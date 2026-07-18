    Francúzsko
    Francúzsko
    MS vo futbale 2026
    18.07.2026, Vyraďovacia fáza, O 3. miesto
    4 - 6
    0:3
    Anglicko
    Anglicko
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    Mbappé proti Anglicku prekonal zápis Messiho. Je na čele historickej tabuľky strelcov

    Kylian Mbappé.
    Kylian Mbappé. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|19. júl 2026 o 00:44
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    Rekordný gól dosiahol v 66. minúte duelu.

    Francúz Kylian Mbappé v stretnutí o 3. miesto na MS proti Anglicku skóroval dvakrát a s 22 gólmi sa osamostatnil na čele historickej tabuľky strelcov.

    O jeden gól predstihol Lionela Messiho. Zároveň pred ním s desiatimi presnými zásahmi vedie tabuľku kanonierov na tohtoročnom turnaji, argentínsky útočník má ešte k dobru nedeľňajšie finále proti Španielsku.

    Na šampionáte v 1958 strelil Just Fontaine najvyšší počet gólov za jeden turnaj (13). Odvtedy sa mu priblížil iba v roku 1970 legendárny Nemec Gerd Müller s desiatimi presnými zásahmi, ktorého dorovnal na prebiehajúcom turnaji v zámorí Mbappe.

    Ten má po svojom treťom svetovom šampionáte na konte 22 gólov, čím prekonal rekordný zápis Messiho.

    VIDEO: Mbappé strieľa 22. gól na MS

    Tridsaťdeväťročného argentínskeho kapitána čaká v nedeľu finálový duel proti Španielsku, v ktorom sa môže vyrovnať Mbappému na čele historickej tabuľky strelcov.

    Na zisk Zlatej kopačky turnaja bude musieť hviezda „Albicelestes“ streliť minimálne dva góly.

    Do histórie šampionátov sa zapísal aj francúzsky krídelník Michael Olise, ktorý zakončil turnaj so siedmimi asistenciami, čím prekonal doterajších rekordných šesť od legendárneho Brazílčana Pelého (1970).

    Najlepší strelci v histórii MS

    P

    Hráč

    Krajina

    Góly

    Zápasy

    Obdobie

    1.

    Kylian Mbappé

    FRA  Francúzsko

    22

    22

    2018, 2022, 2026

    2.

    Lionel Messi ´

    ARG  Argentína

    21

    33

    2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026

    3.

    Miroslav Klose

    DEU  Nemecko

    16

    24

    2002, 2006, 2010, 2014

    4.

    Ronaldo

    BRA  Brazília

    15

    19

    1994, 1998, 2002, 2006

    5.

    Gerd Müller

    DEU  Nemecko

    14

    13

    1970, 1974

    6.

    Harry Kane

    ENG  Anglicko

    14

    18

    2018, 2022, 2026

    7.

    Just Fontaine

    FRA  Francúzsko

    13

    6

    1958

    8.

    Pelé

    BRA  Brazília

    12

    14

    1958, 1962, 1966, 1970

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    4
    Anglicko
    ENG
    6

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    Domov»MS vo futbale 2026»Mbappé proti Anglicku prekonal zápis Messiho. Je na čele historickej tabuľky strelcov