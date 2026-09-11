    Zdalo sa, že je rozhodnuté, no favorit v závere zlyhal. Mas je bližšie k svojmu snu

    Írsky cyklista Eddie Dunbar.
    Írsky cyklista Eddie Dunbar. (Autor: GreenEDGE Cycling/X)
    Sportnet, TASR|11. sep 2026 o 17:13
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    Dva kilometre pred cieľom sa najlepší vrchár odpojil od zvyšku pretekárov, no svoj náskok neudržal.

    Vuelta a Espaňa 2026

    Výsledky - 19. etapa (Vélez-Málaga > Peñas Blancas, Estepona, 210 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    IRL

    Edward Dunbar

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

    5:00:54 hod

    2.

    COL

    Santiago Buitrago

    Bahrain Victorious

    + 14 s

    3.

    GBR

    Thomas Gloag

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

    + 23 s

    4.

    ESP

    Urko Berrade Fernandez

    Equipo Kern Pharma

    + 44 s

    5.

    ESP

    Marcel Camprubi Pijuam

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

    + 1:44 min

    6.

    NOR

    Andreas Leknessund

    Uno-X Mobility

    + 2:01 min

    Írsky cyklista Eddie Dunbar vyhral 19. etapu 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa 2026.

    Jazdec tímu Pinarello Q36.5 Pro figuroval v úniku dňa a presadil sa v záverečnom stúpaní na Peñas Blancas.

    Etapu z mesta Vélez-Malaga dlhú 210 km zvládol za 5:00:54 hodiny. Druhý skončil Kolumbijčan Santiago Buitrago (Bahrajn-Victorious) a tretí bol ďalší pretekár Pinarella, Brit Thomas Gloag.

    Na čele celkového poradia sa udržal domáci Enric Mas (Movistar), ktorý odolal útokom svojich súperov a od najväčšieho úspechu v kariére ho delí už len posledná horská etapa a nedeľňajší dojazd do Granady.

    Priebeh 19. etapy

    Druhá najdlhšia etapa tohtoročného programu sa radila aj medzi jednu z najťažších, na pelotón čakalo vyše 4000 výškových metrov a tri hodnotené stúpania.

    Prvé dve 2. kategórie prišli v polovici etapy a záverečné 1. kategórie na Peñas Blancas vyvrcholilo v cieli (18,8 km, 6,5%).

    Bola to posledná šanca pre únik a silných vrchárov, ktorí nebojovali o umiestnenie v celkovom poradí.

    Podľa toho vyzeral aj priebeh etapy, keď sa od štartu neustále nastupovalo a na čele sa vytvárala jedna skupinka za druhou.

    Ani jednej sa však nepodarilo odtrhnúť. Vyšlo to až po vyše sto kilometroch na stúpaní na Puerto del Viento (13,2 km, 3,7%), keď sa na čele sformovala 16-tka pretekárov, medzi ktorými bol aj líder vrchárskej súťaže Buitrago.

    Hlavný balík potom zvesil nohy, únik mal 50 km pred cieľom k dobru už vyše päť minút a tak aj veľkú šancu na úspech.

    O pár kilometrov ďalej to už bola istota, keďže Movistarom vedený pelotón manko nesťahoval, naopak narástlo a šestnástka v úniku si pod záverečné stúpanie priniesla vyše sedem minút.

    V úvode stúpania išla skupina pokope, no 13 km pred vrcholom pripravil Pau Miquel útok pre svojho tímového kolegu Buitraga, s ktorým sa udržali iba Thomas Gloag a Dunbar z Pinarella a Urko Berrade (Equipo Kern Pharma).

    Držiteľ bodkovaného dresu znovu zaútočil 1,9 km pred vrcholom a súperov nechal za sebou.

    Útok ho však stál príliš veľa síl, v záverečných 500 metroch vytuhol a predbehol ho Dunbar, ktorý si pripísal tretí triumf na Vuelte v kariére. Buitrago skončil druhý a poistil si bodkovaný dres.

    Úspech Pinarella podčiarkli Gloag a Marcel Camprubí, ktorí obsadili tretie respektíve piate miesto.

    V závere stúpania sa rozbehol aj súboj o celkové poradie. Útoky Primoža Rogliča a Felixa Gala si však Mas postrážil a všetci favoriti prišli do cieľa v rovnakom čase.

    Pred poslednou horskou etapou z Calahorry na vrchol Collado del Alguacil s piatimi stúpaniami a 4849 výškovými metrami tak má stále náskok 1:37 minúty pred Rogličom, tretí Gall stráca tri.

    Priebežné poradie po 19. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Enric Mas

    Movistar

    65:52:03 h

    2.

    SVN

    Primož Roglič

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 1:37 min

    3.

    AUT

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM

    + 3:01 min

    4.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    + 5:17 min

    5.

    GBR

    Oscar Onley

    Netcompany INEOS

    + 6:03 min

    6. 

    SVN

    Jakob Omrzel

    Bahrain Victorious

    + 7:06 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Írsky cyklista Eddie Dunbar.
    Írsky cyklista Eddie Dunbar.
    Zdalo sa, že je rozhodnuté, no favorit v závere zlyhal. Mas je bližšie k svojmu snu
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