Antonelli trpezlivo uštval Hamiltona. Šprint na Silverstone priniesol množstvo predbiehacích manévrov

Formula 1 - Veľká cena Veľkej Británie 2026
Šprint - výsledky:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
1.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
2.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
3.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
6.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
7.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
8.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
9.
Isaac Hadjar
Francúzsko
Red Bull
10.
Arvid Lindblad
Veľká Británia
Racing Bulls
Šprint na Veľkej cene Veľkej Británie formuly 1 vyhral líder šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
- ONLINE: Preteky šprintu na Veľkej cene Veľkej Británie dnes, formula 1 2026 LIVE (F1)
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Druhý do cieľa prišiel Lewis Hamilton na Ferrari, tretí bol majster sveta Lando Norris z McLarenu.
Jazdcov dnes v Silverstone ešte čaká od 17.00 h kvalifikácia na nedeľňajšie hlavné preteky.
Antonelli odštartoval z druhého miesta a na prvú priečku sa dostal v ôsmom kole, keď predbehol víťaza kvalifikácie Hamiltona.
Dvadsaťdeväťročný Talian napokon vyhral s náskokom 2,8 sekundy, tretí Norris už zaostal o desať sekúnd.
Vďaka prvému víťazstvu v šprinte Antonelli navýšil svoj náskok v priebežnom poradí na 43 bodov pred tímovým kolegom Georgeom Russellom, ktorý dnes skončil štvrtý. Na tretej priečke je sedemnásobný majster sveta Hamilton so stratou 47 bodov.