 1907

    Krajina: Taliansko

    Rok založenia: 1907

    Tréner: Cesc Fábregas

    Kľúčový hráč: Nico Paz (stredopoliar) 

    Hodnota kádra: 535 miliónov eur 

    Cesta do Ligy majstrov: priamy postup do ligovej fázy (4. miesto v Serie A)

    Rok pred založením klubu sa na brehu jazera odohral jeden z prvých futbalových zápasov v meste. Miestny veslársky klub nastúpil proti skupine zamestnancov a pôvodných Američanov z putovného cirkusu Buffalo Billa, ktorý práve táboril v Come. Zápas dokonca rozhodoval samotný William „Buffalo Bill“ Cody.

    Podľa klubovej histórie aj táto udalosť povzbudila miestnych nadšencov, ktorí o rok neskôr založili Como Football Club.

    O viac ako storočie neskôr hrá Como svoje zápasy prakticky na rovnakom mieste. Štadión Giuseppe Sinigaglia stojí bezprostredne pri jazere a patrí k najnetradičnejšie situovaným futbalovým arénam v Európe. Postavili ho v roku 1927 a po úpravách má v súčasnosti kapacitu približne 12 370 divákov.

    Pred premiérou v Lige majstrov musel prejsť ďalšou rekonštrukciou. Klub vybudoval novú tribúnu a upravil bezpečnostné aj prevádzkové priestory tak, aby Sinigaglia splnil požiadavky UEFA. Európska futbalová únia ho napokon schválila, takže Como nebude musieť svoje historicky prvé zápasy Ligy majstrov hrať v inom meste.

    Rakúsky zázrak - LASK Linz

    Ešte začiatkom októbra minulého roka vyzerala predstava, že si LASK zahrá Ligu majstrov, absurdne. Po deviatich kolách rakúskej Bundesligy mal iba sedem bodov, prehral šesť zápasov a nachádzal sa na predposlednom jedenástom mieste.

    Potom sa do Linzu vrátil tréner Dietmar „Didi“ Kühbauer.

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    Klub už viedol v sezóne 2022/23, v ktorej s ním skončil na treťom mieste, no po dvoch rokoch dostal druhú šancu. A mužstvo pod jeho vedením úplne otočilo sezónu. V jedenástich z prvých dvanástich ligových zápasov neprehralo a prebojovalo sa do nadstavbovej skupiny o titul.

    Na jar prišla ešte väčšia jazda. LASK najskôr vo finále Rakúskeho pohára zdolal Altach 4:2 po predĺžení a získal prvú veľkú trofej po 61 rokoch. O šestnásť dní neskôr zavŕšil sezónu víťazstvom 3:0 na ihrisku Austrie Viedeň a stal sa aj majstrom Rakúska. 

    Double získal po 61 rokoch. V roku 1965 bol LASK prvým klubom mimo Viedne, ktorý sa stal rakúskym majstrom a v rovnakej sezóne získal aj pohár. 

    Futbalisti LASK Linz oslavujú titul
    Futbalisti LASK Linz oslavujú titul (Autor: LASK)

    Majstrovský titul poslal Linz priamo do play-off Ligy majstrov, kde na rakúskeho majstra čakal Celtic Glasgow. 

    Po prvom zápase sa však premiéra v Lige majstrov zdala prakticky stratená. LASK prehral v Škótsku 0:3. Ešte horšie to vyzeralo v odvete. Celtic otvoril skóre aj v Linzi a v súčte oboch zápasov viedol už 4:0.

    Potom prišiel jeden z najväčších obratov v histórii kvalifikácie. Moses Usor ešte pred prestávkou vyrovnal, Robert Ljubičić a Samuel Adeniran otočili zápas na 3:1 a Florian Flecker v nadstavenom čase hlavičkou zariadil predĺženie. V 109. minúte sa druhýkrát presadil Adeniran. LASK vyhral 5:1 a celé dvojstretnutie 5:4.

    V Rakúsku označili tento zápas za Wunder von Linz, teda Zázrak z Linzu.

    Vizitka LASK Linz

    Krajina: Rakúsko

    Rok založenia: 1908

    Tréner: Dietmar Kühbauer

    Kľúčový hráč: Samuel Adeniran (útočník) 

    Hodnota kádra: 51 miliónov eur 

    Cesta do Ligy majstrov: Celtic Glasgow (5:4)

    Klub si tak zaistil prvú účasť v ligovej fáze Ligy majstrov, hoci na európskej scéne nie je úplným nováčikom. Už ako majster z roku 1965 hral vtedajší Európsky pohár majstrov a v sezóne 2019/20 sa dostal až do osemfinále Európskej ligy. 

    LASK vznikol v roku 1908 ako Linzer Sport Klub, dnešný názov Linzer Athletik Sport Klub (LASK) používa od roku 1919. Ešte v roku 2013 sa klub nachádzal mimo profesionálneho futbalu. Prevzala ho skupina miestnych podnikateľov označovaná ako „Freunde des LASK“ a o štyri roky neskôr už bol späť v Bundeslige.

    Od roku 2023 hrá v modernej Raiffeisen Arene s kapacitou viac ako 19-tisíc divákov.

    Dvaja hlavní tréneri a Slovák - Viking FK

    Keď Viking v roku 2021 hľadal nového trénera, na pohovor neprišiel jeden kandidát, ale rovno dvaja. Bjarte Lunde Aarsheim a Morten Jensen sa rozhodli, že chcú mužstvo viesť spoločne.

    Klub na ich nezvyčajný návrh pristúpil a dvojica teraz priviedla mužstvo prvýkrát do hlavnej fázy Ligy majstrov.

    Viking sa do nej dostal ako nórsky majster. V dramatickej sezóne 2025 získal 71 bodov a Bodø/Glimt predstihol iba o jediný bod. Pre klub zo Stavangeru to bol deviaty titul, ale prvý od roku 1991, čakanie trvalo 34 rokov.

    Do Ligy majstrov sa cez kvalifikáciu napokon dostalo aj Bodø/Glimt, ktoré už vlani pri premiére postúpilo až do osemfinále. Nórsko tak má v sezóne 2026/27 v súťaži dva kluby.

    Vizitka Viking FK

    Krajina: Nórsko

    Rok založenia: 1899

    Tréneri: Bjarte Lunde Aarsheim a Morten Jensen

    Kľúčový hráč: Zlatko Tripić (krídelník) 

    Slovák v kádri: Ľubomír Belko (brankár)

    Hodnota kádra: 43,7 milióna eur 

    Cesta do Ligy majstrov: Dinamo Záhreb (5:3)

    Viking mal ako majster výhodnú východiskovú pozíciu a do kvalifikácie vstúpil až v play-off proti Dinamu Záhreb. 

    Prvý zápas v Chorvátsku sa skončil remízou 2:2, v odvete sa radovali domáci futbalisti. Mužstvo zo Stavangeru vyhralo 3:1 a celkovo 5:3. 

    Viking pritom nie je v európskych pohároch nováčikom. Ako nórsky majster sa niekoľkokrát predstavil v Pohári majstrov európskych krajín, predchodcovi dnešnej Ligy majstrov, a pravidelne hrával aj v Pohári UEFA, z ktorého neskôr vznikla Európska liga. 

    Práve v tejto súťaži dosiahol v roku 2002 jeden z najväčších výsledkov vo svojej histórii. V prvom kole narazil na Chelsea, na Stamford Bridge prehral 1:2, no v domácej odvete zvíťazil 4:2 a londýnskeho favorita vyradil celkovým skóre 5:4.

    Viking patrí k najstarším a najúspešnejším nórskym klubom. V Stavangeri ho založili už v roku 1899, deväťkrát získal ligový titul a šesťkrát domáci pohár. Zlatú éru zažil najmä v 70. rokoch, keď sa stal majstrom štyrikrát za sebou.

    Ľubomír Belko v drese Viking FK.
    Ľubomír Belko v drese Viking FK. (Autor: Viking Fotball﻿)

    Od februára 2026 je hráčom Vikingu aj Slovák Ľubomír Belko. Dvadsaťštyriročný brankár odišiel na sever Európy zo Žiliny a s klubom podpísal zmluvu do konca roka 2029. Stal sa vôbec prvým slovenským futbalistom v histórii Vikingu a figuruje aj na súpiske pre Ligu majstrov. 

    Tréner z televíznej súťaže - Sabah

    Azerbajdžanský tím Sabah je najväčším prekvapením v zozname 36 účastníkov Ligy majstrov. Je to jediný klub, ktorý začínal kvalifikáciu už v prvom predkole a dostal sa až do ligovej fázy. 

    Rovnakú cestu zvládlo doteraz iba sedem klubov, medzi nimi aj Slovan Bratislava v sezóne 2024/25. 

    Zo štvorice nováčikov je najmladší. Vznikol iba v roku 2017 a do domáceho ligového systému vstúpil ako účastník druhej najvyššej súťaže. Po prvej sezóne postúpil medzi elitu napriek tomu, že v tabuľke skončil až na piatom mieste. Prvé štyri kluby totiž nedostali licenciu na pôsobenie v prvej lige. 

    Po necelých deviatich rokoch sa Sabah v minulej sezóne stal prvýkrát majstrom Azerbajdžanu. O deväť bodov predstihol FC Karabach, ktorý v predchádzajúcich trinástich sezónach získal dvanásť titulov a vlani sa dostal do vyraďovacej časti Ligy majstrov. Sabah obhájil aj víťazstvo v domácom pohári. 

    Vizitka Sabah FC

    Krajina: Azerbajdžan

    Rok založenia: 2017

    Tréner: Valdas Dambrauskas

    Kľúčový hráč: Veljko Simić (útočník)

    Hodnota kádra: 18,5 milióna eur

    Cesta do Ligy majstrov: The New Saints (4:1), KuPS (3:0), Aarhus (5:2), Hapoel Beer Sheva (6:4)

    Posledné štyri sezóny sa zakaždým prebojoval do kvalifikácie európskych pohárov, no najďalej sa dostal do 3. predkola. Tento rok sa dostal najďalej, ako sa dalo, hoci ani v jednej fáze nebol favoritom. 

    Postupne však vyradil waleského majstra The New Saints, fínsky KuPS, dánsky Aarhus a v play-off Hapoel Beer Sheva z Izraela. 

    Vonku zvíťazil izraelský majster 2:1. V Baku bol stav dlho vyrovnaný, no v poslednej minúte pridaného času strelil zlatý gól z voleja Tellur Mutallimov a upravil na 3:2 pre Sabah. To znamenalo predĺženie, v ktorom už dominovali domáci futbalisti a zvíťazili 5:2.

    Sabah sídli na brehu Kaspického mora v dvadsaťtisícovom mestečku Masazir, ktoré je už prakticky súčasťou hlavného mesta Azerbajdžanu - Baku. V novom ročníku Ligy majstrov je to najvýchodnejší tím súťaže.

    Zároveň je prvým tímom, ktorý má na dresoch ružovú farbu. Pre Qara-çəhrayılar, čo v preklade znamená ružovo-čierni, má práve táto farba veľký význam. Miestne jazero je totiž známe tým, že voda v ňom je nezvyčajne ružová. 

    Mozgom Sabahu je tréner Valdas Dambrauskas, prvý Litovčan, ktorý doviedol klub do fázy Ligy majstrov.

    Dambrauskas nikdy nehral profesionálny futbal (najvyššie v tretej litovskej lige) a hráčsku kariéru ukončil už vo veku 23 rokov. 

    Jeho život sa zmenil v roku 2002, keď sa objavil v litovskej verzii relácie „Kto sa chce stať milionárom“. 

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    „Mal som napríklad otázku, že ktorá krajina vyrábala v tej dobe najviac elektrickej energie na jedného obyvateľa. Odpoveď je Litva, veď máme veľký reaktor a v krajine žije iba 3 milióny ľudí. Ďalšia otázka: kto získal v roku 1929 Oscara pre najlepšieho herca? Emil Jannings. Alebo ďalšia: ktorá krajina tlačila vtedy najviac novín denne? Odpoveď je India,“ vysvetľoval litovský kouč. 

    Dambrauskas napokon vyhral v súťaži 4000 litasov. Dnes by to predstavovalo asi 3000 eur, vtedy to však bol ročný príjem v Litve a za túto sumu sa dal kúpiť byt.

    On však namiesto toho z týchto peňazí vycestoval do Anglicka a prihlásil sa na trénerský kurz.

    Medzitým brigádoval v obchode, zarábal si peniaze roznášaním novín a pracoval aj v škôlke. Všetky svoje peniaze investoval do trénerských kurzov a odbornej literatúry.

    Svoju kariéru odštartoval v deviatej anglickej lige, tímu Kingsbury London Tigers FC pomohol k historicky najlepšiemu umiestneniu. Neskôr získal so Žalgirisom vo svojej rodnej Litve štyri domáce trofeje v jednej sezóne, s Ludogorcom vyhral bulharskú ligu a s lotyšským RFS i chorvátskym Hajdukom Split triumfoval v domácich pohárových súťažiach. Pracoval aj v akadémiách Fulhamu či Manchestru United. 

    Práve slávny United bude prvým súperom Sabahu v Lige majstrov (10. september, 21:00). Aj žreb ďalších súperov bol k azerbajdžanskému klubu prajný. Na domácom štadióne privíta Barcelonu, Dortmund, Neapol a Slaviu Praha. 

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