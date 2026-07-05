FIFA zrušila trest americkému útočníkovi. Trump ďakuje, Belgičania sú šokovaní

Folarin Balogun bude k dispozícii USA v osemfinálovom zápase proti Belgicku na domácich majstrovstvách sveta vo futbale.
Rozhodla o tom Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), ktorá podmienečne pozastavila jednozápasový dištanc pre 25-ročného amerického útočníka.
Ten dostal červenú kartu v šestnásťfinálovom súboji proti Bosne a Hercegovine (2:0).
V spomínanom stretnutí oslabil svoj tím v 64. minúte, keď prišliapol nohu Tarika Muharemoviča.
„Vykonanie zákazu štartu je pozastavené na skúšobnú dobu jeden rok. Ak Folarin Balogun spácha počas skúšobnej doby ďalšie porušenie podobného charakteru a závažnosti, postavenie trestu bude zrušené,“ citovala agentúra AP z vyhlásenia FIFA.
Vedenie Belgického futbalového zväzu (RBFA) v stanovisku uviedlo, že ich rozhodnutie prekvapilo.
„RBFA je prekvapený rozhodnutím FIFA, ktorým bol suspendovaný hráč Spojených štátov Folarin Balogun vyhlásený za oprávneného nastúpiť v pondelkovom zápase USA – Belgicko,“ uviedol RBFA a doplnil, že „preskúmava všetky možnosti“.
USA zabojujú o postup do štvrťfinále o 02.00 h SELČ v Seattli proti Belgičanom. Balogun je najlepší strelec amerického tímu, na turnaji strelil tri góly.
Rozhodnutie riadiaceho orgánu svetového futbalu pochválil na svojich sociálnych sieťach prezident USA Donald Trump:
„Ďakujem FIFA za to, že urobila správnu vec a napravila veľkú nespravodlivosť.“
V oznámení FIFA o zrušení Balogunovho trestu sa uvádza, že rozhodnutie vychádzalo z článku 27 pravidiel disciplinárnej komisie:
„Disciplinárny orgán môže rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom pozastavení vykonania disciplinárneho opatrenia.
Pozastavením vykonania sankcie disciplinárny orgán podrobuje sankcionovanú osobu skúšobnej lehote v trvaní jedného až štyroch rokov.“