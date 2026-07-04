Zmena pravidiel aj marihuana pri trati. Tour sa oplatí sledovať od začiatku až do konca

Po roku sa Tour de France opäť začne za hranicami Francúzska. Štart 113. ročníka najslávnejších cyklistických pretekov sveta bude hostiť Barcelona, ktorá sa stane dejiskom Grand Départ po tretí raz v histórii a zároveň 27. zahraničným štartom Tour.
Po úvodných troch etapách v Španielsku sa pelotón presunie do Francúzska, kde absolvuje zvyšok trojtýždňového programu.
Chýbať nebudú tradičné horské masívy Pyreneje, Centrálny masív, Vogézy, Jura ani Alpy, pričom najvyšším bodom pretekov bude legendárny Col du Galibier (2642 m).
Na štarte 4. júla bude stáť 184 cyklistov z 23 tímov. Organizátori pripravili 21 etáp – sedem rovinatých, štyri zvlnené, osem horských s piatimi cieľmi na vrcholoch stúpaní, jednu tímovú a jednu individuálnu časovku.
Grands Départs od roku 2023
- 2023: Bilbao, Španielsko
- 2024: Florencia, Taliansko
- 2025: Lille, Francúzsko
- 2026: Barcelona, Španielsko
- 2027: Edinburgh, Škótsko/Veľká Británia
Pretekárov čaká počas troch týždňov takmer 54-tisíc výškových metrov. Trasa zároveň prinesie viacero premiérových stúpaní aj desať nových štartových a cieľových miest, ktoré sa na mape slávnych pretekov objavia vôbec prvýkrát.
Z trasy Tour de France 2026 sme vybrali päť etáp, ktoré by si fanúšikovia rozhodne nemali nechať ujsť.
1. etapa: Tímová časovka je späť
Hoci sa Tour de France nerozhoduje hneď na začiatku, ročník 2026 sa určite oplatí sledovať od prvej etapy.
Najslávnejšie preteky sveta sa totiž začínajú tímovou časovkou, prvýkrát od roku 1971.
Úvodná etapa Tour bude výnimočná hneď z niekoľkých dôvodov. Organizátori vracajú do programu tímovú časovku po siedmich rokoch, no tentoraz v úplne novom formáte, ktorý môže už v prvý deň zamiešať poradím favoritov na celkové víťazstvo.
Na 19,6 kilometra dlhej trati budú síce tímy štartovať aj jazdiť spoločne, no každému pretekárovi sa započíta jeho vlastný individuálny čas.
Na rozdiel od tradičných tímových časoviek tak nebude rozhodovať výkon celej zostavy v cieli, ale to, ako rýchlo jednotliví jazdci dokončia etapu.
Pravidlo zásadne mení taktiku. Úlohou tímov bude čo najdlhšie udržať svojho lídra v ideálnej pozícii a vysokom tempe, no v závere už nebude dôvod čakať na pomalších kolegov.
Práve naopak, favoriti môžu v posledných kilometroch zaútočiť naplno a získať cenné sekundy.
„Tour de France 2026 začína inováciou. Favoriti sa nebudú môcť skryť, finále na Montjuïc okamžite odhalí najsilnejších jazdcov," vysvetlil riaditeľ pretekov Christian Prudhomme.
Prvá polovica etapy vedie po širokých a rýchlych uliciach Barcelony, kde budú tímy dosahovať vysoké rýchlosti.
Zlom príde až v závere, keď sa trasa stočí na známy kopec Montjuïc. Po stúpaní čaká jazdcov ešte záverečných 800 metrov s priemerným sklonom sedem percent, kde sa už budú objavovať prvé časové rozdiely.
Žltý dres síce získa už tradične víťaz úvodnej etapy, no tentoraz bude ešte cennejší. Hneď v prvý deň totiž môže niektorý z favoritov získať časovú aj psychologickú výhodu.
6. etapa: Prvé veľké kopce
Po úvodných troch etapách v Španielsku sa pelotón presunie do Francúzska, konkrétne do Pyrenejí, kde už v šiestom dni prídu prvé veľké kopce.
Horská etapa z Pau, ktoré hostí etapu Tour už po 68. raz, do Gavarnie-Gèdre bude prvou skutočnou previerkou favoritov na celkové víťazstvo.
Na 186 kilometroch jazdc prekonajú viac ako 4100 výškových metrov a dve ikonické stúpania - Col d'Aspin a legendárny Col du Tourmalet.
VIDEO: Expert Sportnetu Peter Velits pred Tour de France 2026
Práve Tourmalet patrí medzi najslávnejšie horské priesmyky v histórii pretekov. Jeho 17 kilometrov dlhé stúpanie s priemerným sklonom 7,3 percenta pravidelne oddeľuje najlepších vrchárov od zvyšku pelotónu a ani tentoraz by nemalo byť výnimkou.
Na rozdiel od klasických pyrenejských etáp však rozhodujúci útok nemusí prísť práve tam.
Po dlhom zjazde čaká pretekárov ešte takmer 19-kilometrové záverečné stúpanie do Gavarnie-Gèdre, ktoré síce dosahuje priemerný sklon len 3,7 percenta, no po náročnom prejazde cez Aspin a Tourmalet môžu aj zdanlivo mierne svahy spôsobiť výrazné rozdiely.
Cieľ pod majestátnym prírodným „amfiteátrom" Cirque de Gavarnie bude navyše na Tour de France hostiť etapu vôbec po prvý raz.
Práve neznámy finiš robí z etapy ešte väčší otáznik, keďže viacerí favoriti budú musieť odhadnúť ideálny moment na útok.
Šiesta etapa je typom horskej previerky, na ktorej ešte nemusí padnúť definitívne rozhodnutie o celkovom víťazovi, no kto si už v úvode vyberie slabší deň, v nastávajúcom priebehu bude mať veľké problémy.
10. etapa: Najlepšie preteky sú cez sviatok
Deň dobytia Bastily (14. júl) patrí na Tour de France tradične medzi najočakávanejšie dni.
Francúzski pretekári sa pred domácimi fanúšikmi každoročne snažia o životný výkon a organizátori im tentoraz pripravili etapu, ktorá praje odvážnym vrchárom aj jazdcom z úniku.
Na 166 kilometroch naprieč Centrálnym masívom čaká pelotón takmer 3900 výškových metrov. Hoci prvá polovica etapy je pomerne pokojná, v druhej sa profil výrazne zlomí a séria stúpaní prakticky neponúkne priestor na oddych.
Rozhodujúca pasáž sa začne na ikonickom stúpaní Puy Mary (Pas de Peyrol), po ktorom nasleduje ešte strmší Col de Pertus s priemerným sklonom 8,5 percenta.
Ani tým sa však trápenie nekončí. Pred cieľom v Le Lioran čaká jazdcov ešte výšľap na Col de Font de Cère a krátke stúpanie do samotného finišu.
Práve záverečných približne 40 kilometrov dobre poznajú aj fanúšikovia Tour. V roku 2024 sa na rovnakých cestách odohral jeden z najpamätnejších súbojov posledných rokov.
Tadej Pogačar zaútočil na Puy Mary, Jonas Vingegaard sa však odmietol vzdať, dostihol ho na Col de Pertus a napokon zvíťazil až v špurte dvojice priamo v cieli.
Scenár podobného súboja medzi favoritmi nie je vylúčený ani tentoraz. Zároveň však ide o etapu, ktorá môže priať aj početnému úniku.
Práve kombinácia náročného profilu, štátneho sviatku a obrovskej motivácie domácich jazdcov robí z desiatej etapy jednu z najatraktívnejších v celom programe Tour.
19. etapa: Pivo a marihuana vo vzduchu
Program Tour de France 2026 naznačuje, že o celkovom víťazovi sa bude rozhodovať až v samotnom závere.
Ak nerátame poslednú etapu s dojazdom v Paríži, tri súťažné dni predtým prinesú mimoriadne náročné alpské testy a dva z nich sa dostali aj do nášho výberu.
Devätnásta etapa patrí medzi najočakávanejšie v celom itinerári. Na 128 kilometroch z Gap čaká pelotón jedna z najikonickejších horských skúšok svetovej cyklistiky – legendárny výjazd na Alpe d'Huez.
Slávny kopec s 21 seprentínami meria 13,8 kilometra a priemerný sklon má cez osem percent.
Hoci sa v Alpách nachádzajú aj náročnejšie stúpania, Alpe d'Huez si vďaka svojej histórii a atmosfére vybudoval výnimočné postavenie.
Trať, a predovetkým siedmu zákrutu, známu aj ako „Dutch Corner" (holandská zákruta), ktorú okupujú holandskí priaznivci niekoľko dní pred pretekmi, budú aj tento rok lemovať tisícky fanúšikov, čo iba umocní pocit z výnimočnosti tejto etapy.
VIDEO: Holandská zákruka na stúpaní Alpe d'Huez
„Je to pekné stúpanie. Alpe d'Huez mne osobne vyhovovalo a fanúšikovia tam vytvárajú úžasnú kulisu. Pri holandskej zákrute si človek aj po rokoch vybaví tie pachy, ktoré tam cítil – teda pivo a marihuanu,“ zaspomínal si so smiechom bývalý slovenský cyklista Peter Velits pre Sportnet.
„Mal som to šťastie, že som išiel Alpe d'Huez viackrát a vždy to bolo príjemné.“
Posledným víťazom etapy na tomto mieste je Brit Thomas Pidcock, ktorý tu v roku 2022 triumfoval po odvážnom sólovom úniku.
Ak budú rozdiely v celkovom poradí pred záverom Tour stále malé, legendárne serpentíny môžu opäť priniesť jeden z rozhodujúcich momentov celých pretekov.
20. etapa: Absolútny vrchol Tour de France
Stráviť zopár hodín pred televíznymi obrazovkami sa oplatí aj na konci tretieho týždňa počas predposlednej 20. etapy, ktorá bude absolútnym vrcholom tohto ročníka.
Na 171 kilometroch etapy s prívlastkom „kráľovská" čaká pelotón až 5400 výškových metrov a štvorica ikonických stúpaní, ktoré nedajú priestor na oddych.
Každé z nich patrí medzi známe kopce svetovej cyklistiky a v kombinácii vytvárajú etapu, ktorá môže definitívne rozhodnúť o nositeľovi žltého dresu.
Riaditeľ pretetkov Christian Prudhomme tvrdí, že len z názvov stúpaní sa cyklistom zatočí hlava.
Hneď po štarte sa začína stúpať na Col de la Croix de Fer. Dlhý 24-kilometrový výjazd síce nepatrí medzi najstrmšie, no jeho neustále sa meniaci rytmus s krátkymi zjazdmi a prechodmi rozbíja tempo a berie pretekárom energiu už v úvode dňa.
Po rýchlom zjazde prichádza ďalšia horská klasika – Col du Télégraphe, ktorá bez akéhokoľvek oddychu plynule prechádza do legendárneho Col du Galibier.
Práve tu sa etapa dostáva do najvyšších nadmorských výšok celého ročníka. Galibier s výškou 2 642 metrov je zároveň „strechou Tour“ a jazdec, ktorý ho zdolá ako prvý, získa prestížne ocenenie Souvenir Henri Desgrange.
Po dlhom zjazde smerom k brehom jazera Lac du Chambon však prichádza ešte jedna zásadná horská skúška – Col de la Sarenne. Strmé pasáže tohto výjazdu robia z neho selektívny úsek, ktorý môže definitívne premiešať poradie pred záverečným dejstvom.
Z vrcholu Sarenne zostáva do cieľa približne 14,5 kilometra. Nasleduje zjazd a zvlnený terén, no finiš sa opäť presúva do známeho prostredia.
Etapa bude rovnako ako deň predtým končiť na Alpe d’Huez, kde sa aj tentoraz uzavrie jeden z najdôležitejších dní celej Tour de France.
Ďalšie etapy, ktoré sa oplatí sledovať:
- 2. etapa: vlažný úvod vystriedajú tri výstupy na krátky, no strmý Montjuïc v Barcelone
- 14. etapa: lesný chodník prerobený na cyklotrasu a záver v lyžiarskom stredisku
- 16. etapa: individuálna časovka na brehoch Ženevského jazera s 9 km stúpaním
- 21. etapa: záverečená etapa okorenená troma výstupmi na parížsky kopec Montmartre