VIDEO: Carolina to dokázala! Na ľade Vegas nedostala gól a získala Stanley Cup

NHL - 6. zápas finále play-off
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly: 4. Hall (Slavin, Blake), 34. Blake (Stankoven), 59. Ehlers
Rozhodcovia: Rank, Hebert - Cherrey, Knorr (všetci Kan.)
Vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, strely na bránku: 22:23.
/konečný stav série 2:4, Carolina získala Stanleyho pohár/
Vegas: Hart – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Korczak, Lauzon – Stone, Eichel, Dorofejev – Marner, Hertl, Howden – R. Smith, Sissons, Barbašov – Bowman, Dowd, C. Smith
Carolina: Bussi – Chatfield, Slavin, Walker, Miller, Nikišin, Gostisbehere – Martinook, Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal, Ehlers – Robinson, Jankowski, Carrier
Hokejisti Caroliny Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále play off NHL zvíťazili v noci na pondelok na ľade Vegas Golden Knights 3:0 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy.
Carolina zopakovala svoj triumf po dvadsiatich rokoch. Opäť bol pri ňom tréner Rod Brind'Amour, ktorý v roku 2006 doviedol Hurricanes k slávnej trofeji ešte v pozícii kapitána.
„Som taký šťastný za týchto chalanov. Znamená to pre mňa veľa vidieť, akí sú nadšení. Je to o vytrvalosti, keďže sme vedeli, čo máme k dispozícii. Je to skvelý príbeh a som hrdý na celý tím,“ uviedol 55-ročný Kanaďan.
Mužstvo z Raleigh na ceste do finále play off doslova preletelo a predvádzalo dominantný hokej.
VIDEO: Carolina získala Stanley Cup
Po dvoch triumfoch na nulu v sériách s Ottawou Senators a Philadelphiou Flyers nekládol výraznejší odpor ani Montreal Canadiens v kádri so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským, ktorý podľahol Caroline 1:4 na zápasy.
Finálová séria už bola tesnejšia, oba tímy si striedali víťazstvá. Vegas najskôr bralo prvý bod na ľade Caroliny, ktorá si vzala požičané späť v treťom súboji na ľade súpera a po domácich dvojzápasoch bol stav série vyrovnaný 2:2.
Piaty duel zvládli lepšie hráči čerstvého šampióna NHL po výsledku 4:2 a priblížili sa k zisku Stanleyho pohára.
Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play-off získal kapitán mužstva Jordan Staal.
Hurricanes v play-off prehrali len tri zápasy a vyhrali ich až 16. Série s Ottawou a Philadelphiou vyhrali 4:0, Montreal zdolali 4:1 a Vegas 4:2.
Stanley Cup získali druhýkrát v histórii. Prvýkrát to bolo v roku 2006, keď vo finálovej sérii zdolali Edmonton 4:3.
Vegas hral už tretie finále vo svojej krátkej histórii. Do NHL vstúpil klub z Nevady v roku 2017, už v prvej sezóne došiel do finále, kde prehral s Washingtonom. V roku 2023 vyhral nad Floridou a teraz si pripísal druhú finálovú prehru.
Niečo výnimočné, vravel brankár
Ten si zabezpečili v šiestom finálovom dueli, ktorý mali od úvodu vo svojej moci. Do psychickej pohody dostal Carolinu rýchly gól Taylora Hall zo štvrtej minúty úvodnej tretiny.
Svojmu tímu výrazne pomohol v závere prvej dvadsaťminútovky brankár Brandon Bussi dôležitými zákrokmi v presilovke „zlatých rytierov“.
VIDEO: Zostrih zápasu Vegas - Carolina
Druhý gól v sieti Vegas visel na vlásku a prišiel v 34. minúte, keď skóroval spomedzi kruhov Jackson Blake, ktorý zaznamenal 20. bod vo vyraďovačke.
Na opačnej strane bol prakticky neviditeľný najproduktívnejší muž play off Mitchell Marner.
Poslednú šancu zachrániť sezónu mal v 51. minúte ďalší elitný útočník Vegas Jack Eichel, ktorý však pred odkrytou bránkou mieril iba do brvna. Nevyužitá šanca znamenala definitívny koniec nádejam zverencov trénera Johna Tortorellu.
Golden Knights už nedokázali zapojiť ofenzívnu kreativitu a darovali Bussimu čerešničku na torte v podobe čistého konta. Dvadsaťsedemročný Američan zneškodnil všetkých 22 striel a zaradil sa medzi strojcov úspechu mužstva zo Severnej Karolíny.
„Je to niečo výnimočné, bol to neuveriteľný rok. Bola to pre mňa česť, že som mohol dosiahnuť úspech s touto skupinou hráčov. Všetci si to tak veľmi zaslúžia,“ povedal brankár Bussi, ktorý má za sebou nováčikovskú sezónu snov.
Staal bol najdôležitejší
Hurricanes ťahali vo vyraďovačke okrem spomínaného Blakea aj Hall, Nikolaj Ehlers, Logan Stankoven či v defenzíve vynikajúci Jaccob Slavin.
Honor muža najdôležitejšej série v sezóne patril kapitánovi Jordanovi Staalovi. Tridsaťsedemročný center sa dočkal Stanley Cupu po 17 rokoch.
Prvýkrát v kariére získal trofej v roku 2009 ako hráč Pittsburghu Penguins. Staal skóroval vo finálovej sérii šesťkrát a strelecky sa nepresadil iba v záverečnom šiestom vystúpení.
V prvých piatich finálových dueloch mal bilanciu 6+1, celkovo v play off nazbieral 12 bodov (8+4).
Bettman získal ďalšiu trofej
Ešte predtým, ako prebral z rúk komisára Garyho Bettmana trofej pre víťaza, zodvihol nad hlavu prestížnu Conn Smythe Trophy.
Vo veku 37 rokov a 277 dní sa stal najstarším držiteľom ocenenia pre najužitočnejšieho hráča play off, čím prekonal brankára Boston Bruins Tima Thomasa (37 rokov, 61 dní), ktorý túto cenu získal v roku 2011.
Staal vyhral Stanley Cup ako 20-ročný s Pittsburgh Penguins a stanovil rekord v najdlhšom časovom odstupe medzi majstrovskými titulmi.
Prekonal legendárneho obrancu Chrisa Cheliosa, u ktorého uplynulo 16 rokov medzi víťazstvom s Montrealom Canadiens v roku 1986 a s Detroitom Red Wings v roku 2002.
„Je to úžasné. Je to niečo, o čo som sa snažil odvtedy, čo sme získali prvú trofej. Chcete ju vyhrať znova a znova. Je to neuveriteľný pocit, bol to boj. Chlapci to dnes odmakali.
Predviedli veľa úsilia, aby sme nepustili gól do našej bránky. Bola to úžasná jazda a som pyšný na celý tím,“ uviedol Staal podľa agentúry AP.
Priebeh zápasu
I. tretina:
Vegas už pri prvom dôležitom momente zápasu v 4. minúte vpredu prepadli, puk získal obranca Slavin, ktorý vyslal dopredu Halla.
Ten mieril pod lapačku brankára Harta a zabezpečil hosťom skoré vedenie, dôležité pre psychickú pohodu.
Domáci sa potrebovali tlačiť za vyrovnaním a blízko k nemu bol v 10. minúte druhý najlepší strelec svojho tímu Dorofejev.
Puk po jeho strele „tancoval“ na bránke Bussiho, ktorý ho stihol zachytiť do lapačky pred číhajúcim Stoneom.
Šancu na vyrovnanie zahodil v 12. minúte útočník Howden, ktorý v úniku nepridal svoj 15. gól v play off.
Na opačnej strane napravil Hart svoju chybu za bránkou akrobatickým zákrokom pri zakončení Svečnikova.
Hrdinom prvého dejstva bol napokon jeho náprotivok Bussi. Ten sa blysol zákrokmi v záverečnej minúte pri početnej výhode Vegas.
II. tretina:
Na začiatku prostrednej časti mohol navýšiť vedenie Caroliny kapitán Staal. Skórovať mohol hneď v dvoch prípadoch, najskôr neusmernil do bránky puk na dlhú ruku.
V tretej minúte sa ocitol zoči-voči Hartovi, čakal na pohyb kanadského gólmana, avšak puk nedokázal zdvihnúť nad jeho vyrážačku.
Vyrovnať mohol v 26. minúte český útočník Hertl. Efektnou sťahovačkou si vytvoril výbornú palebnú pozíciu, ale proti bol opäť brankár Bussi. Hurricanes na opačnej strane trestali, bol to Blake, ktorý zvýšil na 2:0.
Americký útočník využil nevydarené striedanie Hanifina, ktorý viackrát nedokázal upratať puk do bezpečia.
Tortorellov tím mohol prehrávať rozdielom troch presných zásahov, ale Hart predviedol zákrok pri Ahovej strele a udržal puk v moci pred nachystaným fínskym útočníkom.
III. tretina:
Vegas malo pred sebou 20 minút na to, aby zmazalo dvojgólové manko. Do žiadneho tlaku sa však jeho hráči nedostávali a Carolina mala duel pevne vo svojich rukách.
Poslednú možnosť zvrátiť osud šiesteho finále nevyužil Eichel, ktorý mal na hokejke kontaktný gól počas presilovej hry v 51. minúte.
Pred brankárom Bussim zostal sám spolu so Stoneom, s ktorým si vymenil puk, ale americký center v tutovke trafil iba brvno.
Bussi pôsobil ako magnet na puk, už počas záverečnej hry bez brankára sedel v bránkovisku, ale Hertl ho napriek tomu neprekonal.
Gólom do prázdnej bránky uzavrel finálovú sériu i celú sezónu Ehlers. Na ľade v Paradise prepukli oslavy hosťujúceho tímu, ktoré spustili vlnu emócií na oboch stranách klziska.