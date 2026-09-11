ONLINE: Slovensko - Slovinsko dnes, ME vo volejbale 2026 LIVE (Skupina A)

Slovensko - Slovinsko: ONLINE prenos z ME vo volejbale 2026.
Slovensko - Slovinsko: ONLINE prenos z ME vo volejbale 2026. (Autor: Sportnet)
Sportnet|11. sep 2026 o 18:00
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Sledujte spolu s nami online prenos zo zápasu skupiny A na ME vo volejbale 2026: Slovensko - Slovinsko.

Slovensko a Slovinsko hrajú dnes prvý zápas skupiny A na ME vo volejbale 2026.

Ako sa bude dariť Slovákom?

Kde sledovať volejbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Volejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Slovinsko (ME vo volejbale 2026, skupina A, piatok, výsledky, naživo)

Majstrovstvá Európy muži Skupina A 2026/2027
11.09.2026 o 21:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovinsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

Tabuľka skupiny A

Volejbal

Volejbal

    Slovensko - Slovinsko: ONLINE prenos z ME vo volejbale 2026. online
    Slovensko - Slovinsko: ONLINE prenos z ME vo volejbale 2026. online
    ONLINE: Slovensko - Slovinsko dnes, ME vo volejbale 2026 LIVE (Skupina A)
    dnes 18:00
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