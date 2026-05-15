    15.05.2026, Skupina B
    5 - 3
    2:0, 1:3, 2:0
    Najväčší šláger slovenskej skupiny priniesol gólové hody. Švédi stíhali Kanade len jednu tretinu

    Kanada oslavuje gól v zápase proti Švédsku na MS v hokeji 2026.
    Kanada oslavuje gól v zápase proti Švédsku na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|15. máj 2026 o 18:49
    Kanada dnes zdolala Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    Kanada - Švédsko 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

    Góly: 3. Tavares (Nurse, Thomas), 16. O'Reilly (Vilardi, Rielly), 35. Holloway (Minten, DeMelo), 44. C. Brown (Martone, Minten), 53. Cozens (Martone, Nurse) – 29. Larsson (Jack Berglund), 32. Raymond (Ekman-Larsson, Jack Berglund), 36. Ekholm (Karlsson, Holmström)

    Rozhodcovia: Brander (Fín.), Schrader – Laguzov (obaja Nem.), Hautamäki (Fín.)

    Vylúčení: 3:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 7500

    Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Scheifele, Celebrini, Crosby – Vilardi, Holloway, O'Reilly – Thomas, Cozens, Tavares – Brown, Minten, Martone – Mercer

    Švédsko: Hellberg – Larsson, Ekholm, Ekman-Larsson, Johansson, Hägg, Persson – Raymond, Stenberg, Björck – Karlsson, Holmström, de La Rose – Petersson, Heineman, Sundqvist – Berglund, Silfverberg, Asplund

    Hokejisti Kanady zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Švédsko po výsledku 5:3.

    Rozhodujúci gól strelil v 44. minúte Connor Brown.

    Zámorský výber odohrá svoj druhý zápas na turnaji v sobotu o 16.20 h proti Talianom, „Tre Kronor“ čaká v nedeľu v rovnakom čase severské derby s Dánskom.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:3
    3
    2
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Kanada - Švédsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Vlažný úvod stretnutia netrval dlho, po 141 sekundách podnikli Kanaďania rýchly protiútok a Tavares zakončil presne - 1:0.

    Hra sa potom prelievala, ale nebezpečnejší bol zámorský výber. Napriek tomu sa však tešili Švédi, ale nie dlho, keďže Stenbergov gól neplatil pre hru so zdvihnutou hokejkou.

    Kanaďania potom udreli opäť, v ponechanej výhode im priniesol dvojgólový náskok O'Reilly. 

    II. tretina:

    V druhej tretine však Švédi zlepšili pohyb, viac sa tlačili do ofenzívy a mali streleckú prevahu.

    John Tavares strieľa gól v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    John Tavares strieľa gól v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    John Tavares strieľa gól v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Brankár Švédska Magnus Hellberg v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Kanady oslavujú gól v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.Brankár Magnus Hellberg v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.Sidney Crosby a brankár Magnus Hellberg v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.Macklin Celebrini a Jacob Larsson v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.Sweden's Lucas Raymond, center, celebrates with his teammates after scoring during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's goaltender Jet Greaves is scored by Sweden's Jacob Larsson during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Sweden's Jacob Larsson, second from left, celebrates his goal with his teammates Sweden's Rasmus Asplund (74), Jack Berglund (15) and Jakob Silfverberg (33) during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly, top, scores past Sweden's goaltender Magnus Hellberg during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly, left, scores past Sweden's goaltender Magnus Hellberg during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's Macklin Celebrini, left, skates with the puck against Sweden's Andre Petersson during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly, second from left, celebrates his goal with his teammates Macklin Celebrini (71), Dylan Demelo (2), Dawson Mercer (19) and Morgan Rielly (44) during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's Sidney Crosby plays the puck during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly, right, celebrates a goal with his teammates Morgan Rielly (44) and Dylan Demelo after scoring during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's John Tavares, right, scores a goal past Sweden's goaltender Magnus Hellberg, left, and Andre Petersson during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's John Tavares, right, scores a goal past Sweden's goaltender Magnus Hellberg, left, and Andre Petersson during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's goaltender Jet Greaves makes a save between Canada's Denton Mateychuk, left, and Dylan Demelo and Sweden's Lucas Raymond, right, during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's goaltender Jet Greaves, left, defends the net as Sweden's Ivar Stenberg (41) tries to get his stick on the puck as Canada's Darnell Nurse, right, moves in, during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Sweden's Lucas Raymond, left, and Canada's Dylan Demelo, right, in action, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (SAlvatore di Nolfi/Keystone via AP)Canada's Dylan Holloway, left, vies for the puck against Sweden's Viggo Bjorck, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's Darnell Nurse, left, Sweden's Ivar Stenberg, top, and Canada's goaltender Jet Greaves, in action, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore di Nolfi/Keystone via AP)

    Tú zužitkovali po strele Larssona, ktorý znížil. Onedlho zaslúžene vyrovnal Raymond, ale Kanada išla opäť do vedenia po zásahu Hollowaya.

    Ekholm však ešte v druhej tretine stihol vyrovnať.

    III. tretina:

    V treťom dejstve potešil javorové listy Brown, keď zužitkoval výbornú prihrávku Martoneho.

    To už mali hráči zámorského výberu opäť viac síl. Víťazstvo favorita napokon ešte poistil sedem minút pred koncom Cozens.

    Hlasy po zápase

    Jet Greaves, brankár Kanady: „Zlepšovali sme sa počas zápasu. V tretej tretine sme odviedli dobrú prácu a sme nadšení, že sme získali tri body proti naozaj silnému tímu. Teraz musíme ďalej držať nohu na plyne.“

    Mattias Ekholm, obranca Švédska: „Myslím si, že je dobré, že sme mali hneď na začiatku takéhoto silného súpera. Myslím si, že na turnaji nie je lepší tím, takže naši mladší hráči mali dobré privítanie na majstrovstvách sveta.“

    Program MS v hokeji 2026 - piatok, 15. mája

    15.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    5 - 3
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    15.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    3 - 1
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    15.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    1 - 0
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    15.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    0 - 1
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena

    Zápas, ktorý musíme vyhrať, hlásia Slováci. Nóri chcú druhú výhru, pri prvej bol aj Gáborík
    Zápas, ktorý musíme vyhrať, hlásia Slováci. Nóri chcú druhú výhru, pri prvej bol aj Gáborík
