    ONLINE: Česko - Dánsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Sportnet|15. máj 2026 o 17:15
    Sportnet|15. máj 2026 o 17:15
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Česko - Dánsko.

    Česko a Dánsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    ONLINE PRENOS: Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    15.05.2026 o 20:20
    Česko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Dánsko
    NOMINÁCIA DÁNSKA

    Brankári:
    Frederik Dichow (Timrå, SWE), Nicolaj Henriksen (Esbjerg), Mads Søgaard (Belleville, AHL).

    Obrancovia:
    Daniel Baastrup Andersen (Odense), Phillip Bruggisser (Bremerhaven, GER), Morten Jensen (Rungsted), Jesper Jensen Aabo (Klagenfurt, ICEHL), Anders Koch (Graz, ICEHL), Kasper Larsen (Herning), Markus Lauridsen (Pusteral, ICEHL), Malte Setkov (Jyväskylä, FIN).

    Útočníci:
    Mikkel Aagaard (Skellefteå, SWE), Joachim Blichfeld (Tappara, FIN), Mathias From (Klagenfurt, ICEHL), Oliver Kjaer, Phillip Schultz (obaja Esbjerg), David Madsen (Västerås, SWE2), Felix Maegaard Scheel (Schwenninger, GER), Nick Olesen (České Budějovice), Morten Poulsen (Herning), Patrick Russell, Frederik Storm (oba Kolín nad Rýnem, DEL), Jacob Schmidt-Svejstrup (Sønderjyske), Alexander True (Jyväskylä, FIN), Christian Wejse (Bremerhaven, DEL).
    NOMINÁCIA ČESKA

    Brankári:
    Josef Kořenář (Sparta), Dominik Pavlát (Ilves, FIN).

    Obrancovia:
    Tomáš Cibulka (České Budějovice), Tomáš Galvas (Liberec), Jiří Ticháček (Oulu, FIN), Michal Kempný (Brynäs, SWE), Marek Alscher (Florida, NHL), Libor Hájek (Pardubice), Filip Hronek (Vancouver, NHL).

    Útočníci:
    Jakub Flek (Brno), Daniel Voženílek, Dominik Kubalík (oba Zug, SWI), David Tomášek (Färjestad, SWE), Jiří Černoch, Ondřej Beránek (oba Karlovy Vary), Jaroslav Chmelař (NY Rangers, NHL), Matyáš Melovský (Utica, AHL), Michal Kovařčík (Třinec), Martin Kaut, Roman Červenka, Lukáš Sedlák (všetci Pardubice), Matěj Blümel (Providence, AHL).
    Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, kde sa proti sebe v rámci skupiny B postaví Česko a Dánsko.

    Obe mužstvá sa spolu naposledy stretli v rámci svetových šampionátov pred rokom, keď si Česko poradilo po jednoznačnom priebehu vysoko 7:2.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - piatok, 15. mája

    Joj Šport
    15.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    5 - 3
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    15.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Fíni potvrdili pozíciu favorita. Proti Nemecku ukázali výborné presilovky aj oslabenia
    dnes 18:32
