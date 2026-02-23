Hokejisti prekvapili, no okrem nich nikto. Pozrite si kompletné výsledky Slovákov na ZOH

Slovensko zostalo prvýkrát od ZOH 2002 v Salt Lake City bez pódiového umiestnenia.
Najbližšie k zisku cenného kovu boli na olympiáde v Miláne a Cortine zo slovenského pohľadu hokejisti, v súboji o tretie miesto však prehrali s Fínskom 1:6.
Individuálne najlepším umiestnením však bola 11. pozícia Marianny Jagerčíkovej v skialpinizme.
Pozrite si kompletné výsledky Slovenska na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
Kompletné výsledky Slovenska na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Meno
Šport
Disciplína
Výsledok
Detail
Jednotlivci - 1. jazda
20. miesto
Jednotlivci - 2. jazda
20. miesto
Stredný mostík
41. miesto
Meno
Šport
Disciplína
Výsledok
Detail
Skiatlon
49. miesto
Skiatlon
58. miesto
Miešaná štafeta
19. miesto
Jednotlivci - 3. jazda
20. miesto
Jednotlivci - 4. jazda
19. miesto
Meno
Šport
Disciplína
Výsledok
Detail
Stredný mostík - 1. kolo
22. miesto
Stredný mostík - 2. kolo
28. miesto
Meno
Šport
Disciplína
Výsledok
Detail
Šprint
60. miesto
Šprint
49. miesto
Šprint
58. miesto
Tímová súťaž
26. miesto
Preteky na 500 m
Štvrťfinále - 4. miesto
Tímová súťaž
nedokončila
Vytrvalostné preteky
82. miesto
Krátky program
20. miesto
Meno
Šport
Disciplína
Výsledok
Detail
Vytrvalostné preteky
40. miesto
Vytrvalostné preteky
46. miesto
Vytrvalostné preteky
48. miesto
Vytrvalostné preteky
82. miesto
Skupina B
4:1
Mužské dvojice
12. miesto
Mužské dvojice
12. miesto
Ženské dvojice
11. miesto
Ženské dvojice
11. miesto
Meno
Šport
Disciplína
Výsledok
Detail
Interval
102. miesto
Meno
Šport
Disciplína
Výsledok
Detail
Interval
64. miesto
Interval
90. miesto
Skupina B
3:2
Šprint
58. miesto
Šprint
75. miesto
Voľná jazda
24. miesto
Meno
Šport
Disciplína
Výsledok
Detail
Obrovský slalom - 1. kolo
17. miesto
Obrovský slalom - 2. kolo
21. miesto
Skupina B
3:5
Šprint
36. miesto
Šprint
40. miesto
Šprint
51. miesto
Šprint
53. miesto
Veľký mostík - 1. kolo
30. miesto
Veľký mostík - 2. kolo
21. miesto
Meno
Šport
Disciplína
Výsledok
Detail
Obrovský slalom - 1. kolo
nedokončila
Monobob - 1. + 2. jazda
20. miesto
Stíhacie preteky
56. miesto
Stíhacie preteky
25. miesto
Stíhacie preteky
38. miesto
Stíhacie preteky
49. miesto
Stíhacie preteky
52. miesto
Veľký mostík
21. miesto
Meno
Šport
Disciplína
Výsledok
Detail
Monobob - 3. + 4. jazda
20. miesto
Meno
Šport
Disciplína
Výsledok
Detail
Tímový šprint
20. miesto
Štafeta
10. miesto
Slalom
20. miesto
Slalom
nedokončila
Štvrťfinále
6:2
Meno
Šport
Disciplína
Výsledok
Detail
Šprint - kvalifikácia
Postup
Šprint - semifinále
Vypadnutie
Šprint - kvalifikácia
Vypadnutie
Šprint - kvalifikácia
Vypadnutie
Meno
Šport
Disciplína
Výsledok
Detail
Skikros
Osemfinále - nepostúpila
Dvojbob - 1. jazda
18. miesto
Dvojbob - 2. jazda
16. miesto
Semifinále
2:6
Meno
Šport
Disciplína
Výsledok
Detail
Preteky s hromadným štartom
38. miesto
Miešaná štafeta
11. miesto
Dvojbob - 3. jazda
20. miesto
Dvojbob - 4. jazda
19. miesto
Zápas o 3. miesto
1:6
Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026
