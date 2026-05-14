Neskúsený tím, ale štvrťfinále dáme! + padne Nitra ako Rím? (Hokejový BOSS - špeciál k MS)

Hokejová sezóna je v plnom prúde. Trio Hokejových BOSS-ov Boris, Ondro a Stano sa opäť zišlo, aby rozobralo aktuálne diane z posledných dní. A veru že, bolo o čom.
Chalani sa ešte vrátili k veľkému úspechu osemnástky na domácom šampionáte, z ktorého sme získali strieborné medaily.
„Pocit hrdosti pre mladých ľudí, to bolo niečo krásne. Akurát ma mrzí, že vo finále sme to nerozbalili a hrali sme ustráchane. Až v závere, keď sme vysoko prehrávali, išli chalani bomby. Škoda, mohlo to byť ešte krajšie,“ povedal Boris.
„Chlapci ale, tá atmosféra, to čo bolo?! Trenčín bola skvelá adresa pre tento šampionát. Zimomriavky,“ doplnil Stano.
„Ja som prvýkrát v sezóne na hokeji tlieskal. Počas komentovania sa to nedá, ale teraz. Wau. Niečo úžasné,“ doplnil Ondro.
Stano si následne vychutnal rubriku Neni Týždňa. Veď až tri kluby ohlásil zmeny na trénerskom poste. Najviac rezonoval šokujúci odchod trénera majstrov z Nitry Andreja Kmeča.
„Bude zaujímavé sledovať, čo sa stane s Nitrou. Ale toto je také...padne ako Rím? Kto to teraz vezme, keď uvidí, že ani výhra v základnej časti, ani to, že si najofenzívnejší tím a si tréner majstra ti neudrží flek. Ak tam má prísť nejaký Yes Men, čo bude na všetko len pritakávať vedeniu, tak to ďakujem pekne,“ povedal ostro Boris.
A potom už bola debata o majstrovstvách sveta. Na čo sa môžete tešiť?
Čo všetko páni rozoberali v novom Hokejovom BOSS-ovi?
- Ako vidia chalani šance slovenského tímu?
- Kto by mal byť kapitánom?
- Kde sú najväčšie obavy?
- Kto bude streleckým lídrom?
- Kto zažiari?
- Na kom bude veľký tlak?
- Čo čaká trénera Vladimíra Országha?
- Aká je spomienka chalanov na zlatý rok 2002?
- Kto by mohol byť nový tréner Popradu?
- Aké zmeny očakávajú chalani v Trenčíne?
- Kto sa stane majstrom sveta?
Predikcie a odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
