Najmladší a neskúsení. Nie je to risk, vieme uspieť aj s mladými, vraví expert o Slovákoch

25 rokov. Taký je priemerný vek najmladšieho mužstva na majstrovstvách sveta v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.
Toto mužstvo je Slovensko – najmladšie a tretie najmenej skúsené podľa počtu odohraných zápasov na MS.
Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie v stredu rozhodlo o záverečnej nominácii na šampionát. Sú v nej traja brankári, ôsmi obrancovia a 14 útočníci. Do Fribourgu cestuje mužstvo nepreskúšané veľkými turnajmi. Deviati hráči zažijú na MS debut.
„Treba otvorene povedať, že niektorí by sa za normálnych okolností na majstrovstvá sveta nedostali. Budeme mať veľa nováčikov, možno nie vždy úplne mladých, ale pre mnohých to budú prvé majstrovstvá sveta, na ktorých sa môžu ukázať a posunúť ďalej,“ povedal tréner Vladimír Országh.
S priemerným vekom 25,04 roka Slováci „predbehli“ aj mladý americký výber, ktorý má 25,16 rokov.
„V prvom rade sa musí nájsť líder. Máme tam Hrivíka, Pospíšila, ale myslím si, že najmä chalani, ktorí boli už na olympiáde, by to mali prevziať. Mladý tím potrebuje niekoho, kto tomu bude šéfovať, aby to nepôsobilo ako nesúrodá partia,“ hovoril o mladom veku slovenského kádra expert Ondrej Rusnák.
„Druhá vec je zvládanie ťažkých momentov. Tie na turnaji určite prídu. Dôležité bude, aby sme po inkasovanom góle okamžite nedostali ďalší a nemali krátke výpadky, ktoré vám môžu pokaziť celý turnaj. V minulosti sa nám to stalo aj so skúsenejším tímom.“
Slováci sa v B-skupine stretnú postupne s Nórskom, Talianskom, Slovinskom, Dánskom, Českom, Kanadou a Švédskom.
Aký tím bude Slovensko reprezentovať na 89. majstrovstvách sveta?
Ospravedlnenky rešpektujú
Mladé mužstvo je výsledkom toho, že tréner Országh sa aj tento rok musel vysporiadať s veľkým množstvom ospravedlneniek. Mnohí hráči z rôznych dôvodov odmietli účasť na svetovom šampionáte.
„Zranení je veľa, únava je veľká a niektorí hráči sa navyše musia individuálne pripravovať, pretože nemajú zmluvy. Myslím si, že každý dostatočne vysvetlil, prečo tu nie je, a my to rešpektujeme,“ hovoril kormidelník reprezentácie po poslednom prípravnom zápase.
Tento rok bude šampionát zo slovenského pohľadu z veľkej časti o mladých hráčoch. V tíme, ktorý má len málo skúseností, pôjde o rast a o investíciu do budúcnosti. Z olympijského kádra z Milána si vo Švajčiarsku zahrá len šesť hráčov.
Čo si o záverečnom výbere myslí expert Ondrej Rusnák?
„Ja si stále hovorím, že keby som bol tréner, vyberiem to najlepšie, čo mám k dispozícii. Nemám dôvod neveriť tomu, že aj v tomto prípade Vlado Országh zobral to najlepšie, čo mohol. Som presvedčený, že tím by vyzeral úplne inak, keby neprišlo toľko ospravedlneniek,“ povedal bývalý hokejista.
„Tým pádom tam vznikol určitý konsenzus, že radšej dostane šancu mladý hráč ako niekto neperspektívny s podobnou kvalitou. Preto máme najmladší tím na turnaji. Na druhej strane, myslím si, že sme mali najmladší tím aj na olympiáde, takže sa na to nemôžeme vyhovárať. Vieme uspieť aj s mladým mužstvom.“
Mladíkov ani neotestovali
Slovenskú nomináciu tvorí aj osem hráčov, ktorí počas uplynulého ročníka hrali v AHL. Na olympijské hry sa dostal z nižšej zámorskej súťaže len brankár Samuel Hlavaj, ktorý by mal byť brankárskou jednotkou aj teraz.
Tréneri zobrali viacerých mladých hráčov aj bez toho, aby si ich otestovali v príprave.
K tímu sa hneď po vypadnutí z play-off AHL pridali Jozef Viliam Kmec, Filip Mešár aj Martin Chromiak. Prví dvaja menovaní pritom nikdy za seniorskú reprezentáciu v súťažnom zápase nehrali.
„Nemyslím si, že to bol risk. Prichádzajú z kvalitnej ligy, majú za sebou veľa náročných zápasov počas sezóny a kvalitou do toho tímu patria. Samozrejme, reprezentácia je niečo iné. Pozerá sa na vás celá krajina. Ale nemyslím si, že by bol problém v tom, že by na túto úroveň nemali,“ povedal Rusnák.
Väčšinu sezóny strávil v AHL aj Adam Sýkora, ktorý v jej závere dostal šancu aj v prvom tíme New Yorku Rangers. V AHL si po zranení krátko zahral aj Martin Pospíšil, ktorý väčšinu sezóny pôsobil v A-tíme Calgary.
Vo farmárskej lige po konci svojich univerzitných sezón nastúpili aj brankár Adam Gajan a obranca Maxim Štrbák.
Liga, ktorá slúži pre rozvoj budúcich nádejí pre NHL tak bude mať v slovenskom kádri značné zastúpenie.
Jednotka jasná a dvaja debutanti
Slovenské bránkovisko bude vo Švajčiarsku chrániť trojica Hlavaj, Gajan a Rabčan. Prví dvaja boli súčasťou mužstva aj na ZOH v Miláne.
Hlavaj je oporou reprezentácie už dlhšie roky, chytal na troch MS, ale jeho klubová sezóna nebola dobrá. V AHL ho často ani nezaradili do zostavy Iowy. O šancu v zámorí však chce stále bojovať, aj keď zatiaľ nie je známe v akom klube.
Gajan s Rabčanom ešte nikdy za slovenské „áčko“ neodchytali súťažný zápas a na MS budú patriť medzi debutantov.
Gajan bol oporou svojho univerzitného mužstva a podpísal zmluvu s Chicagom. Rabčan patril v drese Banskej Bystrice k najlepším brankárom extraligy a vypýtal si zmluvu od Komety Brno, kde bude chytať v budúcej sezóne.
Jednotkou by mal byť napriek nevydarenej sezóne Hlavaj, ktorý smerom do reprezentácie vie naladiť formu, ukázal to aj v Miláne.
Slováci hrajú v základnej skupine dvakrát dva zápasy za dva dni a šancu v bráne by mal dostať minimálne jeden z dvojice Gajan – Rabčan.
Adam Gajan (Slovensko), Tomas Anderson (Lotyšsko) a Aurel Nauš (Slovensko) počas prípravného stretnutia Slovensko - Lotyšsko. (Autor: TASR)
Veľký test defenzívy
Obrana Slovenska bude mladá a málo skúsená. Najstarší v nej budú 31-ročný Rosandič a 29-roční Koch s Meliškom.
Zvyšok zadných radov tvoria hráči do 25 rokov. Najväčšie reprezentačné skúsenosti a aj olympijský bronz má Samuel Kňažko.
Polovica defenzívy (Kmec, Meliško, Radivojevič a Štrbák) nikdy na MS nehrala.
V novej vlne reprezentačných bekov sú aj známe mená ako Štrbák či Radivojevič - synovia bývalých slovenských hokejistov.
Počas záverečných zápasov prípravy dostával miesto v prvej presilovkovej formácii Rosandič, v tej druhej nastupoval Radivojevič.
Defenzívne rady sú oproti olympijským hrám asi najviac oslabené. V Miláne hral zo súčasného zoznamu bekov len Koch. Neprítomnosť Nemca, Černáka či Fehérváryho bude citeľná, ale zároveň otvorí príležitosť ďalším.
Šampionát bude pre viacerých mladíkov testom a zároveň možnosťou upútať. Slovenská defenzíva však zrejme medzi najsilnejšie stránky tímu patriť nebude.
Prinesú Okuliar a Chromiak produktivitu?
V útoku sa črtá zaujímavá kombinácia. Napriek mnohým absenciám budú v mužstve viacerí hráči, ktorých sa oplatí sledovať a ktorí môžu byť raz lídrami reprezentácie a nemali by chýbať na OH 2030.
Oliver Okuliar vyhral so Skellefteou titul vo švédskej SHL, kde ovládol bodovanie celého play-off. Vo finále získal šesť bodov v piatich dueloch, v celom play-off mal bilanciu 6+8 v 15 zápasoch. Oproti olympijským hrám, kde nastupoval v treťom a štvrtom útoku, by mal mať signifikantnejšiu rolu.
Výbornú sezónu má za sebou aj Martin Chromiak. V AHL nazbieral 56 bodov v 71 stretnutiach, čím dosiahol najproduktívnejšiu sezónu Slováka v tejto lige od roku 2012, keď mal Tomáš Tatar 58 bodov. V Ontariu, ktoré vyhralo Pacifickú divíziu, bol najproduktívnejším hráčom.
23-ročný útočník hral na MS dvakrát, vždy strelil len jeden gól. Teraz sa od neho očakávajú góly a produktivita.
Splnený sen súrodencov
V ofenzíve sú aj dvaja hráči, ktorí hrali počas uplynulého ročníka v NHL. Martin Pospíšil stihol za Calgary 22 zápasov, Adam Sýkora v New Yorku Rangers 11.
Pre Martina Pospíšila bude turnaj výnimočný aj tým, že si na ňom zahrá spolu s bratom Kristiánom. Obidvaja už hrali na MS, ale spolu si zahrajú prvýkrát. Od bratskej dvojice budú fanúšikovia očakávať chémiu.
„Som zvedavý na bratov Pospíšilovcov v líderských úlohách. Budú dostávať veľký priestor a musí to byť splnený sen hrať za reprezentáciu na majstrovstvách sveta, byť lídrami tímu a ešte k tomu nastupovať spolu v jednej formácii,“ hovoril Rusnák.
Dobrú prípravu odohrali Petrovský a Faško-Rudáš, ktorí by mohli prispieť k tímovej produktivite.
Otázka je, ako do mužstva zapadne Filip Mešár, ktorý v play-off AHL vôbec nenastúpil a naposledy hral 19. apríla. Je to však kreatívny útočník, ktorý môže prispieť svojimi šikovnými rukami, ako to dokazoval v reprezentácii do 20 rokov.
Z domácej extraligy sú v mužstve útočníci Čederle (Nitra) a Nauš (Poprad). Medzi obrancami zastupujú domácu súťaž Rosandič (Košice) a Meliško (Michalovce) a v Tipsport lige chytal aj brankár Rabčan (Banská Bystrica).
Možná zostava Slovenska na MS v hokeji 2026
Brankári:
Hlavaj
Gajan, Rabčan
Obrana:
Kňažko - Kmec
Koch – Radivojevič
Rosandič – Štrbák
Meliško - Gajdoš
Útok:
K. Pospíšil – M. Pospíšil – Sýkora
Okuliar – Hrivík – Chromiak
Faško-Rudáš – Kollár - Petrovský
Liška – Čederle – Mešár
Minárik, Nauš
Štvrťfinále je reálne
Na papieri a podľa rebríčka IIHF je výber trénera Országha štvrtý najlepší v B-skupine. Do štvrťfinále postupujú práve štyri najlepšie tímy z každej skupiny.
Prienik medzi najlepšiu osmičku je hlavnou ambíciou slovenského mužstva.
„Keď sa na to pozriem realisticky, tak si myslím, že máme lepší tím ako Slovinsko, Taliansko aj Nórsko. Ak zvládneme tieto zápasy, tak s Dánmi by sa to mohlo podariť tiež a štvrťfinále vidím reálne,“ predikoval Rusnák.
„Samozrejme, proti favoritom budeme asi väčší outsider než v minulosti. Nehovorím, že ich nemôžeme potrápiť, ale tie rozdiely tam budú väčšie.“
Slováci turnaj odštartujú v sobotu o 12:20 proti Nórsku. V prvých štyroch zápasoch budú favoritom, v posledných troch outsiderom.
MS v hokeji - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body