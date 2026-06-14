    VIDEO: Dávid porazil Goliáša. Fury ustál drvivú silu Halla a oslavuje triumf

    Eddie Hall v súboji s Furym.
    Eddie Hall v súboji s Furym. (Zdroj: Youtube/DAZN Boxing)
    Sportnet|14. jún 2026 o 12:50
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    Predpovede expertov sa naplnili.

    Neuveriteľný váhový rozdiel takmer 50 kilogramov drámu nepriniesol. Tommy Fury potvrdil rolu boxerského favorita, keď v ostro sledovanej exhibícii v Manchestri zdolal bývalého najsilnejšieho muža sveta Eddieho Halla.

    Britský boxer Tommy Fury (nevlastný brat šampióna Tysona Furyho) stavil od prvého kola na rýchly pohyb a precíznu obranu.

    Jeho súper, o 49 kilogramov ťažší obor Eddie Hall, sa od úvodu snažil o nátlakový box a hľadal knokautový úder.

    Fury však umne tancoval po ringu, skracoval vzdialenosť a bodoval rýchlymi kombináciami.

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    Zápas organizácie Misfits Boxing napokon museli rozlúsknuť až bodoví arbitri. Tí dospeli k verdiktu väčšinového rozhodnutia (majority decision) v prospech favorizovaného boxera.

    Jeden z rozhodcov videl duel ako remízový v pomere 57–57, no zvyšní dvaja sa priklonili na stranu Furyho (59–56 a 58–56).

    Pre Tommyho Furyho mal triumf pred domácim publikom v Manchester's AO Arena osobitný význam.

    V pozápasovom rozhovore priamo v ringu neskrýval emócie. „Toto víťazstvo patrí môjmu novorodenému synovi Midasovi. Celý kemp som bol preč od rodiny, no toto za to stálo,“ vyhlásil dojatý Fury, ktorý si vylepšil svoju bilanciu.

    MMA

    Eddie Hall v súboji s Furym.
    Eddie Hall v súboji s Furym.
    VIDEO: Dávid porazil Goliáša. Fury ustál drvivú silu Halla a oslavuje triumf
    dnes 12:50
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