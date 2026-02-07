Olympijská premiéra pre Kapustíkovú nedopadla úspešne. Do druhého kola nepostúpila

Slovenská skokanka Kira Kapustíková nepostúpila do 2. kola v skokoch na lyžiach na ZOH 2026.
V Predazze pristála v prvom kole na značke 89 metrov a so ziskom 100,9 bodu obsadila 41. miesto.
Na prienik medzi elitnú tridsiatku jej chýbalo necelých osem bodov. Na prvej priečke sa v polovici súťaže usadila Nórka Anna Odine Strömová o bod pred topfavoritkou Nikou Prevcovou zo Slovinska.
Pre 16-ročnú Kapustíkovú to bol olympijský debut, skákala ako v poradí jedenásta v konkurencii 50 súťažiacich.
„Skok mi nevyšiel tak, ako som čakala. Hneď ako som vyletela, tak ma to tam pootáčalo, ten vietor bol podľa mňa nestabilný. No bolo tam viac vecí, ktoré nešli podľa predstáv.
Musím si to s trénerom rozobrať. Nevyšlo to, viem, že môžem podať aj lepší výkon. Ale premiéru na olympiáde som si užila,“ povedala pre TASR.
Kapustíková je historicky prvou ženou zo Slovenska, ktorá sa predstavila pod piatimi kruhmi a najmladšou členkou slovenskej výpravy na ZOH v Miláne a Cortine.
V tejto sezóne premiérovo bodovala vo Svetovom pohári na januárovom podujatí v slovinskom stredisku Ljubno.
Na budúci víkend sa v Predazze ešte predstaví v súťaži na veľkom mostíku. Účasť na ZOH si vybojoval aj jej brat Hektor Kapustík.
