    Katar
    Katar
    MS vo futbale 2026
    13.06.2026, Skupina B
    1 - 1
    0:1
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
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    Katarčania cestovali na náklady vlády, účasť na zápase bola povinná. Videli historický úspech

    Brankár Kataru Mahmoud Abunada bol mužom zápasu Švajčiarsko - Katar na MS 2026.
    Fotogaléria (20)
    Brankár Kataru Mahmoud Abunada bol mužom zápasu Švajčiarsko - Katar na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Titanilla Bőd|14. jún 2026 o 01:19
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    Futbalisti Kataru sa postarali o prvé prekvapenie šampionátu.

    Celková hodnota ich kádra nedosiahne 20 miliónov eur. U ich súpera to bolo takmer sedemnásťnásobne viac.

    Katar patrí na papieri medzi najslabších účastníkov MS 2026, napriek tomu sa postaral o prvé prekvapenie šampionátu. V zápase B-skupiny v San Franciscu remizoval s favorizovaným Švajčiarskom 1:1.

    Brankár bol mužom zápasu

    Katar bol pred štyrmi rokmi na šampionáte ako usporiadateľská krajina, prehral všetky tri zápasy a mal skóre 1:7.

    Podobné šance mu dávali aj pred turnajom na americkom kontinente, hoci naň Katar postúpil cez náročnú kvalifikáciu.

    Švajčiarsko malo herne navrch počas celého zápasu. Zaznamenalo 26 streleckých pokusov, no dalo len jeden gól. V prvom polčase sa presadil Breel Embolo z jedenástky. Ďalšie góly však neprichádzali.

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    V bránke Kataru predvádzal neskutočné veci 26-ročný Mahmud Abunada, pre ktorého to bol iba siedmy reprezentačný štart.

    Prvýkrát dostal pozvánku do národného tímu v roku 2020. „Celá rodina bola spolu, keď zväz zverejnil nomináciu na sociálnych sieťach. Bol to neopísateľný pocit. Reprezentovať svoju vlasť je obrovská česť,“ vravel Abunada v rozhovore pre Doha News ešte pred štartom šampionátu.

    „Všetko som dosiahol vďaka modlitbám rodičov. Môj otec zomrel pred rokom. Bolo by skvelé mať ho teraz pri sebe,“ doplnil.

    Abunada sa stal mužom zápasu. Pri jedenástke síce fauloval, no chytil aj nemožné a vďaka nemu ostával Katar v hre. Napokon v závere prišiel nečakaný zvrat.

    Tretí najneskorší

    V 94. minúte po centri išiel do hlavičkového súboja Boualem Khoukhi a lopta z hlavy švajčiarskeho obrancu Mira Muheima skončila v sieti.

    Bol to tretí najneskorší vyrovnávajúci gól v histórii šampionátov v skupinovej fáze. Neskôr skórovali už len Portugalčan Silvestre Varela proti USA v roku 2014 a Mexičan Luis Hernández proti Holandsku v roku 1998, obaja v 95. minúte.

    Fotogaléria zo zápasu Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026 (skupina B)
    Breel Embolo premieňa penaltu v zápase Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026
    Švajčiarsko oslavuje gól v zápase s Katarom na MS vo futbale 2026
    Švajčiarsko oslavuje gól v zápase s Katarom na MS vo futbale 2026
    Yusuf Abdurisag a Michel Aebischer v zápase Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026
    20 fotografií
    Michel Aebischer a Issa Laye v zápase Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026Momentka zo zápasu Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026Hráči Katar v zápase so Švajčiarskom na MS vo futbale 2026Ruben Vargas a Jassem Gaber v zápase Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026

    V oficiálnych štatistikách sa najprv objavoval ako strelec gólu Khoukhi, ktorý vo veku 35 rokov patrí k najskúsenejším hráčom kádra Kataru.

    Neúnavný stopér nastúpil v 123 reprezentačných zápasoch, čím je piaty v historických rebríčkoch a dal 21 gólov, čo je deviaty najvyšší počet v histórii reprezentácie Kataru.

    Khoukhi je rodák z Alžírska a pôvodne chcel reprezentovať svoju rodnú krajinu. Po angažmáne v Katare však prijal tamojšie občianstvo, aby pomohol svojmu klubu spĺňať kritériá o počte zahraničných hráčov.

    Reprezentačnú pozvánku dostal prvý raz pred dvanástimi rokmi a odvtedy je stabilnou súčasťou národného tímu.

    Pokyny dostali na papieri

    Katar získal historicky prvý bod na svetovom šampionáte. Nevšedný moment zažila na vlastnej koži aj tisícka fanúšikov z Kataru, ktorí cestovali do dejiska stretnutia troma charterovými letmi, na náklady katarskej vlády.

    Účastníci zájazdu však dostali pokyny v arabčine vytlačené na papieri. Podľa nich účasť na zápase bola povinná pre všetkých, ktorí sú ubytovaní v centre San Francisca. Pre tých, ktorí mali ubytovanie v 45 kilometrov vzdialenej Santa Clare, účasť bola voliteľná.

    Vzhľadom na nečakaný výsledok je pravdepodobné, že tí priaznivci, ktorí na štadión nešli, to napokon veľmi ľutovali.

    „Radosť našich fanúšikov pre nás znamená veľmi veľa. Videl som to už v play-off kvalifikácie proti Spojeným arabským emirátom. Fanúšikovia nám dodávajú energiu,“ zdôraznil brankár Abunada. 

    Po prvom kole je situácie v skupine B vyrovnaná, všetci tímy majú na konte 1 bod a rovnaké skóre 1:1.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    KatarKatarQAT
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    13.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 3
    Katar
    Katar
    1 - 1
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    San Francisco | San Francisco
    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    1 - 1
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    14.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Haiti
    Haiti
    vs.
    Škótsko
    Škótsko
    Boston | Boston
    14.06. 06:00
    | Skupina D | Matchday 3
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Turecko
    Turecko
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Vinicius Junior (7) v zápase Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026.
    Vinicius Junior (7) v zápase Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026.
    Ancelottiho misia sa začala rozpačito. Maroko herne dominovalo, bod Brazílie zariadil Vinicius
    dnes 02:05
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Vinicius Junior (7) v zápase Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026.
    Vinicius Junior (7) v zápase Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026.
    Ancelottiho misia sa začala rozpačito. Maroko herne dominovalo, bod Brazílie zariadil Vinicius
    dnes 02:05
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    Domov»MS vo futbale 2026»Katarčania cestovali na náklady vlády, účasť na zápase bola povinná. Videli historický úspech