ONLINE: Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes dnes, finále play-off NHL LIVE (6. zápas)

Hokejisti tímov Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes dnes v noci hrajú šiesty zápas finále play-off zámorskej NHL. Stav finálovej série je 3:2 pre Carolinu.
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ONLINE PRENOS: Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes dnes (hokej, play-off NHL, finále, 6. zápas, výsledok, pondelok, NAŽIVO)
NHL Finále 2025/2026
15.06.2026 o 02:00
Vegas
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Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní 6. finálového zápasu o Stanley Cup, kde sa proti sebe postaví Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes.
Séria dospela do šiesteho zápasu, pričom sa vytúženého mečbolu dočkala predsa len Carolina, ktorá otočila stav série z 1:2 na 3:2 a už na ľade Vegas môže oslavovať svoj historický druhý zisk Stanley Cupu, keď sa z prvého zisku tešili v roku 2006.
Séria dospela do šiesteho zápasu, pričom sa vytúženého mečbolu dočkala predsa len Carolina, ktorá otočila stav série z 1:2 na 3:2 a už na ľade Vegas môže oslavovať svoj historický druhý zisk Stanley Cupu, keď sa z prvého zisku tešili v roku 2006.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.