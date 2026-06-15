Totálna dominancia na úvod. Švédske hviezdy si z prvého zápasu na MS urobili šou

MS vo futbale 2026 - skupina F
Švédsko - Tunisko 5:1 (2:1)
Gól: 7. a 90.+6 Ayari, 30. Isak, 59. Gyökeres, 84. Svanberg - 43. Rekik
Rozhodcovia: Perez - Del Yesso, Rodriguez (všetci Arg.)
ŽK: Khedira (Tunisko)
Diváci: 50.987
Švédsko: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson (90+1. Svensson), Karlström (84. Svanberg), Ayari, Gudmundsson (65. Stroud) – Nygren (65. Bergvall) – Gyökeres, Isak (90.+1 Elanga)
Tunisko: Chamakh - Valery (72. Belhadj), Rekik, Talbi, Ben Hamida - Abdi - Khedira (83. Gharbi), Skhiri (72. Achouri), Mejbri - Saad (72. Tounekti), Slimane (84. Chaouat)
Futbalisti Švédska triumfovali vo svojom prvom zápase skupiny F na MS 2026 nad Tuniskom jednoznačne 5:1.
- ONLINE: Švédsko - Tunisko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)
- Všetky dôležité informácie o MS vo futbale 2026
Góly európskeho zástupcu strelili v mexickom Monterrey aj jeho najväčšie ofenzívne hviezdy Alexander Isak a Viktor Gyökeres.
Dvoma presnými zásahmi sa zaskvel Yasin Ayari a do streleckej listiny sa zapísal aj Mattias Svanberg.
Švédov poslal do vedenia už v siedmej minúte Ayari. Po polhodine navýšil gólový rozdiel Isak po asistencii Gyökeresa.
Obaja si role vymenili za stavu 2:1 v 59. minúte, keď sa strelecky prvýkrát na turnaji presadil Gyökeres.
Isak si pripísal asistenciu aj pri presnom zásahu striedajúceho Mattiasa Svanberga. Ayari ešte v nadstavenom čase podčiarkol triumf mužstva zo severu Európy piatym gólom.
Švédov čaká ďalší duel v sobotu 20. júna v Houstone proti Holandsku (19.00 SELČ). Tunisania sa stretnú v nedeľu od 06.00 SELČ v Monterrey s Japonskom.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina F
Priebeh zápasu Švédsko - Tunisko
I. polčas:
Na prvý gól sa dlho nečakalo a boli to Švédi, ktorí sa ujali vedenia. Do lopty sa spoza šestnástky oprel v siedmej minúte Ayari, ktorý gól neoslavoval, keďže práve z Tuniska pochádza jeho otec.
Po polhodine hry Švédsko opäť skórovalo. Loptu si po ľavom krídle potiahol Isak, naviedol ju na stred a strelou k opačnej žrdi prekonal brankára Chamakha.
Tunisania sa vrátili späť do zápasu vďaka presnému zásahu Rekika zo 43. minúty. Obranca afrického tímu sa presadil hlavičkou z prvej strely do priestoru brány.
II. polčas:
Po necelej hodine hry sa do streleckej listiny zapísal ďalší švédsky kanonier Gyökeres. Útočník anglického Arsenalu potrestal chybu tuniského kapitána Skhiriho.
Švédi poľahky dokráčali za prvými troma bodmi a svoje víťazstvo poistili ešte dvoma gólmi.
Najskôr sa už po pár sekundách na ihrisku presadil Svanberg, po ňom pridal druhý presný zásah v dueli Ayari.
Hlasy po zápase
Graham Potter, tréner Švédska: „Fantázia. Skvelé predstavenie podčiarknuté piatimi gólmi. Hráči si zaslúžia uznanie, hrali skvele. Stále je tu priestor na zlepšenie, ale dnešok si užijeme.“
Sabri Lamouchi, tréner Tuniska: „Pochopiteľne, toto nie je pre nás dobrý štart do turnaja. Zaplatili sme za naše chyby, kvalita súpera sa prejavila. Keď hráte proti takémuto silnému tímu, aj malé chyby vám spôsobia veľké ťažkosti.“
Program skupiny F na MS vo futbale 2026
| Skupina F | Matchday 4
| Skupina F | Matchday 4
| Skupina F | Matchday 10
| Skupina F | Matchday 10