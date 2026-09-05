Vypískali ho, ohadzovali. Najlepší tréner sveta zažil najväčšiu blamáž proti Slovanu

Je v tom trochu symboliky. Rozhodol tak žreb. Slovan sa v hlavnej fáze Ligy majstrov stretne s Parížom Saint-Germain a AS Rímom. Deviateho septembra hrá na pôde PSG, v októbri pocestuje za AS Rím.
Proti obom klubom pritom hral naposledy presne pred pätnástimi rokmi. A z oboch konfrontácii vyšiel s priaznivým výsledkom.
Tieto dva príbehy spája jedno meno: Luis Enrique.
V roku 2011 bol ešte začínajúcim trénerom a v play-off Európskej ligy viedol AS Rím. Dnes stojí na lavičke PSG, ktorý dvakrát po sebe doviedol k triumfu v Lige majstrov. Z trénera, ktorý iba začínal, sa stal muž, ktorý dnes ničí najväčších európskych súperov. Na svojom poste je momentálne svetová superstar číslo jedna.
A teraz sa vracia k Slovanu.
Nie ako tréner Ríma, ale ako šéf PSG. A pre Enriqueho to nebude úplne obyčajný súper. Práve Slovan mu totiž v roku 2011 pripravil jednu z najväčších nepríjemností jeho trénerskej kariéry.
Stretli sa v Barcelone
Na lavičke Slovana však tentoraz bude sedieť muž, ktorý Enriqueho pozná z oveľa lepších čias. Yaya Touré.
Obaja boli oporami Barcelony, oba boli stredopoliarmi. Keď Touré v roku 2009 vyhral s katalánskym gigantom všetky veľké trofeje, Enrique ešte len začínal svoju trénerskú kariéru pri barcelonskom béčku.
Po rokoch sa opäť stretnú. Lenže tentoraz každý v iných službách.
A ešte v máji Touré verejne chválil Enriqueho. Keď doviedol PSG k obhajobe titulu v Lige majstrov, tak mu na sociálnej sieti odkázal:
„Gratulujem PSG a Luisovi Enriquemu! Dva tituly za sebou.“
Vráťme sa na začiatok jeho trénerskej kariéry. Nemal to jednoduché. Tri roky viedol v nižšej súťaži barcelonské béčko a zamieril do AS Rím.
Hádzali po ňom fľašky
A potom počúval slová ako potupa, hanba či blamáž. V auguste odvtedy ubehlo presne pätnásť rokov.
Tréner Vladimír Weiss lietal nad hlavami hráčov, bratislavský Slovan v zápase play-off Európskej ligy senzačne vyradil slávny AS Rím.
VIDEO: Vyrovnávajúci gól Slovana proti AS Rím
Domáci extrémne rýchlo vyprázdnili svoju arénu. Boli v šoku, stíchli. Ešte predtým mohutne pískali a hromžili. Hlavne na jedného muža. Trénera Luisa Enriqueho.
V roku 2011 bol iba začínajúci tréner. „Po zápase naňho hádzali fľašky, poháre. Nadávali mu. Zápasom proti nám si isto nespravil dobré meno,“ opisoval Martin Dobrotka, bývalý hráč Slovana.
„Pamätám si, ako štadión stíchol. Postup brali Rimania ako samozrejmosť, takže tam bolo dusno,“ spomínal pre Sportnet Peter Štepanovský. Práve jeho životný gól utíšil Rím.
Pískali všetci
Najslávnejší útočník AS Rím všetkých čias Francesco Totti nahnevane vychádzal z útrob Stadio Olimpico a soptil na svojho vtedajšieho trénera Luisa Enriqueho.
Ťažko znášal, že ho Španiel vystriedal pätnásť minút pred koncom. Rím ešte v tom čase vyhrával 1:0.
„Už keď dal Tottiho dole, celý štadión pískal,“ spomínal po rokoch pre Sportnet Marián Had, jeden z hlavných aktérov veľkej senzácie.
„Totti si s trénerom ani nepodal ruku, obišiel ho. Ale ani Enrique sa k nemu nehrnul. Obaja sú však veľké osobnosti,“ dodal Had.
Enrique to proti Slovanu nezvládol
Európska liga 2010/2011, play off
AS Rím - Slovan Bratislava 1:1 (1:0)
Góly: 11. Perrotta - 83. Štepanovský. ŽK: Šebo - Angel, 47 500 divákov.
Prvý zápas 0:1, postúpil Slovan
AS Rím: Stekelenburg - Cicinho (8. Rosi), Cassetti, Burdisso, Angel - Perrotta, Viviani, Simplicio, Caprari (69. Verre) - Totti (74. Okaka), Krkič
Slovan: Putnocký - Čikoš, Dobrotka, Had, Pauschek - Kladrubský - Bagayoko, Grendel (66. Štepanovský), Guédé, Žofčák (90.+ Dosoudil) - Šebo (89. Lačný).
ŠK Slovan Bratislava - AS Rím 1:0 (0:0)
Gól: 80. Dobrotka, bez kariet, rozhodoval: Antonio Mateu Lahoz (Šp.), 10 548 divákov
Zostavy:
Slovan: Putnocký - Čikoš, Dobrotka, Had, Pauschek - Kladrubský - Bagayoko, Milinkovič (67. Kolčák), I. Žofčák - Lačný (74. M. Kuzma), Šebo (90.+ Augustín)
AS Rím: Stekelenburg - Cicinho, Cassetti, Burdisso, José Ángel - Simplicio, Brighi (64. Perrotta) - Caprari (72. Totti), Viviani - Krkič, Okaka Čuka (76. Borriello).
Bývalého reprezentanta zaujala v súvislosti s trénerom ešte ďalšia vec.
„Keď sme dali gól a bol záber na Enriqueho, tváril sa absolútne sebavedome. Začal povzbudzovať svojich, ale to skôr platonicky. V tom momente štadión skoro spadol. Fanúšikovia pískali a určite aj preto, že vystriedal Tottiho,“ myslí si Had.
Enrique sa škvarí
Enrique po góle Slovana pôsobil ako bez emócii, preložil si ruky. A v ústach čosi prežúval. Striedanie Tottiho obhajoval aj po zápase.
„Mám zodpovednosť za celý tím, nielen za jedného hráča. Tottiho by som opäť vystriedal. Výsledok je hrozný, som z neho smutný,“ hovoril španielsky tréner.
Slovenského majstra stroho pochválil. „Slovan dobre bránil,“ povedal.
V prvom zápase vyhral Slovan na už vtedy schátraných -. bratislavských Pasienkoch gólom Martina Dobrotku 1:0 a v odvete uhral senzačnú remízu 1:1, keď jediný strelil Peter Štepanovský.
„Pred zápasom som sa cítil fyzicky zle, lebo pre zranenie som toho veľa nenatrénoval. Pamätám si, ako ma niekto ťahal v kabíne za ucho. Keď som sa otočil, stál tam Marek Hamšík,“ doplnil Štepanovský.
Jeden z najhanebnejších dní
Bol to veľká dráma. Rimania otvorili v odvete skóre už v jedenástej minúte a zdalo sa, že všetko pôjde hladko.
„Po prvom góle Rimanov som si hovoril. Len, aby sme tu nedostali debakel ako Košice (pozn. Košice v roku 2009 prehrali v Ríme 1:7, pozn. red.) Cez polčas nás tréner Weiss presvedčoval: Uvidíte, že tu neprehráme. Ustáli sme to,“ pokračoval Dobrotka.
Domáci mali zdrvujúci tlak. Weissovi však vyšiel ťah s náhradníkom Štepanovským, ktorý strelil životný gól.
„Podaril sa nám zázrak, ale tie sa občas dejú,“ užíval si Weiss.
Slovan oslavoval obrovský úspech, Enrique prežíval jeden z najhanebnejších dní v kariére. Bola to svetová senzácia.
Remíza s Púchovom
Veď ročný rozpočet Ríma bol vtedy asi 50-násobne vyšší ako slovenského majstra. Slovan mal pritom v kádri iba jediného vtedajšieho reprezentanta, Filipa Šeba.
„Vážim si Luisa Enriqueho a nechcem kritizovať svojho trénerského partnera. Osobne by som však Tottiho nestriedal. Keď odišiel Totti, naše šance stúpli,“ priznal vtedy Weiss.
Španiel čelil obrovskej kritike. „Tréner Enrique sa škvarí,“ napísal Calcio Line. Agentúra AGI News dodala: „Olympijský štadión zažil čosi ako antickú tragédiu.“
Enrique odchádzal s pocitom zahanbenia po zápase proti slovenskému tímu aj v roku 2003.
Vtedy ešte ako hráč Barcelony remizoval v rámci 1. kola pohára UEFA s Púchovom 1:1. Bola to tiež obrovská senzácia.
Je to génius
Enrique prevzal PSG v lete 2023. „Odkedy prišiel, odviedol neuveriteľnú prácu, vytvoril úžasný tím. Je to génius,“ chválil trénera Achraf Hakimi, jeden z lídrov tímu.
Dnešné PSG napáda vysoko, organizovane a s dravosťou. Premenilo sa na najkomplexnejšie mužstvo.
Paríž neprestal míňať veľké peniaza za posily, ale nakupuje viac strategicky.
Ofenzívne hviezdy francúzskeho veľkoklubu nastrieľali v predošlej sezóne Ligy majstrov až 45 gólov, čím vyrovnali rekord Barcelony zo sezóny 1999/2000.
Žiadny tím v histórii najprestížnejšej klubovej súťaže sveta nedokázal v jednej edícii streliť viac gólov.
Enrique priniesol vysnívanú trofej do Paríža už pred rokom a svoj úspech okamžite zopakoval. Predtým sa z triumfu v Lige majstrov tešil aj s Barcelonou, takže vo svojej zbierke má už tri víťazné tituly v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta.
Najvyššia úspešnosť
Vyrovnal sa tak legendárnym trénerom, akými sú Pep Guardiola, Zinedine Zidane či Bob Paisley. Na čele historického poradia naďalej zostáva Carlo Ancelotti, ktorý Ligu majstrov vyhral päťkrát.
Spomedzi trénerov, ktorí odkoučovali v súťaži minimálne 50 zápasov, sa Enrique navyše môže pochváliť najvyššou úspešnosťou víťazstiev – 63,3 percenta. S výnimkou prvého angažmán v AS Rím, bol úspešný takmer všade.
Už keď v roku 2015 vyhrala Barcelona päť veľkých trofejí, bol vyhlásený z najlepšieho trénera na svete.
Aj fenomenálny Lionel Messi ho označil spolu s Pepom Guardiolom za najlepšieho kouča, ktorý ho kedy viedol.
Ešte predtým bol Enrique skvelý futbalista. Jeden z mála, ktorý hrával za dvoch úhlavných rivalov. Real Madrid aj Barcelonu.