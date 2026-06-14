ONLINE: Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes dnes, finále play-off NHL LIVE (6. zápas)

Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes: ONLINE prenos z finále play-off NHL.
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes: ONLINE prenos z finále play-off NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|14. jún 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo šiesteho zápasu finále play-off NHL: Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes.

Hokejisti tímov Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes dnes v noci hrajú šiesty zápas finále play-off zámorskej NHL. Stav finálovej série je 3:2 pre Carolinu.

Kde sledovať finále NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes dnes (hokej, play-off NHL, finále, 6. zápas, výsledok, pondelok, NAŽIVO)

NHL Finále 2025/2026
15.06.2026 o 02:00
Vegas
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Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní 6. finálového zápasu o Stanley Cup, kde sa proti sebe postaví Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes.

Séria dospela do šiesteho zápasu, pričom sa vytúženého mečbolu dočkala predsa len Carolina, ktorá otočila stav série z 1:2 na 3:2 a už na ľade Vegas môže oslavovať svoj historický druhý zisk Stanley Cupu, keď sa z prvého zisku tešili v roku 2006.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.

Pavúk play-off NHL

NHL

Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes: ONLINE prenos z finále play-off NHL. online
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes: ONLINE prenos z finále play-off NHL. online
ONLINE: Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes dnes, finále play-off NHL LIVE (6. zápas)
dnes 20:00
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