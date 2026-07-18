Chladoňová išla kvalitnú časovku, dlho bola líderkou. Visma oslavuje aj ďalší úspech

Baloise Ladies Tour 2026
Výsledky 3A etapy (časovka: Maaseik - Maaseik, 8,4 km):
1.
Zoe Bäckstedtová
CANYON//SRAM
10:08 min
2.
Felicity Wilson-Haffendenová
Lidl - Trek
+ 13 s
3.
Lotte Kopecká
SD Worx - Protime
+ 20 s
4.
Millie Couzensová
Fenix-Premier Tech
+ 22 s
5.
Fleur Moorsová
Lidl - Trek
+ 24 s
6.
Femke Markusová
SD Worx - Protime
+ 29 s
11.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 36 s
Výsledky 3B etapy (Maaseik - Maaseik, 104,8 km):
1.
Nienke Veenhovenová
Visma-Lease a Bike
2:36:01 h
2.
Gladys Verhulst-Wildová
AG Insurance - Soudal
+ 0 s
3.
Maike van der Duinová
CANYON//SRAM
+ 0 s
4.
Clara Copponiová
Lidl - Trek
+ 0 s
5.
Lotte Kopecká
SD Worx - Protime
+ 0 s
6.
Linda Zanettiová
Uno-X Mobility
+ 0 s
78.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 13 s
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová má za sebou zaujímavý deň na belgických pretekoch Baloise Tour. V sobotu absolvovala dve poletapy.
Najskôr krátko po jedenástej hodine nastúpila v meste Maaseik na krátku rovinatú časovku na 8,4 km, ktorú prešla rýchlosťou takmer 47 km/h.
Jazdkyňa tímu Visma-Lease a Bike dlho sedela v kresle priebežnej líderky, no napokon ju predstihlo desať súperiek na čele s víťaznou Zoe Bäckstedtovou.
Dvojnásobná britská šampiónka a víťazka Baloise Tour 2025 bola o 36 sekúnd rýchlejšia než mladá Slovenka a vrátila sa na čelo priebežného poradia.
Následne vo fialovom drese zvládla aj rovinatú 104,8 km dlhú etapu a pred záverečnou štvrtou etapou disponuje náskokom 23 sekúnd pred druhou Austrálčankou Felicity Wilson-Haffendenovou.
Etapu s označením 3B vyhrala Chladoňovej tímová kolegyňa Nienke Veenhovenová, pre ktorú to bolo druhé víťazstvo na tomto podujatí. Na tretiu pódiovú priečku Charlotte Kollová stráca dve sekundy.
Chladoňová nemá ambície v celkovom poradí, a tak prišla do cieľa 3B etapy s ďalšou malou stratou, tentokrát trinástich sekúnd. Pred záverečnou etapou figuruje na 55. mieste s mankom 1:50 minúty.
Priebežné poradie po 3. etape
1.
Zoe Bäckstedtová
CANYON//SRAM
8:44:44 h
2.
Felicity Wilson-Haffendenová
Lidl - Trek
+ 23 s
3.
Charlotte Koolová
Fenix-Premier Tech
+ 30 s
4.
Millie Couzensová
Fenix-Premier Tech
+ 31 s
5.
Nienke Veenhovenová
Visma-Lease a Bike
+ 32 s
6.
Fleur Moorsová
Lidl - Trek
+ 34 s
55.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 1:50 min