Saka hetrikom vystrelil Anglicku bronz na MS. Francúzi z 0:4 takmer vykúzlili zázrak

MS vo futbale 2026 - zápas o bronz
Francúzsko - Anglicko 4:6 (0:4)
Góly: 48. a 66. Mbappe, 54. Barcola, 90.+6 Dembele - 37., 45.+1 a 87. Saka (tretí z 11 m), 3. Rice, 18. Konsa, 90.+8 Bellingham.
Rozhodcovia: Valenzuela - Urrego, Moreno (všetci Ven.)
Diváci: 64.478
Francúzsko: Maignan – Gusto (90.+1 Kounde), Konate (46. Upamecano), Lacroix, Hernandez (46. Digne) – Zaire-Emery, Rabiot – Olise, Cherki (46. Dembele), Doue (46. Barcola) – Mbappe
Anglicko: Henderson – Quansah (83. James), Konsa, Guehi (90.+2 Chalobah), Spence – Rice – Saka, Eze (79. Bellingham), Rogers, Rashford (46. Watkins) – Toney (79. Anderson)
Futbalisti Anglicka získali bronzové medaily na MS v USA, Kanade a Mexiku. V súboji o 3. miesto zdolali v Miami hráčov Francúzska 6:4 najmä vďaka hetriku Bukaya Saku.
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„Albion“ rozhodol o triumfe v prvom dejstve, ktoré vyhral 4:0, v druhom polčase nestačila „Les Bleus“ ani stíhacia jazda a dva góly Kyliana Mbappého.
Francúzsky kapitán prekonal s 22. presným zásahom na šampionátoch rekordný zápis Lionela Messiho.
Angličania si urobili z prvého polčasu exhibíciu. Defenzívu francúzskeho výberu viackrát rozobrali a viedli o štyri góly.
VIDEO: Hetrik Saku
Vyzeralo to na mimoriadne trpkú rozlúčku trénera Didiera Deschampsa s lavičkou „Les Bleus“, keďže MS 2026 sú jeho poslednými pri kormidle Francúzov.
Napokon jeho hráči zabojovali a v druhom polčase siahali na vyrovnanie v ofenzívnom divadle. Diváci na Floride videli najgólovejší zápas v súboji o bronz v histórii svetových šampionátov.
Doteraz ním bolo stretnutie medzi Francúzskom a Západným Nemeckom na záverečnom turnaji vo Švédsku v roku 1958, ktorý sa skončil výsledkom 6:3 pre Francúzov.
Na spomínanom šampionáte strelil Just Fontaine najvyšší počet gólov za jeden turnaj (13). Odvtedy sa mu priblížil iba v roku 1970 legendárny Nemec Gerd Müller s desiatimi presnými zásahmi, ktorého dorovnal na prebiehajúcom turnaji v zámorí Mbappé.
Ten má po svojom treťom svetovom šampionáte na konte 22 gólov, čím prekonal rekordný zápis Messiho.
Tridsaťdeväťročného argentínskeho kapitána čaká v nedeľu finálový duel proti Španielsku, v ktorom sa môže vyrovnať Mbappému na čele historickej tabuľky strelcov.
Na zisk Zlatej kopačky turnaja bude musieť hviezda „Albicelestes“ streliť minimálne dva góly.
Do histórie šampionátov sa zapísal aj francúzsky krídelník Michael Olise, ktorý zakončil turnaj so siedmimi asistenciami, čím prekonal doterajších rekordných šesť od legendárneho Brazílčana Pelého (1970).
Anglicko odišlo s cenným kovom z MS prvýkrát od roku 1966. Práve vtedy získalo svoj jediný titul majstrov sveta na domácej pôde, pričom odvtedy pokračuje jeho čakanie na ďalší triumf z veľkého turnaja.
Francúzi neskompletizovali medailovú bilanciu, ktorú mohli mať v zbierke, keďže v roku 2018 vyhrali turnaj v Rusku a pred štyrmi rokmi brali striebro v Katare.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Priebeh zápasu Francúzsko - Anglicko
I. polčas:
Iba na lavičke Anglicka začali kapitán Kane, ťahúň stredu poľa Bellingham či ďalšie stálice základu ako Stones, James a Gordon.
Kapitánsku pásku prevzal Rice a práve on bol autorom prvej strely do priestoru brány, ktorá rovno skončila gólom.
Rice potiahol loptu po jej zisku dopredu a spoza brániaceho hráča nekompromisne zakončil k žrdi - 1:0.
VIDEO: Gól Anglicka na 1:0
Po jedenástich minútach mohli Angličania viesť 2:0, keď sa po nábehu za defenzívnu líniu presadil Saka, ale krídelník Arsenalu si nepostrážil postavenie a zbiehal z ofsajdu.
„Albion“ bol však aktívnejší, v ofenzíve uvoľnenejší a Francúzi sa bránili. Zaslúžene odskočil na rozdiel dvoch gólov v 18. minúte po presnom zásahu Konsu.
VIDEO: Gól Anglicka na 2:0
Francúzi pôsobili odovzdane a duel sa menil na anglickú exhibíciu. Zodpovedným prístupom navyšovali skóre a v 37. minúte rozobrali obranu „Les Bleus“.
Maignana absolútne potopila obrana, ktorá sa nevrátila späť v dostatočnom počte a Angličanom zostávalo veľa času na vyšachovanie francúzskeho brankára.
Loptu doklepol do siete Saka, ktorý pridal druhý gól v nadstavenom čase po presnej strele ľavačkou a upravil už na hrozivých 4:0.
II. polčas:
Francúzi išli do druhého polčasu zachraňovať česť a odvrátiť hroziaci debakel. Deschamps po zmene strán reagoval hneď štvornásobným striedaním, keď z ihriska stiahol kvarteto Konate, Hernandez, Doue, Cherki a do hry poslal Dembeleho, Barcolu, Digneho a Upamecana.
Francúzi vybehli na trávnik v Miami ako vymenení a už v 48. minúte strelil kontaktný gól Mbappe po asistencii Oliseho.
Pre kapitána „Les Bleus“ to bol gól s poradovým číslo deväť na tomto turnaji, Olise zaznamenal šiestu asistenciu.
VIDEO: Gól Francúzska na 1:4
Francúzi pokračovali v dobiehaní manka a v 54. minúte prehrávali o dva góly zásluhou Barcolu. Po hodine hry predviedol famózny reflex Maignan, ktorý vytiahol zákrok na bránkovej čiare a udržal svoj tím v boji o bronz.
Anglicku pasivita vzala finálovú účasť a približovala aj neuveriteľnú stratu štvorgólového náskoku.
Zápas mohol uzavrieť striedajúci Bellingham v 81. minúte, keď sa však dostal až príliš blízko k Maignanovi a neskóroval.
Na opačnej strane mal vzápätí vyrovnanie na kopačke Olise, avšak vo výbornej pozícii minul bránu.
„Tri levy“ napokon bronz spečatili v 87. minúte, keď po faule Gusta na Spencea premenil pokutový kop Saka a zaknihoval hetrik.
VIDEO: Gól Francúzska na 4:5
Francúzi ešte zdramatizovali záver zásahom Dembeleho, ktorý však prišiel príliš neskoro. Divoký duel uzavrel gól Bellinhama v ôsmej minúte nadstavenia.
Hlasy po zápase
Bukayo Saka, krídelník Anglicka, autor hetriku: „Bol to šialený zápas. Oba tímy sme stále dosť sklamaní, že sme sa nedostali do finále. Pre nás išlo o to, aby sme krajine priniesli najlepší výsledok na majstrovstvách sveta za posledných 60 rokov. S konečným výsledkom sme však spokojní. Prvý polčas nám zabezpečil víťazstvo. Počas celého turnaja sme sa postupne zlepšovali a dosiahli sme úžasné výsledky. Proti Argentíne sme to nezvládli a všetkých nás to veľmi bolí. Som si istý, že rovnako to vnímajú aj fanúšikovia doma.“
Thomas Tuchel, tréner Anglicka: „To, čo sa tu odohralo, bolo ako štyri zápasy. Šialený prvý polčas a búrlivý druhý polčas. Dalo sa vidieť, aký rozdiel môže urobiť jeden deň. Boli sme veľmi unavení a vyčerpaní z posledných týždňov. Obrovská pochvala a rešpekt za mentalitu, ktorú sme preukázali napriek všetkým ťažkostiam. Absolútne brilantné. Bukayo (Saka) ukázal, že je kľúčovým hráčom, o tom nebolo nikdy pochýb. Ani som si neuvedomil, že dal hetrik. Stratil som prehľad o strelcoch gólov.“
Kylian Mbappé, kapitán Francúzska: „Myslím si, že tu boli dve odlišné fázy. Pokiaľ ide o prvú, chápem, že niektorí si myslia, že to bola výsmešná hra a že sme neprejavili rešpekt voči dresu. Ja by som skôr povedal, že sme sa správali ako ľudia, a bohužiaľ, nemôžeme si dovoliť byť ľuďmi. Boli sme úplne omráčení a myslím si, že nás poriadne prebudili. V druhom polčase sme sa opäť stali hráčmi na najvyššej úrovni, mentálnymi strojmi bez citov, a tak sa nám podarilo vyhrať tento druhý polčas. Nevyhrali sme a je to škoda pre trénera. Chceli sme pre neho niečo urobiť a prvý polčas vyvoláva dojem, že sme ho sklamali, aj keď to nebolo našim zámerom. Chceme mu však poďakovať za všetko, čo pre nás urobil. Tento zápas nepoškvrní legendu Didiera Deschampsa.
Didier Deschamps, tréner Francúzska: „Samozrejme, je to prehra, prvý polčas bol neprehliadnuteľný. V reakcii na to sme však podali dobrý výkon. Mali sme dve šance na vyrovnanie na 4:4. Potom sme sa trochu viac vrhli do útoku, to vieme robiť. Bohužiaľ, je to moja vina, v prvom polčase som neurobil to, čo som mal. Podarilo sa nám urobiť aj niečo pozitívne, nie je to úplná katastrofa. Máme tím s ozajstnými futbalovými kvalitami, mladých hráčov, ktorí budú postupovať vyššie. Máme potenciál na dosiahnutie veľmi dobrých výsledkov. Panuje sklamanie, radšej by sme boli na treťom mieste.“