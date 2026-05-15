Košice nezvládli súboj o záchranu a zostupujú. Obrovský smútok zavládol aj v Púchove

Futbalisti Slávia TU Košice. (Autor: Archív LK)
Sportnet, TASR|15. máj 2026 o 18:54
Do baráže o Niké ligu postúpili futbalisti Zvolena.

Baráž o postup do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže si zahrajú futbalisti MFK Zvolen.

Tím zo stredu Slovenska obsadil konečné 2. miesto v MONACObet lige napriek piatkovej prehre 1:3 v stretnutí záverečného 30. kola na ihrisku Šamorína.

Jeho súper v dvojzápase (19. a 23. mája) bude predposledný tím Niké ligy, v ktorej je na programe posledné kolo nadstavby o udržanie.

Zaváhanie zvolenského tímu mohli potrestať hráči Liptovského Mikuláša. Tí potrebovali zdolať vonku Petržalku, ktorá už nemala šancu dostať sa na barážovú pozíciu.

Hostia v stretnutí viedli zásluhou Mateja Franka, v druhom polčase však vyrovnal Vladimír Bajtoš a šance Mikuláša na baráž pochoval Frank Appiah víťazným gólom Petržalky na 2:1 v 90. minúte duelu.

Zvolenčania takisto viedli, ale zápas v Šamoríne nezvládli. Napriek tomu si môžu vybojovať postup do Niké ligy.

Na súpera si budú musieť počkať do záverečného kola nadstavby o udržanie v elitnej slovenskej súťaže.

Priamy súboj čaká dvanáste KFC Komárno a jedenásty Tatran Prešov. Do baráže môže ešte spadnúť aj desiata MFK Skalica, ktorá privíta tabuľkového suseda MFK Ružomberok.

Do tretej ligy zostúpili Slávia TU Košice, MŠK Púchov a Stará Ľubovňa Redfox Football Club.

Jasnými majstrami sa stali hráči Dukly Banská Bystrica, ktorí v záverečnom kole prehrali na pôde bratislavského Interu a celkovo nazbierali 66 bodov.

Zvolen skončil druhý so 49 bodmi a Liptovský Mikuláš mal o bod menej.

MONACObet liga - 30. kolo:

Púchov - Považská Bystrica 0:1 (0:1)

Gól: 22. Zemko

ČK: 90.+4 Zemko po druhej ŽK

Stará Ľubovňa - Malženice 1:2 (0:1)

Góly: 78. Krawczyk – 21. Adewale Alabi, 59. Mojžiš

Šamorín - Zvolen 3:1 (1:1)

Góly: 12. Avetisian, 72. Castellano, 76. Ballack – 8. Petrák

Žilina B - Slávia TU Košice 4:0 (1:0)

Góly: 36. Prokop, 59. Petruška, 62. Staník, 76. Hranica

Inter - Banská Bystrica 1:0 (0:0)

Gól: 76. Kušnír

Petržalka - Liptovský Mikuláš 2:1 (0:1)

Góly: 70. Bajtoš, 90. Appiah – 38. Franko

Pohronie - Slovan B 2:1 (0:0)

Góly: 47. Diviš, 66. Coulibaly (vl.) – 49. Murko

Lehota pod Vtáčnikom - ViOn Zlaté Moravce 3:3 (2:2)

Góly: 3. Smatlák, 40. Hodúr, 73. Atiki - 4. Ousaye, 23. Mondek, 90. Macák

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
30
20
6
4
61:25
66
P
V
V
R
R
2
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
30
13
10
7
46:36
49
P
V
V
R
P
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
30
13
9
8
55:47
48
P
V
R
V
R
4
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
30
14
6
10
45:31
48
V
P
P
V
V
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
30
13
8
9
44:38
47
V
P
R
R
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
30
11
11
8
47:35
44
V
R
R
V
R
7
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
30
12
8
10
57:49
44
R
V
P
P
P
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
30
12
6
12
35:36
42
V
P
P
P
V
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
30
10
10
10
45:48
40
P
V
R
V
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
30
10
8
12
44:46
38
V
V
R
R
R
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
30
9
8
13
41:52
35
R
P
V
R
P
12
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
30
8
9
13
38:49
33
V
R
R
R
R
13
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
30
9
6
15
43:59
33
V
P
R
P
R
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
30
8
8
14
38:54
32
P
V
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
30
6
11
13
33:50
29
P
P
V
R
P
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
30
6
8
16
35:52
26
P
P
R
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

