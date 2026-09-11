ONLINE: Slovensko - Slovinsko dnes, ME vo volejbale 2026 LIVE (Skupina A)

Slovensko a Slovinsko hrajú dnes prvý zápas skupiny A na ME vo volejbale 2026.
Ako sa bude dariť Slovákom?
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Slovinsko (ME vo volejbale 2026, skupina A, piatok, výsledky, naživo)
Majstrovstvá Európy muži Skupina A 2026/2027
11.09.2026 o 21:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovinsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.