    Neskúsený tím, ale štvrťfinále dáme! + padne Nitra ako Rím? (Hokejový BOSS - špeciál k MS)

    Boris Valábik počas nahrávania podcastu Hokejový BOSS.
    Boris Valábik počas nahrávania podcastu Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
    Sportnet|14. máj 2026 o 12:00
    ShareTweet0

    Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

    Hokejová sezóna je v plnom prúde. Trio Hokejových BOSS-ov Boris, Ondro a Stano sa opäť zišlo, aby rozobralo aktuálne diane z posledných dní. A veru že, bolo o čom. 

    Chalani sa ešte vrátili k veľkému úspechu osemnástky na domácom šampionáte, z ktorého sme získali strieborné medaily.

    „Pocit hrdosti pre mladých ľudí, to bolo niečo krásne. Akurát ma mrzí, že vo finále sme to nerozbalili a hrali sme ustráchane. Až v závere, keď sme vysoko prehrávali, išli chalani bomby. Škoda, mohlo to byť ešte krajšie,“ povedal Boris.

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

    „Chlapci ale, tá atmosféra, to čo bolo?! Trenčín bola skvelá adresa pre tento šampionát. Zimomriavky,“ doplnil Stano.

    „Ja som prvýkrát v sezóne na hokeji tlieskal. Počas komentovania sa to nedá, ale teraz. Wau. Niečo úžasné,“ doplnil Ondro.

    Stano si následne vychutnal rubriku Neni Týždňa. Veď až tri kluby ohlásil zmeny na trénerskom poste. Najviac rezonoval šokujúci odchod trénera majstrov z Nitry Andreja Kmeča.

    „Bude zaujímavé sledovať, čo sa stane s Nitrou. Ale toto je také...padne ako Rím? Kto to teraz vezme, keď uvidí, že ani výhra v základnej časti, ani to, že si najofenzívnejší tím a si tréner majstra ti neudrží flek. Ak tam má prísť nejaký Yes Men, čo bude na všetko len pritakávať vedeniu, tak to ďakujem pekne,“ povedal ostro Boris.

    A potom už bola debata o majstrovstvách sveta. Na čo sa môžete tešiť?

    Čo všetko páni rozoberali v novom Hokejovom BOSS-ovi?

    • Ako vidia chalani šance slovenského tímu?
    • Kto by mal byť kapitánom?
    • Kde sú najväčšie obavy?
    • Kto bude streleckým lídrom?
    • Kto zažiari?
    • Na kom bude veľký tlak?
    • Čo čaká trénera Vladimíra Országha?
    • Aká je spomienka chalanov na zlatý rok 2002?
    • Kto by mohol byť nový tréner Popradu?
    • Aké zmeny očakávajú chalani v Trenčíne?
    • Kto sa stane majstrom sveta?

    Predikcie a odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

    Hokejový BOSS

    So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

    Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    Joj
    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    MS v hokeji 2026 - tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Boris Valábik počas nahrávania podcastu Hokejový BOSS.
    Boris Valábik počas nahrávania podcastu Hokejový BOSS.
    Neskúsený tím, ale štvrťfinále dáme! + padne Nitra ako Rím? (Hokejový BOSS - špeciál k MS)
    dnes 12:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Neskúsený tím, ale štvrťfinále dáme! + padne Nitra ako Rím? (Hokejový BOSS - špeciál k MS)