    Chladoňová išla kvalitnú časovku, dlho bola líderkou. Visma oslavuje aj ďalší úspech

    Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|18. júl 2026 o 23:49
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    Opätovnou líderkou podujatia je Britka Zoe Bäckstedtová.

    Baloise Ladies Tour 2026

    Výsledky 3A etapy (časovka: Maaseik - Maaseik, 8,4 km):

    1.

    GBR

    Zoe Bäckstedtová

    CANYON//SRAM

    10:08 min

    2.

    AUS

    Felicity Wilson-Haffendenová

    Lidl - Trek

    + 13 s

    3.

    BEL

    Lotte Kopecká

    SD Worx - Protime

    + 20 s

    4.

    GBR

    Millie Couzensová

    Fenix-Premier Tech

    + 22 s

    5.

    BEL

    Fleur Moorsová

    Lidl - Trek

    + 24 s

    6.

    NLD

    Femke Markusová

    SD Worx - Protime

    + 29 s

    11.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    + 36 s

    Výsledky 3B etapy (Maaseik - Maaseik, 104,8 km):

    1.

    NLD

    Nienke Veenhovenová

    Visma-Lease a Bike

    2:36:01 h

    2.

    FRA

    Gladys Verhulst-Wildová

    AG Insurance - Soudal

    + 0 s

    3.

    NLD

    Maike van der Duinová

    CANYON//SRAM

    + 0 s

    4.

    FRA

    Clara Copponiová

    Lidl - Trek

    + 0 s

    5.

    BEL

    Lotte Kopecká

    SD Worx - Protime

    + 0 s

    6.

    CHE

    Linda Zanettiová

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    78.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    + 13 s

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová má za sebou zaujímavý deň na belgických pretekoch Baloise Tour. V sobotu absolvovala dve poletapy.

    Najskôr krátko po jedenástej hodine nastúpila v meste Maaseik na krátku rovinatú časovku na 8,4 km, ktorú prešla rýchlosťou takmer 47 km/h.

    Jazdkyňa tímu Visma-Lease a Bike dlho sedela v kresle priebežnej líderky, no napokon ju predstihlo desať súperiek na čele s víťaznou Zoe Bäckstedtovou.

    Dvojnásobná britská šampiónka a víťazka Baloise Tour 2025 bola o 36 sekúnd rýchlejšia než mladá Slovenka a vrátila sa na čelo priebežného poradia.

    Následne vo fialovom drese zvládla aj rovinatú 104,8 km dlhú etapu a pred záverečnou štvrtou etapou disponuje náskokom 23 sekúnd pred druhou Austrálčankou Felicity Wilson-Haffendenovou.

    Etapu s označením 3B vyhrala Chladoňovej tímová kolegyňa Nienke Veenhovenová, pre ktorú to bolo druhé víťazstvo na tomto podujatí. Na tretiu pódiovú priečku Charlotte Kollová stráca dve sekundy.

    Chladoňová nemá ambície v celkovom poradí, a tak prišla do cieľa 3B etapy s ďalšou malou stratou, tentokrát trinástich sekúnd. Pred záverečnou etapou figuruje na 55. mieste s mankom 1:50 minúty.

    Priebežné poradie po 3. etape

    1.

    GBR

    Zoe Bäckstedtová

    CANYON//SRAM

    8:44:44 h

    2.

    AUS

    Felicity Wilson-Haffendenová

    Lidl - Trek

    + 23 s

    3.

    NLD

    Charlotte Koolová

    Fenix-Premier Tech

    + 30 s

    4.

    GBR

    Millie Couzensová

    Fenix-Premier Tech

    + 31 s

    5.

    NLD

    Nienke Veenhovenová

    Visma-Lease a Bike

    + 32 s

    6.

    BEL

    Fleur Moorsová

    Lidl - Trek

    + 34 s

    55.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    + 1:50 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová.
    Chladoňová išla kvalitnú časovku, dlho bola líderkou. Visma oslavuje aj ďalší úspech
    so 23:49
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