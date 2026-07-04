    Paraguaj
    Paraguaj
    MS vo futbale 2026
    04.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    Philadelphia
    23:00
    Francúzsko
    Francúzsko
    PrehľadPreviewVysoké teploty

    Francúzom sa zranil člen základnej zostavy. Tréner pripravuje stratégiu aj na extrémne horúčavy

    Tréner Didier Deschamps so svojimi hráčmi počas MS vo futbale 2026.
    Tréner Didier Deschamps so svojimi hráčmi počas MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    SITA|4. júl 2026 o 14:18
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    Paraguajský tréner Gustavo Alfaro prirovnal francúzsky tím k elektrickej búrke.

    Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps vyhlásil, že jeho tím je pripravený prispôsobiť sa možnému vplyvu extrémnych horúčav v sobotňajšom osemfinále majstrovstiev sveta proti Paraguaju, ktorý sa uskutoční vo Philadelphii.

    Mesto zároveň oslavuje 250. výročie americkej nezávislosti a na túto oblasť sú vydané výstrahy kvôli extrémnemu teplu.

    Francúzsko už v skupinovej časti hralo vo Philadelphii a jeho víťazstvo 3:0 nad Irakom bolo prerušené na dve hodiny pre búrku.

    "Predpokladali sme, že bude veľmi horúco. Myslím si však, že v sobotu bude trochu chladnejšie než v piatok. Dúfam, že tentokrát nebudú búrky," povedal Deschamps na oficiálnej tlačovej konferencii pred spomenutým duelom.

    Dodal, že každé mužstvo sa na takéto podmienky pripravovalo a aj samotný počet zápasov na turnaji môže mať vplyv na výkonnosť.

    Vo Philadelphii bolo v piatok 38 stupňov Celzia a americká Národná meteorologická služba vydala výstrahu pred extrémnym teplom platnú do sobotňajšieho večera. Zápas je naplánovaný na 17.00 miestneho času, teda o 23.00 h SELČ.

    "Sme si vedomí náročného počasia, ale to je nevýhoda pre oba tímy, takže sa s tým musíme vyrovnať," uviedol Désiré Doue.

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    Francúzsku určite nepomôže Aurelien Tchouameni, ktorý si zranil stehenný sval a mimo je aj Marcus Thuram. Tchouameni odohral s plnou minutážou tri z predošlých štyroch zápasov Francúzska na MS. Proti Iraku (3:0) dostal voľno a nahradil ho Manu Kone.

    Okrem týchto dvoch hráčov má Deschamps k dispozícii kompletný tím, ktorý patrí medzi najlepšie mužstvá turnaja so štyrmi výhrami a 13 gólmi, z toho Kylian Mbappé ich nastrieľal šesť.

    Paraguajský tréner Gustavo Alfaro prirovnal francúzsky tím k "elektrickej búrke" a zdôraznil, že jeho mužstvo je zvyknuté na horúčavy a musí sa s tým vyrovnať.

    Paraguaj prišiel do osemfinále po prekvapivom víťazstve na penalty nad Nemeckom a prípadná ďalšia úspešná zápasová výzva proti Francúzsku by ich posunula do štvrťfinále iba druhýkrát v histórii, naposledy v roku 2010.

    Alfaro ocenil zlepšenie tímu, ktorý pred rokom a devätnástimi mesiacmi nemal veľké šance a "stratil" všetky zápasy na Copa América, no teraz sa stal konkurencieschopným účastníkom majstrovstiev sveta.

    "Príležitosť zúčastniť sa týchto zápasov je privilégium. Veľké tímy možno budú chcieť prípravné zápasy proti nám, ale toto nie je priateľský zápas. Necítim tlak, ale chcem vyhrať," zdôraznil Alfaro.

    Program MS vo futbale 2026

    04.07. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Kanada
    Kanada
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Houston | Houston
    04.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Paraguaj
    Paraguaj
    vs.
    Francúzsko
    Francúzsko
    Philadelphia | Philadelphia

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner Didier Deschamps so svojimi hráčmi počas MS vo futbale 2026.
    Tréner Didier Deschamps so svojimi hráčmi počas MS vo futbale 2026.
    Francúzom sa zranil člen základnej zostavy. Tréner pripravuje stratégiu aj na extrémne horúčavy
    dnes 14:18
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner Didier Deschamps so svojimi hráčmi počas MS vo futbale 2026.
    Tréner Didier Deschamps so svojimi hráčmi počas MS vo futbale 2026.
    Francúzom sa zranil člen základnej zostavy. Tréner pripravuje stratégiu aj na extrémne horúčavy
    dnes 14:18
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    Domov»MS vo futbale 2026»Francúzom sa zranil člen základnej zostavy. Tréner pripravuje stratégiu aj na extrémne horúčavy