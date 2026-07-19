Giganti si urobili z MS hodový zápas. Mbappé hovoril o hanbe, prepísal dejiny

Kto povedal, že zápas o tretie miesto nemá žiadny význam? Francúzsko a Anglicko predviedli možno najzábavnejší zápas celých majstrovstiev sveta.
V Miami padlo až desať gólov, diváci sledovali útočnú šou bez obrán a po záverečnom hvizde sa súperi navzájom objímali. Aj zdolaní Francúzi odchádzali z ihriska s úsmevom.
Angličania zvíťazili 6:4 a po 60 rokoch získali medailu na majstrovstvách sveta.
„Bol to bláznivý, naozaj bláznivý zápas,“ priznal Bukayo Saka, ktorý strelil tri góly a stal sa mužom zápasu.
VIDEO: Hetrik Saku
Na ihrisku sa odohrali akoby dva úplne odlišné zápasy – jeden bez francúzskeho sebavedomia, charakteru, nasadenia v osobných súbojoch a futbalovej identity, druhý po prestávke, keď sa Francúzi konečne prebrali.
Prvý polčas bol z francúzskeho pohľadu katastrofou. Angličania ich úplne zničili, prevýšili vo všetkých herných činnostiach a Francúzi odchádzali do kabín za stavu 0:4 so sklonenými hlavami a pocitom hlbokej hanby.
Anglicko rozobralo Francúzov do prestávky
Počas úvodných 45 minút ich súper doslova rozobral na súčiastky a Francúzsko si vlastnými chybami pripravilo futbalovú paródiu, ktorá ho stála šancu na lepší výsledok.
Francúzsko nezničili iba anglickí Three Lions, ale vo veľkej miere aj ono samo. Nadviazalo tak na nevýrazný výkon zo semifinále proti Španielsku.
V priebehu dvoch zápasov inkasovalo šesť gólov za sebou, z toho štyri ešte pred prestávkou v súboji o tretie miesto.
"Mužstvo sa akoby samo ponorilo do tmy – a to napriek tomu, že sa hralo za bieleho dňa a dusné miamské počasie lepilo dresy na telá hráčov.
Francúzi síce môžu povedať, že „premočili dres“, no v ich prípade to platilo skôr z meteorologického než futbalového hľadiska," napísal denník Le Parisien. Chýbala energia, intenzita aj hrdosť, ktoré ich zdobili počas väčšiny turnaja.
Druhý polčas patril Francúzom
Po zmene strán však prišla veľká odpoveď. Francúzsko vedené dvojgólovým Kylianom Mbappém sa vrátilo do zápasu a premenilo druhý polčas na strhujúcu prestrelku, ktorá dodala súboju o bronz dramatický aj historický rozmer.
Francúzi znížili na 4:3 a pokojne mohli vyrovnať. Šancí mali neúrekom. Sám Michael Olise mohol streliť tri góly, no nedal ani jeden.
Napriek francúzskemu náporu však Angličania duel zvládli a zvíťazili 6:4.
MS vo futbale 2026 - zápas o bronz
Francúzsko - Anglicko 4:6 (0:4)
Góly: 48. a 66. Mbappe, 54. Barcola, 90.+6 Dembele - 37., 45.+1 a 87. Saka (tretí z 11 m), 3. Rice, 18. Konsa, 90.+8 Bellingham.
Rozhodcovia: Valenzuela - Urrego, Moreno (všetci Ven.)
Diváci: 64.478
Francúzsko: Maignan – Gusto (90.+1 Kounde), Konate (46. Upamecano), Lacroix, Hernandez (46. Digne) – Zaire-Emery, Rabiot – Olise, Cherki (46. Dembele), Doue (46. Barcola) – Mbappe
Anglicko: Henderson – Quansah (83. James), Konsa, Guehi (90.+2 Chalobah), Spence – Rice – Saka, Eze (79. Bellingham), Rogers, Rashford (46. Watkins) – Toney (79. Anderson)
„Sme sklamaní, že sme sa nedostali do finále. Prvý polčas bol z našej strany výborný, druhý ovládli oni, ale napokon nám dva góly stačili na víťazstvo,“ povedal krídelník Arsenalu pre BBC Sport.
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Prezradil aj zaujímavý moment pred penaltou, po ktorej skompletizoval hetrik.
Saka: Jude mi povedal, aby som si išiel po hetrik
„Jude ten pokutový kop vôbec nechcel zahrávať. Bol prvý, kto mi povedal: Choď si po hetrik.“
Saka priznal, že po vyradení s Argentínou stále cíti sklamanie.
„Samozrejme, rád by som v semifinále zohral väčšiu úlohu, ale teraz je už neskoro o tom hovoriť. Veľmi to bolí, no musíme držať hlavy hore a sústrediť sa na ďalšiu výzvu.
Je to frustrujúce, ale dôležité je, ako na to zareagujete a či túto skúsenosť využijete ako motiváciu do budúcnosti.“
Jude Bellingham sa zároveň zapísal do histórie anglického futbalu. Ako prvý hráč Anglicka strelil sedem gólov na jednom turnaji majstrovstiev sveta alebo majstrovstiev Európy.
Mbappé priznal hanbu
„Po prvom polčase chápem ľudí, ktorí povedia, že to bola hanba a že sme nerešpektovali reprezentačný dres,“ povedal kapitán Francúzska pre televíziu M6.
„Ja by som skôr povedal, že sme boli jednoducho ľudia. A, žiaľ, na takejto úrovni si nemôžeme dovoliť byť ľuďmi. Boli sme úplne otrasení a myslím si, že nás Angličania poriadne prebudili.“
Hoci výsledok nepriniesol spokojnosť, 27-ročný útočník vyzdvihol mentálnu silu svojho tímu po zmene strán.
P
Hráč
Krajina
Góly
Zápasy
Obdobie
1.
Kylian Mbappé
Francúzsko
22
22
2018, 2022, 2026
2.
Lionel Messi
Argentína
21
33
2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
3.
Miroslav Klose
Nemecko
16
24
2002, 2006, 2010, 2014
4.
Ronaldo
Brazília
15
19
1994, 1998, 2002, 2006
5.
Gerd Müller
Nemecko
14
13
1970, 1974
6.
Harry Kane
Anglicko
14
18
2018, 2022, 2026
7.
Just Fontaine
Francúzsko
13
6
1958
8.
Pelé
Brazília
12
14
1958, 1962, 1966, 1970
„V druhom polčase sme sa opäť stali špičkovými hráčmi, mentálnymi strojmi, ktoré už necítia žiadne emócie. Druhý polčas sme vyhrali, ale napokon sme nevyhrali zápas,“ skonštatoval Mbappé.
Proti Anglicku strelil dva góly a s 22 presnými zásahmi sa osamostatnil na čele historickej tabuľky strelcov majstrovstiev sveta, keď predstihol Lionela Messiho.
Olise prekonal rekord Pelého
Mbappé je zároveň s desiatimi gólmi najlepším strelcom turnaja. Toľko presných zásahov dal naposledy na jedných majstrovstvách sveta Nemec Gerd Müller v roku 1970.
Napriek tomu odchádza z USA bez medaily.
„Messi vo finále určite skóruje. Ja sa len snažím pomôcť svojmu tímu zvíťaziť,“ dodal Mbappé.
Tieto majstrovstvá sveta sú pre Michaela Oliseho prelomové. Francúzsky stredopoliar očaril futbalový svet a na šampionáte prekonal jeden z rekordov, ktoré sa zdali byť nedosiahnuteľné. Rekord samotného Pelého.
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Po dvoch asistenciách pre Kyliana Mbappého proti Anglicku má hráč Bayernu Mníchov na konte už sedem gólových prihrávok na tomto svetovom šampionáte.
Prekonal tak legendárneho Pelého, ktorý na MS 1970 v Mexiku nazbieral šesť asistencií. Olise sa tým stal najlepším nahrávačom v histórii jedného svetového šampionátu.
Tuchel: Zápasy si vyberajú obrovskú daň
Thomas Tuchel po zápase vyzdvihol výkon svojho tímu napriek tomu, že Anglicko zostalo pred bránami finále.
Podľa neho rozhodujúcu úlohu zohrala únava, ktorá sa naplno prejavila po prestávke.
„Na štyri zápasy to stačilo. Odohrali sme brilantný prvý polčas, no druhý bol veľmi turbulentný. Posledné týždne nás stáli obrovské množstvo síl. Museli sme sa vyrovnať s množstvom prekážok a hráči boli fantastickí,“ povedal nemecký tréner pre BBC Sport.
Priznal, že sa obával fyzickej náročnosti semifinále, keďže Argentína mala o deň viac na regeneráciu, kratšie cestovanie a Angličania odohrali predchádzajúce zápasy v horúčave, po predĺžení aj vo vysokej nadmorskej výške.
„V druhom polčase bolo vidieť kŕče aj únavu, ale nikdy som nepochyboval o mentalite mužstva.“
Urobil všetko správne
Zastal sa aj Bukaya Saku, ktorého stiahol z ihriska.
„Urobil všetko správne. Mal som však pocit, že Morgan Rogers môže byť tým hráčom, ktorý prinesie niečo výnimočné.
Zápasy si vyberajú obrovskú daň, prichádzajú kŕče a tempo je enormné. Bukayo je pre nás kľúčový hráč. Dokonca som si ani neuvedomil, že strelil hetrik – úplne som stratil prehľad o strelcoch,“ priznal s úsmevom.
Na záver zdôraznil, že výkon proti Argentíne je podľa neho dôležitým krokom vpred.
„Pred ôsmimi rokmi boli majstrami sveta, pred štyrmi hrali finále. Stále medzi nami existuje rozdiel, ale toto je prvý krok. Dokázali sme ich zdolať.
Ďalším krokom bude Španielsko v Lige národov. Keď vidíte, ako váš tím bojuje, dodáva vám to energiu. Únava príde až neskôr a zajtra bude bolieť sledovať finále, no celkovo mi tento výkon viac energie dal, než zobral.“
Deschamps sa lúčil veľkou obmenou zostavy
Didier Deschamps vo svojom poslednom zápase na lavičke francúzskej reprezentácie urobil v základnej zostave proti Anglicku v súboji o tretie miesto na majstrovstvách sveta množstvo zmien. Celkovo ich bolo šesť.
Mike Maignan, Adrien Rabiot, Michael Olise, Désiré Doué a Kylian Mbappé boli jediní, ktorí zostali v zostave po utorkovej semifinálovej prehre so Španielskom (0:2) v Dallase.
Aby šéf francúzskej lavičky zakončil svoje pôsobenie na dobrej vlne, rozhodol sa dať herný čas hráčom, ktorí sa toto leto v Amerike na trávniku objavovali len minimálne.
V obrane zmenil všetko
V útoku nastúpil Rayan Cherki ako desiatka, v strede poľa sa k Rabiotovi, ktorého striedanie cez polčas proti La Roje oslabilo hru Francúzov, pripojil Warren Zaïre-Emery.
V obrane sa zmenilo úplne všetko: Gusto, Konaté, Lacroix a Theo Hernandez. Maignan si mohol oddýchnuť tiež, ale Brice Samba bol zranený, a tak do zápasu nemohol naskočiť.
K zmenám došlo aj na strane Anglicka. Thomas Tuchel, ktorý nie je veľkým fanúšikom tohto „malého finále“, sa rozhodol vynechať dvoch najlepších hráčov tímu na tomto svetovom šampionáte – Harryho Kanea a Judea Bellinghama.
V bráne prepustil Jordan Pickford miesto Deanovi Hendersonovi. Kapitánsku pásku po absentujúcom Kaneovi prevzal záložník Arsenalu Declan Rice.