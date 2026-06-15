    Švédsko
    Švédsko
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina F
    5 - 1
    2:1
    Tunisko
    Tunisko
    PrehľadPreviewOnline prenosSumár

    Totálna dominancia na úvod. Švédske hviezdy si z prvého zápasu na MS urobili šou

    Yasin Ayari oslavuje gól.
    Fotogaléria (70)
    Yasin Ayari oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|15. jún 2026 o 06:22
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    Švédsko dnes zdolalo Tunisko v skupine F na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina F

    Švédsko - Tunisko 5:1 (2:1)

    Gól: 7. a 90.+6 Ayari, 30. Isak, 59. Gyökeres, 84. Svanberg - 43. Rekik

    Rozhodcovia: Perez - Del Yesso, Rodriguez (všetci Arg.)

    ŽK: Khedira (Tunisko)

    Diváci: 50.987

    Švédsko: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson (90+1. Svensson), Karlström (84. Svanberg), Ayari, Gudmundsson (65. Stroud) – Nygren (65. Bergvall) – Gyökeres, Isak (90.+1 Elanga)

    Tunisko: Chamakh - Valery (72. Belhadj), Rekik, Talbi, Ben Hamida - Abdi - Khedira (83. Gharbi), Skhiri (72. Achouri), Mejbri - Saad (72. Tounekti), Slimane (84. Chaouat)

    Futbalisti Švédska triumfovali vo svojom prvom zápase skupiny F na MS 2026 nad Tuniskom jednoznačne 5:1.

    Góly európskeho zástupcu strelili v mexickom Monterrey aj jeho najväčšie ofenzívne hviezdy Alexander Isak a Viktor Gyökeres.

    Dvoma presnými zásahmi sa zaskvel Yasin Ayari a do streleckej listiny sa zapísal aj Mattias Svanberg.

    Švédov poslal do vedenia už v siedmej minúte Ayari. Po polhodine navýšil gólový rozdiel Isak po asistencii Gyökeresa.

    Obaja si role vymenili za stavu 2:1 v 59. minúte, keď sa strelecky prvýkrát na turnaji presadil Gyökeres.

    Fotogaléria zo zápasu Švédsko - Tunisko na MS vo futbale 2026 (skupina F)
    Yasin Ayari oslavuje gól.
    70 fotografií
    Sweden's Viktor Gyokeres (17) kicks the ball clear during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Gabriel Gudmundsson (5) battles for the ball with Tunisia's Yan Valery (20) during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Gustaf Lagerbielke (2) heads the ball against Tunisia's Ali Abdi (2) during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Alexander Isak (9) celebrates with Sweden's Viktor Gyokeres (17) after he scored to put Sweden up, 3-1, during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Sofia Yaker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Viktor Gyokeres (17) celebrates with Benjamin Nygren (10) and Alexander Isak (9) after scoring their third goal during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Viktor Gyokeres (17), right, scores their third goal against Tunisia goalkeeper Mouhib Chamakh (1) during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Alexander Bernhardsson (21) heads the ball during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Viktor Gyokeres (17) celebrates with Benjamin Nygren (10) and Alexander Isak (9) scoring their third goal during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwedish players celebrate their third goal during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Alexander Isak (9) and Tunisia's Yan Valery (20) battle for the ball during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Alexander Isak (9) reacts during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Sofia Yaker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Jesper Karlstrom (16) and Tunisia's Rani Khedira (13) battle for the ball during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Yasin Ayari (18) battles for the ball with Tunisia's Yan Valery (20) during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Alexander Isak (9) looks to the ball as Tunisia's Mohamed Amine Ben Hmida (21) hits the pitch during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Sofia Yaker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwedish fans react during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Yael Falcon Perez gestures to Tunisia's Hannibal Mejbri (10) during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden goalkeeper Kristoffer Nordfeldt (23) fails to save the goal from Tunisia's Omar Rekik (4), unseen, during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia's Yan Valery (20) heads the ball against Sweden's Gabriel Gudmundsson (5) during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Alexander Isak (9) celebrates with Viktor Gyokeres (17) and Isak Hien (4)after scoring their second goal during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia goalkeeper Mouhib Chamakh (1) makes a save against Sweden's Alexander Isak (9) during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia's Yan Valery (20) and Sweden's Gabriel Gudmundsson (5) battle for the ball during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia's Mohamed Amine Ben Hmida (21) and Sweden's Alexander Isak (9) battle for the ball during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Alexander Isak (9) celebrates with Viktor Gyokeres (17) after scoring their second goal during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Alexander Isak (9) celebrates with Yasin Ayari (18) after scoring their second goal during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Alexander Isak (9) makes a run before scoring his side's second goal during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Addison Simmons) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Alexander Isak (9) scores the opening goal against Tunisia's Montassar Talbi (3) during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia's Rani Khedira (13) takes a shot at goal as Sweden's Isak Hien (4) attempts to block during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Alexander Bernhardsson (21) battles for the ball with Tunisia's Ali Abdi (2) during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia goalkeeper Mouhib Chamakh (1) makes a save against Sweden's Alexander Isak (9) during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Alexander Bernhardsson (21) attempts to control the ball during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Alexander Isak (9) challenges for the ball with Tunisia's Omar Rekik (4) during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia's Yan Valery (20) heads the ball during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Alexander Bernhardsson (21) and Tunisia's Ali Abdi (2) compete for the ball during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Viktor Gyokeres (17) challenges for the ball with Tunisia's Montassar Talbi (3) during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Viktor Gyokeres (17) battles for the ball with Tunisia's Mohamed Amine Ben Hmida (21) during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Yasin Ayari (18) checks on Tunisia's Omar Rekik (4) during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. 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(AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Yasin Ayari (18) reacts after scoring his team's first goal during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Viktor Gyokeres (17) drives past Tunisia goalkeeper Mouhib Chamakh (1) during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Addison Simmons) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Yasin Ayari (18) celebrates with teammates after scoring their opening goal during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Gabriel Gudmundsson (5) and Tunisia's Yan Valery (20) battle for control of the ball during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Addison Simmons) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Yasin Ayari, second right, is congratulated by teammates after scoring his team's first goal during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Yasin Ayari (18) celebrates after scoring their opening goal during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Yasin Ayari (18) celebrates after scoring his side's opening goal with teammates during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Yasin Ayari (18) celebrates with Benjamin Nygren (10) and Alexander Bernhardsson (21) after scoring their opening goal during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden pose for a team photo ahead of the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia players pose for a team photo ahead of the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Isak si pripísal asistenciu aj pri presnom zásahu striedajúceho Mattiasa Svanberga. Ayari ešte v nadstavenom čase podčiarkol triumf mužstva zo severu Európy piatym gólom.

    Švédov čaká ďalší duel v sobotu 20. júna v Houstone proti Holandsku (19.00 SELČ). Tunisania sa stretnú v nedeľu od 06.00 SELČ v Monterrey s Japonskom.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina F

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    2
    HolandskoHolandskoNED
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    3
    JaponskoJaponskoJPN
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Švédsko - Tunisko

    I. polčas:

    Na prvý gól sa dlho nečakalo a boli to Švédi, ktorí sa ujali vedenia. Do lopty sa spoza šestnástky oprel v siedmej minúte Ayari, ktorý gól neoslavoval, keďže práve z Tuniska pochádza jeho otec.

    Po polhodine hry Švédsko opäť skórovalo. Loptu si po ľavom krídle potiahol Isak, naviedol ju na stred a strelou k opačnej žrdi prekonal brankára Chamakha.

    Tunisania sa vrátili späť do zápasu vďaka presnému zásahu Rekika zo 43. minúty. Obranca afrického tímu sa presadil hlavičkou z prvej strely do priestoru brány.

    II. polčas:

    Po necelej hodine hry sa do streleckej listiny zapísal ďalší švédsky kanonier Gyökeres. Útočník anglického Arsenalu potrestal chybu tuniského kapitána Skhiriho.

    Švédi poľahky dokráčali za prvými troma bodmi a svoje víťazstvo poistili ešte dvoma gólmi.

    Najskôr sa už po pár sekundách na ihrisku presadil Svanberg, po ňom pridal druhý presný zásah v dueli Ayari.

    Hlasy po zápase

    Graham Potter, tréner Švédska: „Fantázia. Skvelé predstavenie podčiarknuté piatimi gólmi. Hráči si zaslúžia uznanie, hrali skvele. Stále je tu priestor na zlepšenie, ale dnešok si užijeme.“

    Sabri Lamouchi, tréner Tuniska: „Pochopiteľne, toto nie je pre nás dobrý štart do turnaja. Zaplatili sme za naše chyby, kvalita súpera sa prejavila. Keď hráte proti takémuto silnému tímu, aj malé chyby vám spôsobia veľké ťažkosti.“

    Program skupiny F na MS vo futbale 2026

    14.06. 22:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Holandsko
    Holandsko
    2 - 2
    Japonsko
    Japonsko
    Dallas | Dallas
    15.06. 04:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Švédsko
    Švédsko
    5 - 1
    Tunisko
    Tunisko
    Monterrey | Monterrey
    20.06. 19:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Houston | Houston
    21.06. 06:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Monterrey | Monterrey

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Yasin Ayari oslavuje gól.
    Yasin Ayari oslavuje gól.
    Totálna dominancia na úvod. Švédske hviezdy si z prvého zápasu na MS urobili šou
    dnes 06:22
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Yasin Ayari oslavuje gól.
    Yasin Ayari oslavuje gól.
    Totálna dominancia na úvod. Švédske hviezdy si z prvého zápasu na MS urobili šou
    dnes 06:22
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