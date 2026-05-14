    Najmladší a neskúsení. Nie je to risk, vieme uspieť aj s mladými, vraví expert o Slovákoch

    Filip Mešár počas odchodu národného tímu na svetový šampionát.
    Filip Mešár počas odchodu národného tímu na svetový šampionát. (Autor: TASR)
    Samuel Grega|14. máj 2026 o 13:10
    ShareTweet2

    S akým mužstvom prichádzajú Slováci do Švajčiarska?

    25 rokov. Taký je priemerný vek najmladšieho mužstva na majstrovstvách sveta v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.

    Toto mužstvo je Slovensko – najmladšie a tretie najmenej skúsené podľa počtu odohraných zápasov na MS.

    Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie v stredu rozhodlo o záverečnej nominácii na šampionát. Sú v nej traja brankári, ôsmi obrancovia a 14 útočníci. Do Fribourgu cestuje mužstvo nepreskúšané veľkými turnajmi. Deviati hráči zažijú na MS debut.

    „Treba otvorene povedať, že niektorí by sa za normálnych okolností na majstrovstvá sveta nedostali. Budeme mať veľa nováčikov, možno nie vždy úplne mladých, ale pre mnohých to budú prvé majstrovstvá sveta, na ktorých sa môžu ukázať a posunúť ďalej,“ povedal tréner Vladimír Országh.

    S priemerným vekom 25,04 roka Slováci „predbehli“ aj mladý americký výber, ktorý má 25,16 rokov.

    „V prvom rade sa musí nájsť líder. Máme tam Hrivíka, Pospíšila, ale myslím si, že najmä chalani, ktorí boli už na olympiáde, by to mali prevziať. Mladý tím potrebuje niekoho, kto tomu bude šéfovať, aby to nepôsobilo ako nesúrodá partia,“ hovoril o mladom veku slovenského kádra expert Ondrej Rusnák.

    „Druhá vec je zvládanie ťažkých momentov. Tie na turnaji určite prídu. Dôležité bude, aby sme po inkasovanom góle okamžite nedostali ďalší a nemali krátke výpadky, ktoré vám môžu pokaziť celý turnaj. V minulosti sa nám to stalo aj so skúsenejším tímom.“

    Slováci sa v B-skupine stretnú postupne s Nórskom, Talianskom, Slovinskom, Dánskom, Českom, Kanadou a Švédskom.

    Aký tím bude Slovensko reprezentovať na 89. majstrovstvách sveta?

    Dvaja hráči z NHL a deväť debutantov. Kto hrá za Slovensko na MS v hokeji?
    Súvisiaci článok
    Dvaja hráči z NHL a deväť debutantov. Kto hrá za Slovensko na MS v hokeji?

    Ospravedlnenky rešpektujú

    Mladé mužstvo je výsledkom toho, že tréner Országh sa aj tento rok musel vysporiadať s veľkým množstvom ospravedlneniek. Mnohí hráči z rôznych dôvodov odmietli účasť na svetovom šampionáte. 

    „Zranení je veľa, únava je veľká a niektorí hráči sa navyše musia individuálne pripravovať, pretože nemajú zmluvy. Myslím si, že každý dostatočne vysvetlil, prečo tu nie je, a my to rešpektujeme,“ hovoril kormidelník reprezentácie po poslednom prípravnom zápase.

    Tento rok bude šampionát zo slovenského pohľadu z veľkej časti o mladých hráčoch. V tíme, ktorý má len málo skúseností, pôjde o rast a o investíciu do budúcnosti. Z olympijského kádra z Milána si vo Švajčiarsku zahrá len šesť hráčov.

    Čo si o záverečnom výbere myslí expert Ondrej Rusnák?

    „Ja si stále hovorím, že keby som bol tréner, vyberiem to najlepšie, čo mám k dispozícii. Nemám dôvod neveriť tomu, že aj v tomto prípade Vlado Országh zobral to najlepšie, čo mohol. Som presvedčený, že tím by vyzeral úplne inak, keby neprišlo toľko ospravedlneniek,“ povedal bývalý hokejista.

    „Tým pádom tam vznikol určitý konsenzus, že radšej dostane šancu mladý hráč ako niekto neperspektívny s podobnou kvalitou. Preto máme najmladší tím na turnaji. Na druhej strane, myslím si, že sme mali najmladší tím aj na olympiáde, takže sa na to nemôžeme vyhovárať. Vieme uspieť aj s mladým mužstvom.“

    Mladíkov ani neotestovali

    Slovenskú nomináciu tvorí aj osem hráčov, ktorí počas uplynulého ročníka hrali v AHL. Na olympijské hry sa dostal z nižšej zámorskej súťaže len brankár Samuel Hlavaj, ktorý by mal byť brankárskou jednotkou aj teraz.

    Tréneri zobrali viacerých mladých hráčov aj bez toho, aby si ich otestovali v príprave.

    K tímu sa hneď po vypadnutí z play-off AHL pridali Jozef Viliam Kmec, Filip Mešár aj Martin Chromiak. Prví dvaja menovaní pritom nikdy za seniorskú reprezentáciu v súťažnom zápase nehrali.

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Lukas Reichel.
    Lukas Reichel.
    Nemecko hlási veľkú posilu z NHL. Útočník priletel tesne pred MS
    dnes 15:02
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Najmladší a neskúsení. Nie je to risk, vieme uspieť aj s mladými, vraví expert o Slovákoch