ONLINE: 1. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes štartujú 1. etapou.
Tohtoročná Tour štartuje v španielskej Barcelone, kde pretekári v úvodnej etape absolvujú tímovú časovku, ktorá sa do programu podujatia vracia po siedmich rokoch.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 1. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Tour de France 2026
04.07.2026 o 17:05
1.etapa: Barcelona – Barcelona (tímová časovka)
Plánovaný
Prenos
Pojďme ale k trati dnešní týmové časovky. Ta nás provede ulicemi Barcelony a po loňské divočině ze strany propalestinských aktivistů snad bude hlavně o cyklistice. Trať měří 19,6 km a povede kolem slavných památek katalánské metropole. V poslední čtvrtině časovky, až za posledním ze tří mezičasů, čekají cyklisty dva krátké výšlapy na kopec Montjuic (1,1 km ; 5,1%) a poté do cíle k Olympijskému stadiónu (800 m ; 7%).
Jako první vystartuje domácí stáj Caja Rural-Seguros v 17:05, startovat se bude v pětiminutových odstupech a jako poslední vyrazí v 18:55 Pogačarova UAE Emirates.
Jako první vystartuje domácí stáj Caja Rural-Seguros v 17:05, startovat se bude v pětiminutových odstupech a jako poslední vyrazí v 18:55 Pogačarova UAE Emirates.
Česko bude mít letos na nejslavnějším cyklistickém klání světa trojnásobné zastoupení: všestranný Pavel Bittner bude plnit roli lídra stáje Picnic PostNL, zatímco Mathias Vacek z Lidl-Treku by měl být silným domestikem pro Pedersena. Premiéru si odbyde Jakub Otruba z druhodivizní stáje Caja Rural – Seguros a bude podobně jako zbytek sestavy španělského týmu především sbírat zkušenosti.
Největším favoritem letošní Tour bude obhájce titulu z posledních dvou ročníků, Slovinec Tadej Pogačar z týmu UAE, který zaútočí na celkově páté vítězství. Tím by se dotáhl na čelo historického pořadí k slavným předchůdcům Anquetilovi, Merckxovi, Hinaultovi a Induráinovi. Pogačar ovládl generálku Kolem Švýcarska a předtím suverénně i závod Kolem Romandie. Podporovat ho bude Mexičan Isaac Del Toro, vítěz Critéria du Dauphiné, i uzdravený Adam Yates.
Hlavním vyzyvatelem slovinského superfavorita bude letos neporažený vítěz letošního Gira d´Italia, Paříž-Nice a závodu Kolem Katalánska a také celkového pořadí Tour de France z let 2022 a 2023 Jonas Vingegaard z Dánska, jehož bude podporovat omlazená sestava Vismy s nejsilnějšími jezdci Matteem Jorgensonem a Seppem Kussem.
Černým koněm by mohla být stáj RB-BORA-hansgrohe s dvojicí lídrů Remco Evenepoel a obhájce bronzu Florian Lipowitz, třetím do silné party je bronzový z Gira Jai Hindley.
Ambice na zelený dres bude mít určitě Mads Pedersen z Lidl-Treku, který loni vyhrál bodovací soutěž na zbylých dvou Grand Tour. Zálusk si na něj činí také dvojice sprinterů Alpecin-Premier Tech Jasper Philipsen a Mathieu van der Poel. Zapomínat nesmíme ani na Eritrejce Biniama Girmaye, lídra stáje NSN, což je přemalovaný Israel-Premier Tech.
Pozornost vzbuzuje také nejmladší závodník TdF od roku 1937, domácí Paul Seixas, který v 19 letech povede sestavu Decathlonu.
Hlavním vyzyvatelem slovinského superfavorita bude letos neporažený vítěz letošního Gira d´Italia, Paříž-Nice a závodu Kolem Katalánska a také celkového pořadí Tour de France z let 2022 a 2023 Jonas Vingegaard z Dánska, jehož bude podporovat omlazená sestava Vismy s nejsilnějšími jezdci Matteem Jorgensonem a Seppem Kussem.
Černým koněm by mohla být stáj RB-BORA-hansgrohe s dvojicí lídrů Remco Evenepoel a obhájce bronzu Florian Lipowitz, třetím do silné party je bronzový z Gira Jai Hindley.
Ambice na zelený dres bude mít určitě Mads Pedersen z Lidl-Treku, který loni vyhrál bodovací soutěž na zbylých dvou Grand Tour. Zálusk si na něj činí také dvojice sprinterů Alpecin-Premier Tech Jasper Philipsen a Mathieu van der Poel. Zapomínat nesmíme ani na Eritrejce Biniama Girmaye, lídra stáje NSN, což je přemalovaný Israel-Premier Tech.
Pozornost vzbuzuje také nejmladší závodník TdF od roku 1937, domácí Paul Seixas, který v 19 letech povede sestavu Decathlonu.
Po sedmi letech se do programu Tour de France vrací časovka družstev, ovšem historicky poprvé se bude konat v inovovaném formátu, který si již cyklisté vyzkoušeli v roce 2023 na závodě Paříž – Nice. Jednotlivé stáje sice startují v osmičlenných sestavách současně intervalovým způsobem vzestupně podle žebříčkového postavení, ale hodnoceny nebudou stejným časem jako dříve, nýbrž čas bude započítán individuálně každému cyklistovi podle času, kdy protne cílovou čáru. Do zítřejší druhé etapy tak může odstartovat jediný lídr ve žlutém dresu.
Znovu po třech letech na španělské půdě začíná nejslavnější cyklistický etapový závod světa, vítejte u přenosu z první etapy 113. ročníku Tour de France z Barcelony! Pěkný zážitek u jeho sledování přeje Karel Jedlička.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 17:05.