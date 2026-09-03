Po MS ukončil reprezentačnú kariéru. Všetko vychádza zo srdca, povedal španielsky obranca

Marcos Llorente.
Marcos Llorente. (Autor: Fabrizio Romano)
ČTK|3. sep 2026 o 20:59
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Za Španielsko odohral 27 zápasov.

Španielsky obranca Marco Llorente z Atlética Madrid ukončil reprezentačnú kariéru. Tridsaťjedenročný futbalista, ktorý v lete pomohol národnému tímu k triumfu na majstrovstvách sveta, to oznámil na Instagrame.

„Viem, že veľa ľudí to nepochopí, a keby som sa na to pozeral zvonku ako oni, asi by som to tiež nechápal, ale je to osobné rozhodnutie.

Veľmi dlho som nad ním premýšľal a predovšetkým to všetko vychádza zo srdca,“ uviedol Llorente.

Za Španielsko odohral Llorente 27 zápasov.

Na nedávnom šampionáte v Severnej Amerike nastúpil bývalý hráč Realu Madrid do troch stretnutí, pri finálovom víťazstve 1:0 nad Argentínou po predĺžení však zostal iba na lavičke.

Reprezentácie

Marcos Llorente.
Marcos Llorente.
Po MS ukončil reprezentačnú kariéru. Všetko vychádza zo srdca, povedal španielsky obranca
dnes 20:59
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