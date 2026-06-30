Francúzi sa pomalšie rozbiehali, no potom koncertovali. Odovzdané Švédsko sa nezmohlo na nič

MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Francúzsko - Švédsko 3:0 (1:0)
Góly: 45. a 74. Mbappé, 53. Barcola
Rozhodovali: Makkelie - Steegstra, De Vries (všetci Hol.)
Diváci: 80.663
Francúzsko: Maignan – Kounde (76. Gusto), Upamecano, Saliba, Digne (78. T. Hernandez) – Tchouameni, Rabiot – Dembele (76. Doue), Olise (85. Cherki), Barcola – Mbappé (85. Mateta)
Švédsko: Zetterström – Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson – Svensson (82. Svanberg), Ayari (82. Nygren), Bergvall (66. Zeneli), Stroud (66. Ali) – Elanga, Isak (89. Nilsson) – Gyökeres
Francúzsko sa prebojovalo po víťazstve nad Švédskom 3:0 do osemfinále prebiehajúcich MS 2026.
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Presvedčivý triumf „Les Bleus“ zariadil v šestnásťfinále dvojgólový Kylian Mbappé, ktorý má na konte 18 gólov na svetových šampionátoch a na najlepšieho strelca histórie Argentínčana Lionela Messiho stráca jeden presný zásah.
Francúzi sa v osemfinále stretnú v sobotu 4. júla vo Philadelphii s Paraguajom.
Favorit ukazoval svoju kvalitu od úvodu. Chvíľu však trvalo, kým sa Francúzi presadili aj strelecky.
Stupňujúci sa tlak vyvrcholil v 45. minúte gólom Mbappého. Dvojgólové vedenie zabezpečil mužstvu trénera Didiera Deschampsa krídelník Bradley Barcola.
Tomu pripravil gól asistenciou Michael Olise, ktorý stál aj za zrodom druhého presného zásahu Mbappého v stretnutí.
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Priebeh zápasu Francúzsko - Švédsko
I. polčas:
Severania začali podľa očakávaní s defenzívnou taktikou. Švédsky tím bol od úvodu v hlbokom obrannom bloku, ktorý bol výzvou pre favorizovaných Francúzov.
Ako prvý dokázal „rozbiť“ švédsky val Barcola, ktorý vbehol do otvorenej obrany, ale ľavačkou pálil nad bránu.
Prešlo iba pár sekúnd a Švédi sa nespamätali a ďalšiu dieru v defenzíve využil Mbappé. Najlepší strelec „Les Bleus“ prekonal švédskeho brankára Zetterströma, ale situácii predchádzalo tesné ofsajdové postavenie.
Po polhodine hry sa po kombinácii pred šestnástkou dostal k zakončeniu Rabiot, ale strelou na zadnú žrď neuspel. Iba o dve minúty mal stopercentnú šancu na kopačke Mbappé, ktorý trafil tyč pred prázdnou bránou.
Francúzsky tlak sa stupňoval a iba centimetre chýbali Olisemu na gól turnaja. Elitný krídelník sa „nožničkami“ oprel do lopty a znovu opečiatkoval žrď švédskej brány a následne sa neujala ani dorážka Dembeleho.
Gól už visel na vlásku a napokon prišiel v 45. minúte. Francúzi rýchlo zahrali nakrátko rohový kop, k lopte sa opäť dostal Mbappé a po kľučke zakončil presne k opačnej žrdi - 1:0.
VIDEO: Gól Francúzska na 1:0
II. polčas:
Dôležitý moment nastal v 53. minúte duelu, keď Švédi opäť poskytli priveľa priestoru svojmu súperovi. Francúzi to potrestali po tom, čo sa strelecky presadil Barcola, ktorý využil prihrávku od Oliseho.
VIDEO: Gól Francúzska na 2:0
Severania si prakticky nevedeli vypracovať nič nebezpečné smerom dopredu a definitívny koniec na turnaji im zariadil druhým gólom v stretnutí Mbappé.
Francúzsky kanonier si dokázal postrážiť nábeh za líniu a zužitkoval prihrávku Oliseho, ktorý sa dostal na métu piatich asistencií na prebiehajúcom turnaji.
VIDEO: Gól Francúzska na 3:0