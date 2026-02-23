    Hokejisti prekvapili, no okrem nich nikto. Pozrite si kompletné výsledky Slovákov na ZOH

    Paulína Bátovská Fialková v cieli vytrvalostných pretekov na ZOH 2026
    Paulína Bátovská Fialková v cieli vytrvalostných pretekov na ZOH 2026 (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|23. feb 2026 o 10:18
    Kompletné výsledky Slovenska na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    Slovensko zostalo prvýkrát od ZOH 2002 v Salt Lake City bez pódiového umiestnenia.

    Najbližšie k zisku cenného kovu boli na olympiáde v Miláne a Cortine zo slovenského pohľadu hokejisti, v súboji o tretie miesto však prehrali s Fínskom 1:6.

    Individuálne najlepším umiestnením však bola 11. pozícia Marianny Jagerčíkovej v skialpinizme.

    Pozrite si kompletné výsledky Slovenska na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.

    Kompletné výsledky Slovenska na ZOH 2026 v Miláne a Cortine

    Sobota 7. február - deň 1

    Meno

    Šport

    Disciplína

    Výsledok

    Detail

    Jozef Ninis

    Sánkovanie

    Jednotlivci - 1. jazda

    20. miesto

    TU >>>

    Jozef Ninis

    Sánkovanie

    Jednotlivci - 2. jazda

    20. miesto

    TU >>>

    Kira Mária Kapustíková

    Skoky na lyžiach

    Stredný mostík

    41. miesto

    TU >>>

    Nedeľa 8. február - deň 2

    Meno

    Šport

    Disciplína

    Výsledok

    Detail

    Peter Hinds

    Beh na lyžiach

    Skiatlon

    49. miesto

    TU >>>

    Tomáš Cenek

    Beh na lyžiach

    Skiatlon

    58. miesto

    TU >>>

    Bátovská Fialková, Kuzminová, Borguľa, Adamov

    Biatlon

    Miešaná štafeta

    19. miesto

    TU >>>

    Jozef Ninis

    Sánkovanie

    Jednotlivci - 3. jazda

    20. miesto

    TU >>>

    Jozef Ninis

    Sánkovanie

    Jednotlivci - 4. jazda

    19. miesto

    TU >>>

    Pondelok 9. február - deň 3

    Meno

    Šport

    Disciplína

    Výsledok

    Detail

    Hektor Kapustík

    Skoky na lyžiach

    Stredný mostík - 1. kolo

    22. miesto

    TU >>>

    Hektor Kapustík

    Skoky na lyžiach

    Stredný mostík - 2. kolo

    28. miesto

    TU >>>

    Utorok 10. február - deň 4

    Meno

    Šport

    Disciplína

    Výsledok

    Detail

    Mária Danielová

    Beh na lyžiach

    Šprint

    60. miesto

    TU >>>

    Peter Hinds

    Beh na lyžiach

    Šprint

    49. miesto

    TU >>>

    Tomáš Cenek

    Beh na lyžiach

    Šprint

    58. miesto

    TU >>>

    Katarína Šrobová

    Zjazdové lyžovanie

    Tímová súťaž

    26. miesto

    TU >>>

    Lea Popovičová

    Šortrek

    Preteky na 500 m

    Štvrťfinále - 4. miesto

    TU >>>

    Petra Vlhová

    Zjazdové lyžovanie

    Tímová súťaž

    nedokončila

    TU >>>

    Šimon Adamov

    Biatlon

    Vytrvalostné preteky

    82. miesto

    TU >>>

    Adam Hagara

    Krasokorčuľovanie

    Krátky program

    20. miesto

    TU >>>

    Streda 11. február - deň 5

    Meno

    Šport

    Disciplína

    Výsledok

    Detail

    Paulína Bátovská Fialková

    Biatlon

    Vytrvalostné preteky

    40. miesto

    TU >>>

    Anastasia Kuzminová

    Biatlon

    Vytrvalostné preteky

    46. miesto

    TU >>>

    Ema Kapustová

    Biatlon

    Vytrvalostné preteky

    48. miesto

    TU >>>

    Mária Remeňová

    Biatlon

    Vytrvalostné preteky

    82. miesto

    TU >>>

    Slovensko - Fínsko

    Ľadový hokej

    Skupina B

    4:1

    TU >>>

    Christián Bosman

    Sánkovanie

    Mužské dvojice

    12. miesto

    TU >>>

    Bruno Mick

    Sánkovanie

    Mužské dvojice

    12. miesto

    TU >>>

    Viktória Praxová

    Sánkovanie

    Ženské dvojice

    11. miesto

    TU >>>

    Desana Špitzová

    Sánkovanie

    Ženské dvojice

    11. miesto

    TU >>>

    Štvrtok 12. február - deň 6

    Meno

    Šport

    Disciplína

    Výsledok

    Detail

    Mária Danielová

    Beh na lyžiach

    Interval

    102. miesto

    TU >>>

    Piatok 13. február - deň 7

    Meno

    Šport

    Disciplína

    Výsledok

    Detail

    Peter Hinds

    Beh na lyžiach

    Interval

    64. miesto

    TU >>>

    Tomáš Cenek

    Beh na lyžiach

    Interval

    90. miesto

    TU >>>

    Slovensko - Taliansko

    Ľadový hokej

    Skupina B

    3:2

    TU >>>

    Jakub Borguľa

    Biatlon

    Šprint

    58. miesto

    TU >>>

    Šimon Adamov

    Biatlon

    Šprint

    75. miesto

    TU >>>

    Adam Hagara

    Krasokorčuľovanie

    Voľná jazda

    24. miesto

    TU >>>

    Sobota 14. február - deň 8

    Meno

    Šport

    Disciplína

    Výsledok

    Detail

    Andreas Žampa

    Zjazdové lyžovanie

    Obrovský slalom - 1. kolo

    17. miesto

    TU >>>

    Andreas Žampa

    Zjazdové lyžovanie

    Obrovský slalom - 2. kolo

    21. miesto

    TU >>>

    Slovensko - Švédsko

    Ľadový hokej

    Skupina B

    3:5

    TU >>>

    Anastasia Kuzminová

    Biatlon

    Šprint

    36. miesto

    TU >>>

    Paulína Bátovská Fialková

    Biatlon

    Šprint

    40. miesto

    TU >>>

    Mária Remeňová

    Biatlon

    Šprint

    51. miesto

    TU >>>

    Ema Kapustová

    Biatlon

    Šprint

    53. miesto

    TU >>>

    Hektor Kapustík

    Skoky na lyžiach

    Veľký mostík - 1. kolo

    30. miesto

    TU >>>

    Hektor Kapustík

    Skoky na lyžiach

    Veľký mostík - 2. kolo

    21. miesto

    TU >>>

    Nedeľa 15. február - deň 9

    Meno

    Šport

    Disciplína

    Výsledok

    Detail

    Rebeka Jančová

    Zjazdové lyžovanie

    Obrovský slalom - 1. kolo

    nedokončila

    TU >>>

    Viktória Čerňanská

    Boby

    Monobob - 1. + 2.  jazda

    20. miesto

    TU >>>

    Jakub Borguľa

    Biatlon

    Stíhacie preteky

    56. miesto

    TU >>>

    Paulína Bátovská Fialková

    Biatlon

    Stíhacie preteky

    25. miesto

    TU >>>

    Mária Remeňová

    Biatlon

    Stíhacie preteky

    38. miesto

    TU >>>

    Anastasia Kuzminová

    Biatlon

    Stíhacie preteky

    49. miesto

    TU >>>

    Ema Kapustová

    Biatlon

    Stíhacie preteky

    52. miesto

    TU >>>

    Kira Mária Kapustíková

    Skoky na lyžiach

    Veľký mostík

    21. miesto

    TU >>>

    Pondelok 16. február - deň 10

    Meno

    Šport

    Disciplína

    Výsledok

    Detail

    Viktória Čerňanská

    Boby

    Monobob - 3. + 4.  jazda

    20. miesto

    TU >>>

    Streda 18. február - deň 12

    Meno

    Šport

    Disciplína

    Výsledok

    Detail

    Peter Hinds, Tomáš Cenek

    Beh na lyžiach

    Tímový šprint

    20. miesto

    TU >>>

    Bátovská Fialková, Kuzminová, Kapustová, Remeňová

    Biatlon

    Štafeta

    10. miesto

    TU >>>

    Petra Vlhová

    Zjazdové lyžovanie

    Slalom

    20. miesto

    TU >>>

    Katarína Šrobová

    Zjazdové lyžovanie

    Slalom

    nedokončila

    TU >>>

    Slovensko - Nemecko

    Ľadový hokej

    Štvrťfinále

    6:2

    TU >>>

    Štvrtok 19. február - deň 13

    Meno

    Šport

    Disciplína

    Výsledok

    Detail

    Marianna Jagerčíková

    Skialpinizmus

    Šprint - kvalifikácia

    Postup

    TU >>>

    Marianna Jagerčíková

    Skialpinizmus

    Šprint - semifinále

    Vypadnutie

    TU >>>

    Rebeka Cullyová

    Skialpinizmus

    Šprint - kvalifikácia

    Vypadnutie

    TU >>>

    Jakub Šiarnik

    Skialpinizmus

    Šprint - kvalifikácia

    Vypadnutie

    TU >>>

    Piatok 20. február - deň 14

    Meno

    Šport

    Disciplína

    Výsledok

    Detail

    Nikola Fričová

    Akrobatické lyžovanie

    Skikros

    Osemfinále - nepostúpila

    TU >>>

    Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová

    Boby

    Dvojbob - 1. jazda

    18. miesto

    TU >>>

    Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová

    Boby

    Dvojbob - 2. jazda

    16. miesto

    TU >>>

    Slovensko - USA

    Ľadový hokej

    Semifinále

    2:6

    TU >>>

    Sobota 21. február - deň 15

    Meno

    Šport

    Disciplína

    Výsledok

    Detail

    Peter Hinds

    Beh na lyžiach

    Preteky s hromadným štartom

    38. miesto

    TU >>>

    Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik

    Skialpinizmus

    Miešaná štafeta

    11. miesto

    TU >>>

    Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová

    Boby

    Dvojbob - 3. jazda

    20. miesto

    TU >>>

    Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová

    Boby

    Dvojbob - 4. jazda

    19. miesto

    TU >>>

    Slovensko - Fínsko

    Ľadový hokej

    Zápas o 3. miesto

    1:6

    TU >>>

