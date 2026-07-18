Finále MS vo futbale či Veľká cena Belgicka. Športový program na dnes (19. júl)

Športový program na nedeľu, 19. júla
Futbal
- 21:00 Španielsko - Argentína, finále na MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj WTA v Jasoch a Aténach
- Turnaje ATP v Bastade, Gstaade
Cyklistika
- 13:20 Champagnole – Plateau de Solaison (183,9 km), Tour de France
Atletika
- 09:00 Dopoludňajší program, ME do 18 rokov v Rieti /účasť SR/
- 15:00 Popoludňajší program, ME do 18 rokov v Rieti /účasť SR/
Stolný tenis
- 10:00 ME mládeže v Gondmare /účasť SR/
Basketbal
- 11:00 finále a zápasy o umiestnenie, B-divízia ME hráčov do 20 rokov /Bratislava/
Motorizmus
- 10:05 deviate podujatie seriálu WRC, rely Estónska
- 15:00 Veľká cena Belgicka, F1
Dostihy
- 14:00 34. Slovenské derby
Americký futbal
- 16:30 Vysočina Gladiators - Nitra Knights, Tipsport Czech Bowl XXXIII
Športové lezenie
- 10:00 semifinále m+ž, ME v boulderi
- 16:20 finále muži, ME v boulderi
- 17:45 finále ženy, ME v boulderi
TV program: nedeľa, 19. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.