    FIFA zrušila trest americkému útočníkovi. Trump ďakuje, Belgičania sú šokovaní

    Raphael Claus dáva červenú kartu Folarinovi Balogunovi.
    Raphael Claus dáva červenú kartu Folarinovi Balogunovi. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. júl 2026 o 23:22
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    Dostal červenú kartu v šestnásťfinálovom súboji proti Bosne a Hercegovine.

    Folarin Balogun bude k dispozícii USA v osemfinálovom zápase proti Belgicku na domácich majstrovstvách sveta vo futbale.

    Rozhodla o tom Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), ktorá podmienečne pozastavila jednozápasový dištanc pre 25-ročného amerického útočníka.

    Ten dostal červenú kartu v šestnásťfinálovom súboji proti Bosne a Hercegovine (2:0).

    V spomínanom stretnutí oslabil svoj tím v 64. minúte, keď prišliapol nohu Tarika Muharemoviča.

    „Vykonanie zákazu štartu je pozastavené na skúšobnú dobu jeden rok. Ak Folarin Balogun spácha počas skúšobnej doby ďalšie porušenie podobného charakteru a závažnosti, postavenie trestu bude zrušené,“ citovala agentúra AP z vyhlásenia FIFA.

    Vedenie Belgického futbalového zväzu (RBFA) v stanovisku uviedlo, že ich rozhodnutie prekvapilo.

    „RBFA je prekvapený rozhodnutím FIFA, ktorým bol suspendovaný hráč Spojených štátov Folarin Balogun vyhlásený za oprávneného nastúpiť v pondelkovom zápase USA – Belgicko,“ uviedol RBFA a doplnil, že „preskúmava všetky možnosti“.

    USA zabojujú o postup do štvrťfinále o 02.00 h SELČ v Seattli proti Belgičanom. Balogun je najlepší strelec amerického tímu, na turnaji strelil tri góly.

    Rozhodnutie riadiaceho orgánu svetového futbalu pochválil na svojich sociálnych sieťach prezident USA Donald Trump:

    „Ďakujem FIFA za to, že urobila správnu vec a napravila veľkú nespravodlivosť.“

    V oznámení FIFA o zrušení Balogunovho trestu sa uvádza, že rozhodnutie vychádzalo z článku 27 pravidiel disciplinárnej komisie:

    „Disciplinárny orgán môže rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom pozastavení vykonania disciplinárneho opatrenia.

    Pozastavením vykonania sankcie disciplinárny orgán podrobuje sankcionovanú osobu skúšobnej lehote v trvaní jedného až štyroch rokov.“

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Raphael Claus dáva červenú kartu Folarinovi Balogunovi.
    Raphael Claus dáva červenú kartu Folarinovi Balogunovi.
    FIFA zrušila trest americkému útočníkovi. Trump ďakuje, Belgičania sú šokovaní
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