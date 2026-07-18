Pogačar si robí, čo chce, expert ho označil za šialenca. Vyrovnal aj Saganov rekord

Tadej Pogačar je opäť o krok bližšie k tomu, aby sa zaradil medzi päťnásobných víťazov najslávnejších cyklistických pretekov.
V poradí 113. ročníkom Tour de France putuje bez najmenšieho zaváhania, pričom sobotnú 14. etapu zvládol profesorským štýlom. Jeho výkon bol niečo medzi šachovým veľmajstrom a elitným atlétom.
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V náročnom stúpaní bol trpezlivý, nechal udávať tempo svojho najväčšieho rivala a keď zacítil šancu na drvivý útok, nekompromisne išiel po tom.
Svoj jubilejný 500. deň v profesionálnej cyklistike oslávil 125. víťazstvom. Matematika hovorí jasne, v kariére vyhráva priemerne každý štvrtý deň.
Opäť dával pozor na kamaráta
Všetko podstatné na ceste z Mulhouse do Le Marksteinu sa udialo v stúpaní Col du Haag, ktoré má 11,2 kilometra s priemerným sklonom 7,3 percenta.
V úniku bola dvojica kvalitných vrchárov Richard Carapaz a Tobias Johannessen, no víťaz 12 etáp na Tour Robbie McEwen tušil, že im to nevyjde.
"Očakávalo sa, že ak únik nebude mať pred záverečným kopcom aspoň trojminútový náskok, nemá šancu vyhrať. Aj preto bolo jasné, že to Tadej zvládne. Záležalo iba na tom, kedy zaútočí," povedal pre TNT Sports.
Nástup dvojnásobného majstra sveta dlho neprichádzal, čo mohlo pôsobiť dojmom, že nemá najlepší deň. Realita však bola iná. Pogačar dobre vedel, čo robí, a prečo so svojím útokom čaká.
"Často sa obzeral dozadu. Zdalo sa, že kontroluje pozíciu Isaaca Del Tora, ktorý je adeptom na zisk bieleho dresu či pódia. Aj to potvrdzuje, že si Tadej robí, čo chce," doplnil McEwen.
Jeho slová následne potvrdil aj samotný Pogačar, ktorý vedel, že jeho tímový kolega nie je stopercentne fit. Kým skorým útokom by mu mohol spôsobiť problémy, napokon obsadili prvú a druhú pozíciu.
Ľudia mu dodali energiu
Pogačar vo frenetickej atmosfére, keď Col du Haag obsypali tisíce fanúšikov, zaútočil necelé dva kilometre pred vrcholom stúpania.
Za krátky čas si vypracoval na Vingegaarda približne 15-sekundový náskok, pričom vo zvyšných šiestich kilometroch ho ešte zvýraznil.
VIDEO: Zostrih zo 14. etapy Tour de France 2026
"Tento úsek veľmi dobre poznám. Toľko fanúšikov som však ešte nezažil. Vytvorili niečo nezabudnuteľné a samozrejme mi dodali ďalšiu energiu.
Mal som skvelé nohy a využil svoju šancu. Vďaka patrí aj všetkým pretekárom, ktorí predviedli jednu veľkú šou," zhodnotil Slovinec.
Z jeho výkonu bol unesený aj bývalý profesionál Adam Blythe. Ten nešetril expresívnymi výrazmi na adresu jazdca, ktorý suverénne vedie Tour.
"Je to šialenec, je to zviera. Je neuveriteľné sledovať, ako jazdí on a tiež jeho tím. Už od chvíle, keď sa vytvoril únik, bolo jasné, čo sa udeje.
Myslel som si, že najviac času získa v stúpaní, ale on ešte viac pridal na rovinách a zvlnených zjazdoch smerom do cieľa. Je nezastaviteľný," tvrdí.
VIDEO: Experti TNT Sports po 14. etape Tour de France 2026
Zaujímavosťou je, že Pogačar vyrovnal rekord Petra Sagana v počte vyhraných etáp na Tour de France (7) v pozícii úradujúceho majstra sveta.
Visma nehádže uterák do ringu
Pogačar po štrnástich etapách vedie o štyri a pol minúty pred Vingegaardom a aj preto sa môže zaujímať o pódiovú šancu Isaaca Del Tora.
"Naším cieľom je vyhrať Tour a snažíme sa o bezpečné vedenie. Potom sa môžeme začať pozerať na iné ciele," krotí vášne šéf tímu Mauro Gianetti.
Experti TNT Sports sa tiež zhodli na tom, že Jonas Vingegaard sa už trochu pozerá za seba, keďže jeho náskok pred súpermi nie je veľký. Z tímu Visma-Lease a Bike však počuť odhodlanejšie slová.
"Je príliš skoro hodiť uterák do ringu a povedať, že ideme jazdiť o druhé miesto. Všetky ťažké horské etapy nás ešte len čakajú. Budeme bojovať až do Paríža," hovorí športový riaditeľ Marc Reef.
Vingegaard má pred tretím Remcom Evenepoelom náskok 34 sekúnd. Na jeho pódiovú priečku zase dotiera iba 19-ročný Francúz Paul Seixas, ktorý v stúpaní Col du Haag udržal kontakt s Vingegaardom.
"Z toho musí byť nadšený. Je naozaj výnimočný, má skvelú formu a hlad po úspechu. Určite má šancu skončiť na pódiu Tour de France," dodal Blythe.
Celkové poradie po 14. etape
Žltý dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
51:18:28 h
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
+ 4:30 min
3.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 5:04 min
4.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 5:19 min
5.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 5:22 min
6.
Florian Lipowitz
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 5:44 min
7.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 5:50 min
8.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 7:35 min
9.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 7:59 min
10.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 8:25 min