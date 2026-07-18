Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - nedeľa 19. júl (34. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes vyvrcholia tridsiatym štvrtým hracím dňom.
Svetový šampionát dnes spozná nového majstra sveta. Európsky šampión Španielsko sa pokúsi získať druhý titul majstra sveta, zatiaľ čo Argentína môže ako prvá reprezentácia od Brazílie v roku 1962 titul obhájiť.
Vo finále na seba narazia najvyššie postavené tímy v rebríčku FIFA - Argentíne patrí 1. miesto, Španielsko je na 2. priečke.
Zápas je na programe o 21:00 na štadióne v East Rutherforde v New Jersey.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Kto ovládne MS? Tipéri aj bookmaker Niké majú jasno
Analýza: Španielsko - Argentína
Dnes je na programe finále Španielska s Argentínou. Na jednej strane futbalová dominancia a na druhej tím, ktorý vie vyhrávať aj zápasy, v ktorých nie je lepší. Finále preto sľubuje výnimočný súboj štýlov. Tipéri v Niké v ňom mierne favorizujú Španielsko. Až 58 % z nich verí, že La Furia Roja získa titul majstrov sveta. Najväčším kandidátom na strelenie gólu je pre stávkarov zase Lamine Yamal. Podľa hlavného bookmakera Niké Richarda Slušného bude rozhodovať každý detail. „Vo finále o titul majstra sveta mierne favorizujem Španielsko, no očakávam veľmi vyrovnaný zápas, ktorý pokojne môže dospieť až do predĺženia. Veľa gólov podľa mňa neuvidíme, preto sa mi pozdáva tip na maximálne dva góly," opisuje svoj tiket Richard Slušný.
Odvážne tikety, ktoré stoja za to
Finále prilákalo aj množstvo tiketov. Jeden z tipérov napríklad verí, že Argentína strelí vo finále minimálne dva góly. Na kurz 3,30 vsadil 2 300 eur a môže získať 7 590 eur. Ďalší vložil 1 000 eur na titul Španielska s možnou výhrou 1 650 eur. Rovnaký vklad smeroval aj na triumf Argentíny do rozhodnutia, ktorý by priniesol 2 300 eur. Skutočnou lahôdkou je však tiket s kurzom 16,00. Jeho autor predpokladá, že Argentína otvorí skóre, no majstrom sveta sa napokon stane Španielsko. Pri vklade 850 eur môže vyhrať až 13 600 eur.
Široká ponuka kurzov
Ak si myslíte, že finále prečítate lepšie ako ostatní, teraz je ten správny čas to ukázať. Široká kurzová ponuka Niké zďaleka nekončí len pri tipoch na víťaza, góly, či rohy. Trafíte počet ofsajdov, faulov, či kariet a kto ich dostane? Padne penalta alebo rozhodne VAR? Rozhodne sa už do prestávky alebo až po predĺžení? Možností je množstvo a práve finále patrí medzi zápasy, pri ktorých sa tipéri neboja ukázať, že futbal naozaj vedia čítať. Trúfnete si aj vy?
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