Košice nezvládli súboj o záchranu a zostupujú. Obrovský smútok zavládol aj v Púchove

Baráž o postup do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže si zahrajú futbalisti MFK Zvolen.
Tím zo stredu Slovenska obsadil konečné 2. miesto v MONACObet lige napriek piatkovej prehre 1:3 v stretnutí záverečného 30. kola na ihrisku Šamorína.
Jeho súper v dvojzápase (19. a 23. mája) bude predposledný tím Niké ligy, v ktorej je na programe posledné kolo nadstavby o udržanie.
Zaváhanie zvolenského tímu mohli potrestať hráči Liptovského Mikuláša. Tí potrebovali zdolať vonku Petržalku, ktorá už nemala šancu dostať sa na barážovú pozíciu.
Hostia v stretnutí viedli zásluhou Mateja Franka, v druhom polčase však vyrovnal Vladimír Bajtoš a šance Mikuláša na baráž pochoval Frank Appiah víťazným gólom Petržalky na 2:1 v 90. minúte duelu.
Zvolenčania takisto viedli, ale zápas v Šamoríne nezvládli. Napriek tomu si môžu vybojovať postup do Niké ligy.
Na súpera si budú musieť počkať do záverečného kola nadstavby o udržanie v elitnej slovenskej súťaže.
Priamy súboj čaká dvanáste KFC Komárno a jedenásty Tatran Prešov. Do baráže môže ešte spadnúť aj desiata MFK Skalica, ktorá privíta tabuľkového suseda MFK Ružomberok.
Do tretej ligy zostúpili Slávia TU Košice, MŠK Púchov a Stará Ľubovňa Redfox Football Club.
Jasnými majstrami sa stali hráči Dukly Banská Bystrica, ktorí v záverečnom kole prehrali na pôde bratislavského Interu a celkovo nazbierali 66 bodov.
Zvolen skončil druhý so 49 bodmi a Liptovský Mikuláš mal o bod menej.
MONACObet liga - 30. kolo:
Púchov - Považská Bystrica 0:1 (0:1)
Gól: 22. Zemko
ČK: 90.+4 Zemko po druhej ŽK
Stará Ľubovňa - Malženice 1:2 (0:1)
Góly: 78. Krawczyk – 21. Adewale Alabi, 59. Mojžiš
Šamorín - Zvolen 3:1 (1:1)
Góly: 12. Avetisian, 72. Castellano, 76. Ballack – 8. Petrák
Žilina B - Slávia TU Košice 4:0 (1:0)
Góly: 36. Prokop, 59. Petruška, 62. Staník, 76. Hranica
Inter - Banská Bystrica 1:0 (0:0)
Gól: 76. Kušnír
Petržalka - Liptovský Mikuláš 2:1 (0:1)
Góly: 70. Bajtoš, 90. Appiah – 38. Franko
Pohronie - Slovan B 2:1 (0:0)
Góly: 47. Diviš, 66. Coulibaly (vl.) – 49. Murko
Lehota pod Vtáčnikom - ViOn Zlaté Moravce 3:3 (2:2)
Góly: 3. Smatlák, 40. Hodúr, 73. Atiki - 4. Ousaye, 23. Mondek, 90. Macák
