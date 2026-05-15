Zápas, ktorý musíme vyhrať, hlásia Slováci. Nóri chcú druhú výhru, pri prvej bol aj Gáborík

Gáborík, Meszároš, Tatar, Jurčo, Pánik a Daňo. To je šestica hráčov z NHL, ktorá si pamätá jedinú prehru Slovenska s Nórskom na MS.
Bolo to v základnej skupine v roku 2015. Slováci podľahli Severanom 2:3.
V slovenskom mužstve vtedy bolo spomenutých šesť hráčov z NHL, v nórskom ani jeden.
Značná zámorská skupina nezvrátila historickú prehru. Teraz majú Slováci dvoch hráčov z NHL, Nóri opäť ani jedného.
Tieto mužstvá si skrížia hokejky v sobotu od 12:20 a pre oba tímy pôjde o úvodný duel majstrovstiev sveta 2026.
„Ak chceme postúpiť, toto sú zápasy, ktoré jednoducho musíme vyhrať. Jednoznačne do toho tak pôjdeme. Je to síce prvý zápas, ale vieme, že sa hrá o veľké body,“ povedal slovenský útočník Martin Chromiak.
Najväčší úspech mali na Slovensku
Od roku 2015 sa tieto reprezentácie stretli na MS len raz. Slováci v roku 2023 vyhrali 4:1. Zo súčasného kádra si na túto výhru pamätá šestica hráčov. Kapitánom bol rovnako ako teraz Marek Hrivík.
Teraz bude ambícia podobná - prejsť cez prvú prekážku a dobre sa naladiť na začiatok turnaja.
Slovensko je v dueli favoritom. Ak nerátame len štatistiky z MS, s Nórskom ťahá päťzápasovú víťaznú šnúru.
„Keď nastupujete proti papierovo slabšiemu súperovi, hlavne na začiatku turnaja, býva to veľmi nepríjemné. Všetci ešte vládzu, sú plní energie. Nóri hrajú veľmi podobne ako Dáni, dá sa povedať skoro identicky,“ hovoril o prvom súperovi tréner Slovákov Vladimír Országh.
Nóri sú stabilným členom elitnej kategórie, ale už 12-krát za sebou skončili v základnej skupine. Do štvrťfinále síce dlho nepostúpili, ale ani raz nezostúpili. V nižšej kategórii hrali naposledy v roku 2005.
Najväčším úspechom Nórska v elitnej kategórii MS ostáva šieste miesto z roku 2011. Na Slovensku zdolali aj Švédov a Švajčiarov.
O rok na to postúpili opäť medzi najlepšiu osmičku, ale odvtedy sa im to ani raz nepodarilo.
Na lopate mali Američanov, nakoniec sa báli zostupu
Minulý rok sa Nóri len o chlp vyhli zostupu. Zachránili sa až v poslednom zápase, keď zdolali Maďarsko tesne 1:0. Bola to ich jediná výhra na turnaji.
V skupine získali štyri body a stačilo im to na šieste miesto pred Maďarskom a Kazachstanom. Najpamätnejší bol duel s USA, ktorý prehrali 5:6 až po predĺžení. V zápase pritom prehrávali 1:5 a boli blízko k obratu.
Hetrikom sa vtedy blysol mladík Stian Solberg. 20-ročný obranca je v kádri aj tento rok a mužstvo sa na neho bude spoliehať.
Solberg je jediný hráč nórskeho výberu, ktorý pôsobí v zámorí. V AHL hrá na farme Anaheimu a známy je svojou tvrdou hrou. V NHL ešte šancu nedostal.
Stian Solberg a Ken Jäger (vpravo) v zápase Švajčiarsko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2025. (Autor: TASR/Ritzau Scanpix via AP)
Bude to o nás, hlási Koch
Jediný hráč nórskeho výberu, ktorý má skúsenosti s profiligou je Andreas Martinsen. Najstarší hráč Nórska v minulosti nastupoval za Colorado, Montreal aj Chicago.
Fanúšikovia českej extraligy si môžu pamätať Eirika Salstena, ktorý vlani pôsobil v Karlových Varoch.
Väčšina nórskeho výberu v súčasnosti hrá v najvyššej nórskej (9 hráčov) alebo švédskej lige (8).
Mužstvu však chýbajú najväčšie hviezdy. V NHL hrala v uplynulom ročníku trojica Zuccarello, Lilleberg a Brandsegg-Nygård. Ani jeden z nich vo Fribourgu nie je.
„Pozerali sme si nejaké veci, ale vieme, že to bude primárne o nás. A o tom to na veľkom ihrisku celkovo je, musíme zostať kompaktní, nedávať zbytočné priestory a vyhrať,“ avizoval obranca Patrik Koch.
„Chceme hrať náš systém, našu hru, a každý musí byť zodpovedný v každom striedaní. Tak k tomu pristupujeme a rovnako budeme pristupovať ku každému ďalšiemu zápasu.“
Mladí, ale ťažkí
Nóri, podobne ako Slováci, prišli do Švajčiarska s veľmi mladým mužstvom. S priemerným vekom 26 rokov sú tretí najmladší. Na prvom mieste sú „o rok mladší“ Slováci.
Severania majú aj dvoch 18-ročných útočníkov, ktorí prešli draftom minulý rok. Celkovo až 14 hráčov Nórska sa narodilo už v tomto storočí.
Na kilách to však Nórom neuberá. Na šampionáte majú po Kanade druhý najťažší výber s priemernou váhou 89,8 kilogramov.
„Majú veľkých fyzických hráčov, hrajú priamočiaro, tvrdo, tlačia sa do bránky. Majú tam aj zopár hráčov so skúsenosťami z majstrovstiev sveta, takže pre nás to bude veľmi dôležitý zápas a musíme ho zvládnuť,“ hovoril Országh.
Nóri v príprave odohrali len štyri zápasy. Prehrali s Dánmi, vyhrali nad Maďarmi a dvakrát podľahli Lotyšom po predĺžení, resp. nájazdoch.
Zápas Slovensko – Nórsko odštartuje v sobotu o 12:20 v BCF aréne vo Fribourgu.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny A na MS v hokeji 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body