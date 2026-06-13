Katarčania cestovali na náklady vlády, účasť na zápase bola povinná. Videli historický úspech

Celková hodnota ich kádra nedosiahne 20 miliónov eur. U ich súpera to bolo takmer sedemnásťnásobne viac.
Katar patrí na papieri medzi najslabších účastníkov MS 2026, napriek tomu sa postaral o prvé prekvapenie šampionátu. V zápase B-skupiny v San Franciscu remizoval s favorizovaným Švajčiarskom 1:1.
Brankár bol mužom zápasu
Katar bol pred štyrmi rokmi na šampionáte ako usporiadateľská krajina, prehral všetky tri zápasy a mal skóre 1:7.
Podobné šance mu dávali aj pred turnajom na americkom kontinente, hoci naň Katar postúpil cez náročnú kvalifikáciu.
Švajčiarsko malo herne navrch počas celého zápasu. Zaznamenalo 26 streleckých pokusov, no dalo len jeden gól. V prvom polčase sa presadil Breel Embolo z jedenástky. Ďalšie góly však neprichádzali.
V bránke Kataru predvádzal neskutočné veci 26-ročný Mahmud Abunada, pre ktorého to bol iba siedmy reprezentačný štart.
Prvýkrát dostal pozvánku do národného tímu v roku 2020. „Celá rodina bola spolu, keď zväz zverejnil nomináciu na sociálnych sieťach. Bol to neopísateľný pocit. Reprezentovať svoju vlasť je obrovská česť,“ vravel Abunada v rozhovore pre Doha News ešte pred štartom šampionátu.
„Všetko som dosiahol vďaka modlitbám rodičov. Môj otec zomrel pred rokom. Bolo by skvelé mať ho teraz pri sebe,“ doplnil.
Abunada sa stal mužom zápasu. Pri jedenástke síce fauloval, no chytil aj nemožné a vďaka nemu ostával Katar v hre. Napokon v závere prišiel nečakaný zvrat.
Tretí najneskorší
V 94. minúte po centri išiel do hlavičkového súboja Boualem Khoukhi a lopta z hlavy švajčiarskeho obrancu Mira Muheima skončila v sieti.
Bol to tretí najneskorší vyrovnávajúci gól v histórii šampionátov v skupinovej fáze. Neskôr skórovali už len Portugalčan Silvestre Varela proti USA v roku 2014 a Mexičan Luis Hernández proti Holandsku v roku 1998, obaja v 95. minúte.
V oficiálnych štatistikách sa najprv objavoval ako strelec gólu Khoukhi, ktorý vo veku 35 rokov patrí k najskúsenejším hráčom kádra Kataru.
Neúnavný stopér nastúpil v 123 reprezentačných zápasoch, čím je piaty v historických rebríčkoch a dal 21 gólov, čo je deviaty najvyšší počet v histórii reprezentácie Kataru.
Khoukhi je rodák z Alžírska a pôvodne chcel reprezentovať svoju rodnú krajinu. Po angažmáne v Katare však prijal tamojšie občianstvo, aby pomohol svojmu klubu spĺňať kritériá o počte zahraničných hráčov.
Reprezentačnú pozvánku dostal prvý raz pred dvanástimi rokmi a odvtedy je stabilnou súčasťou národného tímu.
Pokyny dostali na papieri
Katar získal historicky prvý bod na svetovom šampionáte. Nevšedný moment zažila na vlastnej koži aj tisícka fanúšikov z Kataru, ktorí cestovali do dejiska stretnutia troma charterovými letmi, na náklady katarskej vlády.
Účastníci zájazdu však dostali pokyny v arabčine vytlačené na papieri. Podľa nich účasť na zápase bola povinná pre všetkých, ktorí sú ubytovaní v centre San Francisca. Pre tých, ktorí mali ubytovanie v 45 kilometrov vzdialenej Santa Clare, účasť bola voliteľná.
Vzhľadom na nečakaný výsledok je pravdepodobné, že tí priaznivci, ktorí na štadión nešli, to napokon veľmi ľutovali.
„Radosť našich fanúšikov pre nás znamená veľmi veľa. Videl som to už v play-off kvalifikácie proti Spojeným arabským emirátom. Fanúšikovia nám dodávajú energiu,“ zdôraznil brankár Abunada.
Po prvom kole je situácie v skupine B vyrovnaná, všetci tímy majú na konte 1 bod a rovnaké skóre 1:1.
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