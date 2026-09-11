Zdalo sa, že je rozhodnuté, no favorit v závere zlyhal. Mas je bližšie k svojmu snu

Vuelta a Espaňa 2026
Výsledky - 19. etapa (Vélez-Málaga > Peñas Blancas, Estepona, 210 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Edward Dunbar
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
5:00:54 hod
2.
Santiago Buitrago
Bahrain Victorious
+ 14 s
3.
Thomas Gloag
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
+ 23 s
4.
Urko Berrade Fernandez
Equipo Kern Pharma
+ 44 s
5.
Marcel Camprubi Pijuam
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
+ 1:44 min
6.
Andreas Leknessund
Uno-X Mobility
+ 2:01 min
Írsky cyklista Eddie Dunbar vyhral 19. etapu 81. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa 2026.
Jazdec tímu Pinarello Q36.5 Pro figuroval v úniku dňa a presadil sa v záverečnom stúpaní na Peñas Blancas.
Etapu z mesta Vélez-Malaga dlhú 210 km zvládol za 5:00:54 hodiny. Druhý skončil Kolumbijčan Santiago Buitrago (Bahrajn-Victorious) a tretí bol ďalší pretekár Pinarella, Brit Thomas Gloag.
Na čele celkového poradia sa udržal domáci Enric Mas (Movistar), ktorý odolal útokom svojich súperov a od najväčšieho úspechu v kariére ho delí už len posledná horská etapa a nedeľňajší dojazd do Granady.
Priebeh 19. etapy
Druhá najdlhšia etapa tohtoročného programu sa radila aj medzi jednu z najťažších, na pelotón čakalo vyše 4000 výškových metrov a tri hodnotené stúpania.
Prvé dve 2. kategórie prišli v polovici etapy a záverečné 1. kategórie na Peñas Blancas vyvrcholilo v cieli (18,8 km, 6,5%).
Bola to posledná šanca pre únik a silných vrchárov, ktorí nebojovali o umiestnenie v celkovom poradí.
Podľa toho vyzeral aj priebeh etapy, keď sa od štartu neustále nastupovalo a na čele sa vytvárala jedna skupinka za druhou.
Ani jednej sa však nepodarilo odtrhnúť. Vyšlo to až po vyše sto kilometroch na stúpaní na Puerto del Viento (13,2 km, 3,7%), keď sa na čele sformovala 16-tka pretekárov, medzi ktorými bol aj líder vrchárskej súťaže Buitrago.
Hlavný balík potom zvesil nohy, únik mal 50 km pred cieľom k dobru už vyše päť minút a tak aj veľkú šancu na úspech.
O pár kilometrov ďalej to už bola istota, keďže Movistarom vedený pelotón manko nesťahoval, naopak narástlo a šestnástka v úniku si pod záverečné stúpanie priniesla vyše sedem minút.
V úvode stúpania išla skupina pokope, no 13 km pred vrcholom pripravil Pau Miquel útok pre svojho tímového kolegu Buitraga, s ktorým sa udržali iba Thomas Gloag a Dunbar z Pinarella a Urko Berrade (Equipo Kern Pharma).
Držiteľ bodkovaného dresu znovu zaútočil 1,9 km pred vrcholom a súperov nechal za sebou.
Útok ho však stál príliš veľa síl, v záverečných 500 metroch vytuhol a predbehol ho Dunbar, ktorý si pripísal tretí triumf na Vuelte v kariére. Buitrago skončil druhý a poistil si bodkovaný dres.
Úspech Pinarella podčiarkli Gloag a Marcel Camprubí, ktorí obsadili tretie respektíve piate miesto.
V závere stúpania sa rozbehol aj súboj o celkové poradie. Útoky Primoža Rogliča a Felixa Gala si však Mas postrážil a všetci favoriti prišli do cieľa v rovnakom čase.
Pred poslednou horskou etapou z Calahorry na vrchol Collado del Alguacil s piatimi stúpaniami a 4849 výškovými metrami tak má stále náskok 1:37 minúty pred Rogličom, tretí Gall stráca tri.
Priebežné poradie po 19. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar
65:52:03 h
2.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 1:37 min
3.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 3:01 min
4.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 5:17 min
5.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 6:03 min
6.
Jakob Omrzel
Bahrain Victorious
+ 7:06 min