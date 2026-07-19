Nepriaznivé počasie zastavilo aj Infantina: Chceli sme sa uistiť, že je všetko pripravené

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino osobne nesledoval zápas o 3. miesto na majstrovstvách sveta medzi Francúzskom a Anglickom.
Pre nepriaznivé počasie v New Yorku nemohol odletieť do dejiska stretnutia v Miami.
„Dnes som mal byť v Miami na súboji o bronz medzi Anglickom a Francúzskom.
Nanešťastie, poveternostné podmienky nám neumožnili odletieť do Miami, a tak sme prišli na štadión, kde sa uskutoční finále, aby sme skontrolovali, či je všetko pripravené,“ uviedol Infantino vo videu zo štadióna v East Rutherforde.
Nepriaznivé počasie spôsobilo zrušenie viacerých letov z mesta i doň, španielski reprezentanti dokonca museli presunúť svoj tréning do haly.
Výsledok na MS vo futbale - deň 33
Angličania uspeli v prestrelke s Francúzmi 6:4. Finálový súboj medzi úradujúcimi majstrami Európy Španielmi a obhajcami titulu z Argentíny je na programe v nedeľu o 21.00 h SELČ. Informácie priniesla agentúra DPA.