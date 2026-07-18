    18.07.2026 13:10
    14. etapa
    Mulhouse > Le Markstein
    155,3 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Tadej Pogačar
    UAE Team Emirates - XRG
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    Pogačar si robí, čo chce, expert ho označil za šialenca. Vyrovnal aj Saganov rekord

    Slovinsky cyklista Tadej Pogačar sa vzďaľuje súperom v 14. etape Tour de France 2026.
    Fotogaléria (42)
    Slovinsky cyklista Tadej Pogačar sa vzďaľuje súperom v 14. etape Tour de France 2026. (Autor: REUTERS)
    Miroslav Kováčik|18. júl 2026 o 21:36
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    Tadej Pogačar vyhral štvrtú etapu na Tour de France 2026.

    Tadej Pogačar je opäť o krok bližšie k tomu, aby sa zaradil medzi päťnásobných víťazov najslávnejších cyklistických pretekov. 

    V poradí 113. ročníkom Tour de France putuje bez najmenšieho zaváhania, pričom sobotnú 14. etapu zvládol profesorským štýlom. Jeho výkon bol niečo medzi šachovým veľmajstrom a elitným atlétom. 

    V náročnom stúpaní bol trpezlivý, nechal udávať tempo svojho najväčšieho rivala a keď zacítil šancu na drvivý útok, nekompromisne išiel po tom.

    Svoj jubilejný 500. deň v profesionálnej cyklistike oslávil 125. víťazstvom. Matematika hovorí jasne, v kariére vyhráva priemerne každý štvrtý deň.

    Opäť dával pozor na kamaráta

    Všetko podstatné na ceste z Mulhouse do Le Marksteinu sa udialo v stúpaní Col du Haag, ktoré má 11,2 kilometra s priemerným sklonom 7,3 percenta. 

    V úniku bola dvojica kvalitných vrchárov Richard Carapaz a Tobias Johannessen, no víťaz 12 etáp na Tour Robbie McEwen tušil, že im to nevyjde. 

    Fotogaléria zo 14. etapy na Tour de France 2026
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar oslavuje v cieli po jeho víťazstve 14. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Mulhouse – Le Markstein Fellering, dlhej 155,3 km vo francúzskom meste Le Markstein Fellering.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar, v žltom drese vedúceho pretekára oslavuje v cieli po jeho víťazstve 14. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Mulhouse – Le Markstein Fellering, dlhej 155,3 km vo francúzskom meste Le Markstein Fellering.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar, v žltom drese vedúceho pretekára oslavuje v cieli po jeho víťazstve 14. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Mulhouse – Le Markstein Fellering, dlhej 155,3 km vo francúzskom meste Le Markstein Fellering.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar oslavuje v cieli po jeho víťazstve 14. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Mulhouse – Le Markstein Fellering, dlhej 155,3 km vo francúzskom meste Le Markstein Fellering.
    42 fotografií
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar, v žltom drese vedúceho pretekára oslavuje v cieli po jeho víťazstve 14. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Mulhouse – Le Markstein Fellering, dlhej 155,3 km vo francúzskom meste Le Markstein Fellering.Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates as he crosses the finish line to win the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates as he crosses the finish line to win the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates as he crosses the finish line to win the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators wave flags as the pack rides during the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with the start in Mulhouse and the finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, get ready for the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with the start in Mulhouse and the finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, shake hands before the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with the start in Mulhouse and the finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, get ready for the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with the start in Mulhouse and the finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Thymen Arensman, left, and Colombia's Einer Rubio, right, ride in the breakaway during the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The breakaway rides during the fourteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The breakaway rides during the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates as he crosses the finish line to win the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates after winning the fourteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates as he crosses the finish line to win the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar arrives on the podium after winning the fourteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates on the podium after winning the fourteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates as he crosses the finish line to win the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates as he crosses the finish line to win the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates as he crosses the finish line to win the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates as he crosses the finish line to win the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates after winning the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus, Pool)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates after winning the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus, Pool)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates after winning the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus, Pool)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates as he crosses the finish line to win the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The breakaway rides during the fourteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The breakaway rides during the fourteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The breakaway rides during the fourteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The breakaway rides during the fourteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the fourteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates on the podium after winning the fourteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the best climber's dotted jersey, celebrates on the podium after winning the fourteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas, wearing the best young rider's white jersey, celebrates on the podium after the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the best climber's dotted jersey, celebrates on the podium after the fourteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates on the podium after winning the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas, wearing the best young rider's white jersey, celebrates on the podium after the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Paul Seixas, wearing the best young rider's white jersey, celebrates on the podium after the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

    "Očakávalo sa, že ak únik nebude mať pred záverečným kopcom aspoň trojminútový náskok, nemá šancu vyhrať. Aj preto bolo jasné, že to Tadej zvládne. Záležalo iba na tom, kedy zaútočí," povedal pre TNT Sports.

    Nástup dvojnásobného majstra sveta dlho neprichádzal, čo mohlo pôsobiť dojmom, že nemá najlepší deň. Realita však bola iná. Pogačar dobre vedel, čo robí, a prečo so svojím útokom čaká. 

    "Často sa obzeral dozadu. Zdalo sa, že kontroluje pozíciu Isaaca Del Tora, ktorý je adeptom na zisk bieleho dresu či pódia. Aj to potvrdzuje, že si Tadej robí, čo chce," doplnil McEwen.

    Jeho slová následne potvrdil aj samotný Pogačar, ktorý vedel, že jeho tímový kolega nie je stopercentne fit. Kým skorým útokom by mu mohol spôsobiť problémy, napokon obsadili prvú a druhú pozíciu.

    Ľudia mu dodali energiu

    Pogačar vo frenetickej atmosfére, keď Col du Haag obsypali tisíce fanúšikov, zaútočil necelé dva kilometre pred vrcholom stúpania. 

    Za krátky čas si vypracoval na Vingegaarda približne 15-sekundový náskok, pričom vo zvyšných šiestich kilometroch ho ešte zvýraznil. 

    VIDEO: Zostrih zo 14. etapy Tour de France 2026

    "Tento úsek veľmi dobre poznám. Toľko fanúšikov som však ešte nezažil. Vytvorili niečo nezabudnuteľné a samozrejme mi dodali ďalšiu energiu.  

    Mal som skvelé nohy a využil svoju šancu. Vďaka patrí aj všetkým pretekárom, ktorí predviedli jednu veľkú šou," zhodnotil Slovinec. 

    Z jeho výkonu bol unesený aj bývalý profesionál Adam Blythe. Ten nešetril expresívnymi výrazmi na adresu jazdca, ktorý suverénne vedie Tour.

    "Je to šialenec, je to zviera. Je neuveriteľné sledovať, ako jazdí on a tiež jeho tím. Už od chvíle, keď sa vytvoril únik, bolo jasné, čo sa udeje.

    Myslel som si, že najviac času získa v stúpaní, ale on ešte viac pridal na rovinách a zvlnených zjazdoch smerom do cieľa. Je nezastaviteľný," tvrdí.

    VIDEO: Experti TNT Sports po 14. etape Tour de France 2026

    Zaujímavosťou je, že Pogačar vyrovnal rekord Petra Sagana v počte vyhraných etáp na Tour de France (7) v pozícii úradujúceho majstra sveta. 

    Visma nehádže uterák do ringu

    Pogačar po štrnástich etapách vedie o štyri a pol minúty pred Vingegaardom a aj preto sa môže zaujímať o pódiovú šancu Isaaca Del Tora.

    "Naším cieľom je vyhrať Tour a snažíme sa o bezpečné vedenie. Potom sa môžeme začať pozerať na iné ciele," krotí vášne šéf tímu Mauro Gianetti.

    Experti TNT Sports sa tiež zhodli na tom, že Jonas Vingegaard sa už trochu pozerá za seba, keďže jeho náskok pred súpermi nie je veľký. Z tímu Visma-Lease a Bike však počuť odhodlanejšie slová.

    "Je príliš skoro hodiť uterák do ringu a povedať, že ideme jazdiť o druhé miesto. Všetky ťažké horské etapy nás ešte len čakajú. Budeme bojovať až do Paríža," hovorí športový riaditeľ Marc Reef.

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    Vingegaard má pred tretím Remcom Evenepoelom náskok 34 sekúnd. Na jeho pódiovú priečku zase dotiera iba 19-ročný Francúz Paul Seixas, ktorý v stúpaní Col du Haag udržal kontakt s Vingegaardom. 

    "Z toho musí byť nadšený. Je naozaj výnimočný, má skvelú formu a hlad po úspechu. Určite má šancu skončiť na pódiu Tour de France," dodal Blythe.

    Celkové poradie po 14. etape

    Žltý dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    51:18:28 h

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    + 4:30 min

    3.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 5:04 min

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 5:19 min

    5.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 5:22 min

    6.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 5:44 min

    7.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 5:50 min

    8.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 7:35 min

    9.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 7:59 min

    10.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 8:25 min

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    19.07.2026
    13:10
    15. etapa
    Champagnole > Plateau de Solaison
    183,9 km
    hornatý
    hornatý
    21.07.2026
    13:00
    16. etapa
    Evian les Bains > Thonon les Bains
    26,1 km
    individuálna časovka
    individuálna časovka
    22.07.2026
    13:20
    17. etapa
    Chambery > Voiron
    174,7 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Slovinsky cyklista Tadej Pogačar sa vzďaľuje súperom v 14. etape Tour de France 2026.
    Slovinsky cyklista Tadej Pogačar sa vzďaľuje súperom v 14. etape Tour de France 2026.
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    Slovinsky cyklista Tadej Pogačar sa vzďaľuje súperom v 14. etape Tour de France 2026.
    Slovinsky cyklista Tadej Pogačar sa vzďaľuje súperom v 14. etape Tour de France 2026.
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