ONLINE: USA - Švajčiarsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

USA a Švajčiarsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.
ONLINE PRENOS: USA - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)
Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
15.05.2026 o 20:20
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu skupiny A Majstrovstiev sveta v hokeji medzi USA a Švajčiarskom.
Čaká nás súboj dvoch finalistov z predošlých Majstrovstiev sveta. V Štokholme sa po vyrovnanom zápase zo zlatých medailí tešili po góle Thompsona v predĺžení Američania.
Švajčiarov, ako obhajcov strieborných medailí, čaká domáci šampionát. V skupine sa okrem Američanov stretnú aj s Fínskom, Nemeckom, Lotyšskom, Rakúskom, Veľkou Britániou a Maďarskom.
Nominácia Švajčiarska:
Brankári: Sandro Aeschlimann, Reto Berra, Leonardo Genoni
Obrancovia: Tim Berni, Dominik Egli, Roman Josi, Sven Jung, Dean Kukan, Christian Marti, Janis Moser
Útočníci: Sven Andrighetto, Nicolas Baechler, Christoph Bertschy, Attilio Biasca, Nico Hischier, Ken Jäger, Simon Knak, Denis Malgin, Timo Meier, Nino Niederreiter, Damien Riat, Théo Rochette, Pius Suter, Calvin Thürkauf
USA sa pokúsia obhájiť zlato v tejto zostave:
Brankári: Drew Commesso, Devin Cooley, Joseph Woll
Obrancovia: Will Borgen, Declan Carlile, Connor Clifton, Justin Faulk, Wyatt Kaiser, Ryan Lindgren, Mason Lohrei, Ryan Ufko
Útočníci: Matt Coronato, Paul Cotter, James Hagens, Isaac Howard, Sam Lafferty, Ryker Lee, Ryan Leonard, Oliver Moore, Danny Nelson, Tommy Novak, Mathieu Olivier, Max Plante, Max Sasson, Matthew Tkachuk
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body