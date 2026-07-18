Mbappé proti Anglicku prekonal zápis Messiho. Je na čele historickej tabuľky strelcov

Francúz Kylian Mbappé v stretnutí o 3. miesto na MS proti Anglicku skóroval dvakrát a s 22 gólmi sa osamostatnil na čele historickej tabuľky strelcov.
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O jeden gól predstihol Lionela Messiho. Zároveň pred ním s desiatimi presnými zásahmi vedie tabuľku kanonierov na tohtoročnom turnaji, argentínsky útočník má ešte k dobru nedeľňajšie finále proti Španielsku.
Na šampionáte v 1958 strelil Just Fontaine najvyšší počet gólov za jeden turnaj (13). Odvtedy sa mu priblížil iba v roku 1970 legendárny Nemec Gerd Müller s desiatimi presnými zásahmi, ktorého dorovnal na prebiehajúcom turnaji v zámorí Mbappe.
Ten má po svojom treťom svetovom šampionáte na konte 22 gólov, čím prekonal rekordný zápis Messiho.
VIDEO: Mbappé strieľa 22. gól na MS
Tridsaťdeväťročného argentínskeho kapitána čaká v nedeľu finálový duel proti Španielsku, v ktorom sa môže vyrovnať Mbappému na čele historickej tabuľky strelcov.
Na zisk Zlatej kopačky turnaja bude musieť hviezda „Albicelestes“ streliť minimálne dva góly.
Do histórie šampionátov sa zapísal aj francúzsky krídelník Michael Olise, ktorý zakončil turnaj so siedmimi asistenciami, čím prekonal doterajších rekordných šesť od legendárneho Brazílčana Pelého (1970).
P
Hráč
Krajina
Góly
Zápasy
Obdobie
1.
Kylian Mbappé
Francúzsko
22
22
2018, 2022, 2026
2.
Lionel Messi ´
Argentína
21
33
2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
3.
Miroslav Klose
Nemecko
16
24
2002, 2006, 2010, 2014
4.
Ronaldo
Brazília
15
19
1994, 1998, 2002, 2006
5.
Gerd Müller
Nemecko
14
13
1970, 1974
6.
Harry Kane
Anglicko
14
18
2018, 2022, 2026
7.
Just Fontaine
Francúzsko
13
6
1958
8.
Pelé
Brazília
12
14
1958, 1962, 1966, 1970