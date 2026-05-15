Najväčší šláger slovenskej skupiny priniesol gólové hody. Švédi stíhali Kanade len jednu tretinu

MS v hokeji 2026 - skupina B
Kanada - Švédsko 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)
Góly: 3. Tavares (Nurse, Thomas), 16. O'Reilly (Vilardi, Rielly), 35. Holloway (Minten, DeMelo), 44. C. Brown (Martone, Minten), 53. Cozens (Martone, Nurse) – 29. Larsson (Jack Berglund), 32. Raymond (Ekman-Larsson, Jack Berglund), 36. Ekholm (Karlsson, Holmström)
Rozhodcovia: Brander (Fín.), Schrader – Laguzov (obaja Nem.), Hautamäki (Fín.)
Vylúčení: 3:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 7500
Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Scheifele, Celebrini, Crosby – Vilardi, Holloway, O'Reilly – Thomas, Cozens, Tavares – Brown, Minten, Martone – Mercer
Švédsko: Hellberg – Larsson, Ekholm, Ekman-Larsson, Johansson, Hägg, Persson – Raymond, Stenberg, Björck – Karlsson, Holmström, de La Rose – Petersson, Heineman, Sundqvist – Berglund, Silfverberg, Asplund
Hokejisti Kanady zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Švédsko po výsledku 5:3.
Rozhodujúci gól strelil v 44. minúte Connor Brown.
Zámorský výber odohrá svoj druhý zápas na turnaji v sobotu o 16.20 h proti Talianom, „Tre Kronor“ čaká v nedeľu v rovnakom čase severské derby s Dánskom.
Priebeh zápasu Kanada - Švédsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Vlažný úvod stretnutia netrval dlho, po 141 sekundách podnikli Kanaďania rýchly protiútok a Tavares zakončil presne - 1:0.
Hra sa potom prelievala, ale nebezpečnejší bol zámorský výber. Napriek tomu sa však tešili Švédi, ale nie dlho, keďže Stenbergov gól neplatil pre hru so zdvihnutou hokejkou.
Kanaďania potom udreli opäť, v ponechanej výhode im priniesol dvojgólový náskok O'Reilly.
II. tretina:
V druhej tretine však Švédi zlepšili pohyb, viac sa tlačili do ofenzívy a mali streleckú prevahu.
Tú zužitkovali po strele Larssona, ktorý znížil. Onedlho zaslúžene vyrovnal Raymond, ale Kanada išla opäť do vedenia po zásahu Hollowaya.
Ekholm však ešte v druhej tretine stihol vyrovnať.
III. tretina:
V treťom dejstve potešil javorové listy Brown, keď zužitkoval výbornú prihrávku Martoneho.
To už mali hráči zámorského výberu opäť viac síl. Víťazstvo favorita napokon ešte poistil sedem minút pred koncom Cozens.
Hlasy po zápase
Jet Greaves, brankár Kanady: „Zlepšovali sme sa počas zápasu. V tretej tretine sme odviedli dobrú prácu a sme nadšení, že sme získali tri body proti naozaj silnému tímu. Teraz musíme ďalej držať nohu na plyne.“
Mattias Ekholm, obranca Švédska: „Myslím si, že je dobré, že sme mali hneď na začiatku takéhoto silného súpera. Myslím si, že na turnaji nie je lepší tím, takže naši mladší hráči mali dobré privítanie na majstrovstvách sveta.“