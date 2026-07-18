Finále MS vo futbale či Veľká cena Belgicka. Športový program na dnes (19. júl)

Oscar Piastri počas druhého tréningu na Veľkej cene Belgicka.
Oscar Piastri počas druhého tréningu na Veľkej cene Belgicka. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|19. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 19. júla. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 19. júla

Futbal

Tenis

  • Turnaj WTA v Jasoch a Aténach
  • Turnaje ATP v Bastade, Gstaade

Cyklistika

Atletika

  • 09:00 Dopoludňajší program, ME do 18 rokov v Rieti /účasť SR/
  • 15:00 Popoludňajší program, ME do 18 rokov v Rieti /účasť SR/

Stolný tenis

  • 10:00 ME mládeže v Gondmare /účasť SR/

Basketbal

  • 11:00 finále a zápasy o umiestnenie, B-divízia ME hráčov do 20 rokov /Bratislava/

Motorizmus

  • 10:05 deviate podujatie seriálu WRC, rely Estónska

  • 15:00 Veľká cena Belgicka, F1

Dostihy

  • 14:00 34. Slovenské derby

Americký futbal

  • 16:30 Vysočina Gladiators - Nitra Knights, Tipsport Czech Bowl XXXIII

Športové lezenie

  • 10:00 semifinále m+ž, ME v boulderi
  • 16:20 finále muži, ME v boulderi
  • 17:45 finále ženy, ME v boulderi
TV program: nedeľa, 19. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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    Oscar Piastri počas druhého tréningu na Veľkej cene Belgicka.
    Oscar Piastri počas druhého tréningu na Veľkej cene Belgicka.
    Finále MS vo futbale či Veľká cena Belgicka. Športový program na dnes (19. júl)
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