    15.05.2026, Skupina A
    Swiss Life Arena
    20:20
    ONLINE: USA - Švajčiarsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    USA - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|15. máj 2026 o 17:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: USA - Švajčiarsko.

    USA a Švajčiarsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    ONLINE PRENOS: USA - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    15.05.2026 o 20:20
    USA
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Švajčiarsko
    Prenos
    Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu skupiny A Majstrovstiev sveta v hokeji medzi USA a Švajčiarskom.

    Čaká nás súboj dvoch finalistov z predošlých Majstrovstiev sveta. V Štokholme sa po vyrovnanom zápase zo zlatých medailí tešili po góle Thompsona v predĺžení Američania.

    Švajčiarov, ako obhajcov strieborných medailí, čaká domáci šampionát. V skupine sa okrem Američanov stretnú aj s Fínskom, Nemeckom, Lotyšskom, Rakúskom, Veľkou Britániou a Maďarskom.

    Nominácia Švajčiarska:

    Brankári: Sandro Aeschlimann, Reto Berra, Leonardo Genoni

    Obrancovia: Tim Berni, Dominik Egli, Roman Josi, Sven Jung, Dean Kukan, Christian Marti, Janis Moser

    Útočníci: Sven Andrighetto, Nicolas Baechler, Christoph Bertschy, Attilio Biasca, Nico Hischier, Ken Jäger, Simon Knak, Denis Malgin, Timo Meier, Nino Niederreiter, Damien Riat, Théo Rochette, Pius Suter, Calvin Thürkauf

    USA sa pokúsia obhájiť zlato v tejto zostave:

    Brankári: Drew Commesso, Devin Cooley, Joseph Woll

    Obrancovia: Will Borgen, Declan Carlile, Connor Clifton, Justin Faulk, Wyatt Kaiser, Ryan Lindgren, Mason Lohrei, Ryan Ufko

    Útočníci: Matt Coronato, Paul Cotter, James Hagens, Isaac Howard, Sam Lafferty, Ryker Lee, Ryan Leonard, Oliver Moore, Danny Nelson, Tommy Novak, Mathieu Olivier, Max Plante, Max Sasson, Matthew Tkachuk
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:20.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    FínskoFínskoFIN
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    2
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - piatok, 15. mája

    15.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    3 - 1
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    15.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena

