VIDEO: Dávid porazil Goliáša. Fury ustál drvivú silu Halla a oslavuje triumf

Neuveriteľný váhový rozdiel takmer 50 kilogramov drámu nepriniesol. Tommy Fury potvrdil rolu boxerského favorita, keď v ostro sledovanej exhibícii v Manchestri zdolal bývalého najsilnejšieho muža sveta Eddieho Halla.
Britský boxer Tommy Fury (nevlastný brat šampióna Tysona Furyho) stavil od prvého kola na rýchly pohyb a precíznu obranu.
Jeho súper, o 49 kilogramov ťažší obor Eddie Hall, sa od úvodu snažil o nátlakový box a hľadal knokautový úder.
Fury však umne tancoval po ringu, skracoval vzdialenosť a bodoval rýchlymi kombináciami.
VIDEO: Zostrih najzaujímavejších momentov zápasu Fury vs. Hall
Zápas organizácie Misfits Boxing napokon museli rozlúsknuť až bodoví arbitri. Tí dospeli k verdiktu väčšinového rozhodnutia (majority decision) v prospech favorizovaného boxera.
Jeden z rozhodcov videl duel ako remízový v pomere 57–57, no zvyšní dvaja sa priklonili na stranu Furyho (59–56 a 58–56).
Pre Tommyho Furyho mal triumf pred domácim publikom v Manchester's AO Arena osobitný význam.
V pozápasovom rozhovore priamo v ringu neskrýval emócie. „Toto víťazstvo patrí môjmu novorodenému synovi Midasovi. Celý kemp som bol preč od rodiny, no toto za to stálo,“ vyhlásil dojatý Fury, ktorý si vylepšil svoju bilanciu.