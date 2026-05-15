    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    12:20
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Sledujte na Joj
    Joj

    Zápas, ktorý musíme vyhrať, hlásia Slováci. Nóri chcú druhú výhru, pri prvej bol aj Gáborík

    Hokejisti Slovenska počas tréningu pred MS 2026.
    Hokejisti Slovenska počas tréningu pred MS 2026. (Autor: TASR)
    Samuel Grega|15. máj 2026 o 19:30
    ShareTweet0

    Preview zápasu Slovensko - Nórsko.

    Gáborík, Meszároš, Tatar, Jurčo, Pánik a Daňo. To je šestica hráčov z NHL, ktorá si pamätá jedinú prehru Slovenska s Nórskom na MS.

    Bolo to v základnej skupine v roku 2015. Slováci podľahli Severanom 2:3.

    V slovenskom mužstve vtedy bolo spomenutých šesť hráčov z NHL, v nórskom ani jeden.

    Značná zámorská skupina nezvrátila historickú prehru. Teraz majú Slováci dvoch hráčov z NHL, Nóri opäť ani jedného.

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel GregaZ dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    Tieto mužstvá si skrížia hokejky v sobotu od 12:20 a pre oba tímy pôjde o úvodný duel majstrovstiev sveta 2026.

    „Ak chceme postúpiť, toto sú zápasy, ktoré jednoducho musíme vyhrať. Jednoznačne do toho tak pôjdeme. Je to síce prvý zápas, ale vieme, že sa hrá o veľké body,“ povedal slovenský útočník Martin Chromiak.

    Najväčší úspech mali na Slovensku

    Od roku 2015 sa tieto reprezentácie stretli na MS len raz. Slováci v roku 2023 vyhrali 4:1. Zo súčasného kádra si na túto výhru pamätá šestica hráčov. Kapitánom bol rovnako ako teraz Marek Hrivík.

    Teraz bude ambícia podobná - prejsť cez prvú prekážku a dobre sa naladiť na začiatok turnaja.

    Slovensko je v dueli favoritom. Ak nerátame len štatistiky z MS, s Nórskom ťahá päťzápasovú víťaznú šnúru.

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Slovenska počas tréningu pred MS 2026.
    Hokejisti Slovenska počas tréningu pred MS 2026.
    Zápas, ktorý musíme vyhrať, hlásia Slováci. Nóri chcú druhú výhru, pri prvej bol aj Gáborík
    Samuel Grega|dnes 19:30
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Slovenska počas tréningu pred MS 2026.
    Hokejisti Slovenska počas tréningu pred MS 2026.
    Zápas, ktorý musíme vyhrať, hlásia Slováci. Nóri chcú druhú výhru, pri prvej bol aj Gáborík
    Samuel Grega|dnes 19:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Zápas, ktorý musíme vyhrať, hlásia Slováci. Nóri chcú druhú výhru, pri prvej bol aj Gáborík