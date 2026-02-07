Ninis klesol o jednu pozíciu. Udržal sa však v najlepšej dvadsiatke

Slovenský sánkar Jozef Ninis figuruje po druhej jazde na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo na 20. mieste.
Na priebežného lídra Maxa Langenhana z Nemecka stráca viac ako dve sekundy.
Na konto si pripísal šiesty olympijský štart a vyrovnal rekordný zápis rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka.
Úvodnú jazdu absolvoval ako 24. v poradí. Začiatok mu nevyšiel podľa predstáv, no v priebehu trate sa postupne posunul do najlepšej dvadsiatky.
Ninis pod piatimi kruhmi absolvoval debut na ZOH 2006 v Turíne, jeho doterajším maximom je 20. miesto zo ZOH 2014 v Soči. Pred štyrmi rokmi v Pekingu skončil na 21. priečke.
Langenhan viedol po prvej jazde o 35 tisícin sekundy pred Rakúšanom Jonasom Müllerom. Na bronzovej pozícii bol domáci Dominik Fischnaller s mankom +0,161.
