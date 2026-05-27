Debut Kucku i otvárací gól Jendriška. Slováci odštartovali domáce ME jasnou výhrou

Sportnet, TASR|27. máj 2026 o 21:39
Slováci v úvodnom zápase šampionátu inkasovali iba raz.

ME v malom futbale 2026 - skupina A

Slovensko - Grécko 3:1 (2:0)

Góly: 3. Jendrišek, 18. Chorvát, 34. Repa - 50. Megaritis

Rozhodcovia: Mod (Maď.), Ionescu (Rum.), Mešič (Chor.), bez kariet.

Slovensko: Pella (42. Feriančik) - Rigo, Chorvát, Mikluš, Mašulovič, Vrábel, Hudec, Voroňák, Repa, Volf, Kucka, Streňo, Jendrišek, Kuľha, Nestorik

Slovensko zvládlo úvodný zápas na ME v malom futbale 2026. V skupine A porazilo na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave výber Grécka 3:1.

V drese Slovenska nastúpili aj bývalí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka a Erik Jendrišek.

Slováci začali aktívne a skóre otvorili už v 3. minúte, keď jeden z Grékov tečoval do protipohybu brankára práve Jendrišekovu strelu.

Na 2:0 zvýšil v 18. minúte po výbornej kolmici Tomáša Miklúša z uhla Matej Chorvát.

Domáci aj v druhom polčase potvrdzovali rolu favorita a herne dominovali. V 34. minúte zvýšil na 3:0 z ľavej strany od vzdialenejšej tyče kapitán Jaroslav Repa.

Slováci už v záverečných minútach pred slušne zaplnenými tribúnami kontrolovali vedenie, ale čisté konto si neudržali.

V 50. minúte po ich zaváhaní Konstantinos Megaritis prekonal Erika Feriančika, ktorý v 42. minúte vystriedal v bráne Stanislava Pellu.

Zverenci rumunského kormidelníka Mariusa Mitua odohrajú ďalší zápas na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu už vo štvrtok od 19.15 h proti Bosne a Hercegovine.

Na šampionáte figuruje 24 tímov. Do vyraďovacej fázy postúpia prvé dve mužstvá z každej zo šiestich skupín a štyri najúspešnejšie z tretích miest.

Tabuľka skupiny A

