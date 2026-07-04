    Antonelli trpezlivo uštval Hamiltona. Šprint na Silverstone priniesol množstvo predbiehacích manévrov

    Vpravo Lewis Hamilton a Andrea Kimi Antonelli v súboji počas šprintových pretekov.
    Vpravo Lewis Hamilton a Andrea Kimi Antonelli v súboji počas šprintových pretekov. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|4. júl 2026 o 13:30
    ShareTweet1

    Pódium doplnil úradujúci majster sveta Lando Norris na McLarene.

    Formula 1 - Veľká cena Veľkej Británie 2026

    Šprint - výsledky:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    1.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    2.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    3.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    6.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    7.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    8.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    9.

    Isaac Hadjar

    Francúzsko

    Red Bull

    10.

    Arvid Lindblad

    Veľká Británia

    Racing Bulls

    Šprint na Veľkej cene Veľkej Británie formuly 1 vyhral líder šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.

    Druhý do cieľa prišiel Lewis Hamilton na Ferrari, tretí bol majster sveta Lando Norris z McLarenu.

    Jazdcov dnes v Silverstone ešte čaká od 17.00 h kvalifikácia na nedeľňajšie hlavné preteky.

    Antonelli odštartoval z druhého miesta a na prvú priečku sa dostal v ôsmom kole, keď predbehol víťaza kvalifikácie Hamiltona.

    Dvadsaťdeväťročný Talian napokon vyhral s náskokom 2,8 sekundy, tretí Norris už zaostal o desať sekúnd.

    Vďaka prvému víťazstvu v šprinte Antonelli navýšil svoj náskok v priebežnom poradí na 43 bodov pred tímovým kolegom Georgeom Russellom, ktorý dnes skončil štvrtý. Na tretej priečke je sedemnásobný majster sveta Hamilton so stratou 47 bodov.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Veľkej Británie 2026online
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Veľkej Británie 2026online
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Veľkej Británie dnes, formula 1 2026 LIVE (F1)
    dnes 14:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Antonelli trpezlivo uštval Hamiltona. Šprint na Silverstone priniesol množstvo predbiehacích manévrov