    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina E
    1 - 0
    0:0
    Ekvádor
    Ekvádor
    PrehľadPreviewOnline prenosSumár

    Afričanov spasil hráč Manchestru United. V úvodnom zápase zdolali tím s famóznou sériou bez prehry

    Amad Diallo oslavuje gól.
    Fotogaléria (56)
    Amad Diallo oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|15. jún 2026 o 06:06
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    Pobrežie Slonoviny dnes zdolalo Ekvádor v skupine E na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Pobrežie Slonoviny - Ekvádor 1:0 (0:0)

    Gól: 90. Diallo

    Rozhodcovia: Letexier – Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)

    ŽK: S. Fofana, Kessie, Doue - Porozo

    Diváci: 68.274

    Pobrežie Slonoviny: Y. Fofana – Doue (89. Kossounou), Singo, Agbadou, Konan – B. Toure (56. Diallo), Kessie, S. Fofana (77. Sangare), Y. Diomande – Wahi (56. Bonny), Pepe (77. Oulai)

    Ekvádor: Galindez - Franco (62. Porozo), Ordonez, Pacho - Yeboah (62. Preciado), Caicedo, Pedro, Hincapie - Plata, Valencia (77. Rodriguez), Minda (56. Angulo)

    Futbalisti Pobrežia Slonoviny zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS 2026 nad Ekvádorom 1:0.

    Rozhodujúci gól v stretnutí E-skupiny na štadióne vo Philadelphii strelil v 90. minúte striedajúci Amad Diallo.

    Duel priniesol na šance bohatý prvý polčas. Ekvádor v ňom dvakrát nastrelil hornú žrď, no počas celého zápasu zasahoval brankár Yahia Fofana iba raz.

    Úspešný vstup do turnaja pre afrického zástupcu zariadil až v závere krídelník Manchestru United.

    Pobrežie Slonoviny odohrá ďalší duel v sobotu 20. júna v Toronte proti favorizovanému Nemecku (22.00 SELČ).

    Fotogaléria zo zápasu Pobrežie Slonoviny - Ekvádor na MS vo futbale 2026 (skupina E)
    Amad Diallo oslavuje gól.
    56 fotografií
    Ivory Coast's Franck Kessie (8) and Ecuador's Pedro Vite (15) battle for the ball during the World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEcuador's Willian Pacho (6) heads the ball against Ivory Coast's Nicolas Pepe (19) during the World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Francois Letexier gestures to Ivory Coast head coach Emerse Fae during the World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Franck Kessie (8) and Ecuador's Pedro Vite (15) battle for the ball during the World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Francois Letexier, of France, gives a yellow card to Ivory Coast's Franck Kessie, left, as Ecuador's Anthony Valencia reacts on the ground during the World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Yan Diomande (11) and Ecuador's Piero Hincapie battle for the ball during a World Cup Group E soccer match in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast head coach Emerse Fae gestures during the World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEcuador's Enner Valencia, right, and Ivory Coast's Wilfried Singo scuffle during a World Cup Group E soccer match in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. 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(AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEcuador's John Yeboah (9) takes a shot at goal as Ivory Coast's Ghislain Konan (3) reacts during the World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Guela Doue (17) and Ecuador's Piero Hincapie (3) battle for the ball during the World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. 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(AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEcuador's Alan Minda (14) and Ivory Coast's Guela Doue (17) battle for the ball during the World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEcuador's Piero Hincapie (3) reacts as he battles for the ball with Ivory Coast's Guela Doue (17) during the World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Wilfried Singo (5) and Ecuador's Enner Valencia (13) battle for the ball during the World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Franck Kessie (8) and Ecuador's Enner Valencia (13) compete for the ball during the World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEcuador players pose before the World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast starting eleven pose before the World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. 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    Ekvádor sa stretne o štyri hodiny neskôr v sobotu 21. júna s Curacaom v Kansas City.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    1
    1
    0
    0
    7:1
    3
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    1
    0
    0
    1
    1:7
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Pobrežie Slonoviny - Ekvádor

    I. polčas:

    Duel proti sebe postavil dve najlepšie defenzívy kvalifikačného cyklu na svojich kontinentoch.

    Africký zástupca neinkasoval v 10 stretnutiach ani raz. Juhoameričania dostali iba päť gólov za 18 duelov.

    Po úvodnom oťukávaní sa to však bol festival šancí. Všetko začalo v 11. minúte, keď ekvádorský útočník Valencia nevyužil pošmyknutie brániaceho Agbadoua a prekopol bránu z vnútra šestnástky.

    Blízko ku gólu bol na opačnej strane v 17. minúte Toure, ktorý sa takmer presadil strieľanou prihrávkou.

    Jednu z najväčších príležitostí Ekvádoru zahodil Yeboah v 23. minúte, keď napálil loptu do brvna.

    Horná žrď pomohla po polhodine hry brankárovi Fofanovi opäť, keď po načasovanej prihrávke zakončoval z vnútra veľkého vápna Minda, ktorému chýbali na gól milimetre.

    Dobrú šancu poslať „slonov“ do vedenia zahodil v 35. minúte aj Pepe, pričom veľkú zásluhu na tom mal obetavý blok Ordoneza.

    Africký tím nazbieral hneď v prvom dejstve tri žlté karty (Seko Fofana, Kessie, Doue).

    II. polčas:

    Ihneď po zmene strán sa do šance dostal Valencia, ktorý bol príliš z uhla a jeho strela skončila na vonkajšej žrdi Fofanovej brány.

    Na rovnakej bráne ako v prvom polčase zvonilo brvno opäť už po tretí raz v 53. minúte, tentoraz bol blízko k otváraciemu gólu zápasu aktívny 19-ročný krídelník Diomande na strane Pobrežia Slonoviny.

    Tempo hry postupne s pribúdajúcim časom upadalo, v 69. minúte musel Fofana zasahovať po prudkom zakončení Platu.

    Priniesť zmenu mohli už iba čerstvé sily v podobe náhradníkov a to sa potvrdilo. Správny ťah pri striedaní urobil tréner Fae, keď nasadil do hry Dialla.

    Ten po spätnej prihrávke Singa usmernil loptu k žrdi a v 90. minúte rozhodol o víťazstve svojho tímu.

    Hlasy po zápase

    Amad Diallo, strelec víťazného gólu Pobrežia Slonoviny: „Toto sme potrebovali. Prišli sme sem, aby sme sa zapísali do histórie. Ešte nás čakajú dva zápasy a musíme k nim pristupovať s rovnakým nastavením a pokúsiť sa ich vyhrať. Museli sme zostať sústredení. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, lebo poznáme ekvádorských hráčov – sú fyzicky veľmi silní. Samozrejme, spôsobili nám problémy, ale zachovali sme si chladnú hlavu a zostali sme sústredení.“

    Yan Diomande, krídelník Pobrežia Slonoviny: „Bol to tvrdý boj. Podarilo sa nám to a všetci sme nadšení. Je vždy potešením reprezentovať svoju krajinu. Je to ťažké a stresujúce, pretože reprezentujeme takmer 33 miliónov ľudí. Hráme pre naše rodiny, priateľov, blízkych a na tomto podujatí chceme všetci dať zo seba maximum. Chceme vyhrať každý zápas. Chceme sa zapísať do histórie a to sa všetci spoločne snažíme dosiahnuť.“

    Program skupiny E na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    7 - 1
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    1 - 0
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City

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    Domov»MS vo futbale 2026»Afričanov spasil hráč Manchestru United. V úvodnom zápase zdolali tím s famóznou sériou bez prehry